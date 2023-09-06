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В Киев прибыла премьер-министр Дании Фредериксен. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

6 сентября в Киев с визитом прибыла премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Об этом написал нардеп Ярослав Железняк, сообщает Цензор.НЕТ.

"В Парламенте выступает премьер-министр Дании Метте Фредериксен", - уточнил он.

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В Киев прибыла премьер-министр Дании Фредериксен 01
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Топ комментарии
+11
Зєльц вліз в таке гімно, шо одного Блінкена недостатньо?
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06.09.2023 12:22
+8
приїхала подивитись на монобільшість, бо такої ***** в європейських парламентах не побачиш.
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06.09.2023 12:24
+5
Блінкен, Метте Фредеріксен - знов утирок зелений ***** чудить приїхали виховувати.
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06.09.2023 12:25
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Зєльц вліз в таке гімно, шо одного Блінкена недостатньо?
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06.09.2023 12:22 Ответить
навіщо , у Тоні з Метте зустріч, Зеленський тут ні до чого
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06.09.2023 12:41 Ответить
А что тоді в Києві? До Копенгагена ближче.
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06.09.2023 12:43 Ответить
не хочуть спалитися
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06.09.2023 12:44 Ответить
Навіщо?
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06.09.2023 12:23 Ответить
Блінкен, Метте Фредеріксен - знов утирок зелений ***** чудить приїхали виховувати.
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06.09.2023 12:25 Ответить
утирок йухню чудить від 19 не перестаючи
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06.09.2023 13:04 Ответить
подивитись, чого так сі стало...адже ми на чверть в минулому їх народ...в смислі спільного стільки

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06.09.2023 12:40 Ответить
це, як би датський художник данію зображав...но ми то знаємо, шо і, як воно направду
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06.09.2023 12:42 Ответить
приїхала подивитись на монобільшість, бо такої ***** в європейських парламентах не побачиш.
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06.09.2023 12:24 Ответить
Нагадала ця пані прем'єр-міністр Данії про серіал "Уряд" (пруф-лінк - тут).
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06.09.2023 12:27 Ответить
шо там в Київі медом помазано
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06.09.2023 12:31 Ответить
И все приехали в аккурат на апелляцию коломойского, но это - совпадение
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06.09.2023 12:32 Ответить
А апеляцію взяли... і перенесли!🤣🤣🤣
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06.09.2023 12:46 Ответить
не везет бене, вместо комфортной американской тюрьмы с неграми будет париться в сауне "сизо сбу" где-нибудь в конче-заспе
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06.09.2023 12:53 Ответить
Відкриють персональне сізо в Буковелі.
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06.09.2023 14:20 Ответить
приїхала провідати зечмо і запитати як можна приховати свої статки?
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06.09.2023 12:54 Ответить
 
 