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В Киев прибыла премьер-министр Дании Фредериксен. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
6 сентября в Киев с визитом прибыла премьер-министр Дании Метте Фредериксен.
Об этом написал нардеп Ярослав Железняк, сообщает Цензор.НЕТ.
"В Парламенте выступает премьер-министр Дании Метте Фредериксен", - уточнил он.
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