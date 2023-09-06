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Запорожье (2340) подделка (415) военкомат (444) мобилизация (1628)

Военком в Запорожье подделал документы военнообязанных, чтобы улучшить показатели и получить премию. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Главе территориального центра комплектования и социальной поддержки в Запорожье сообщили о подозрении в подделке документов. Ему может грозить до 3 лет ограничения свободы.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора и в полиции Запорожской области, передает Цензор.НЕТ.

"Начальник военкомата в течение августа-сентября 2022 года, совместно с другими служащими, при вынесении постановлений о привлечении граждан к административной ответственности вносил в официальные документы заведомо ложные сведения. Он это делал для того, чтобы улучшить показатели по выполнению мобилизационного плана по бронированию военнообязанных" , – рассказали в Офисе генпрокурора.

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Люди, на которых военком составил админматериалы, узнавали об этом через приложение "Дія" уже на этапе, когда в отношении их открывали исполнительное производство.

Таким образом, военком незаконно привлекал к административной ответственности 18 граждан.

Ему сообщили о подозрении в служебном подлоге (ч. 1 ст. 366 УК Украины). Наказание по этой статье – штраф в сумме от 34 тыс. до 68 тыс. грн. или ограничение свободы сроком до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

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Военком в Запорожье подделал документы военнообязанных, чтобы улучшить показатели и получить премию 01
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Топ комментарии
+6
Дурачок ты. Все эти данные есть в реестрах, и Дия просто их оттуда подтягивает. И если судебное производство есть - то вне зависимости от того есть у тебя Дия или нет - оно все равно будет, и решение все равно будет принято. Только ты об этом не узнаешь - но узнаешь потом, когда например судебный исполнитель наложит арест на твои банковские счета.
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06.09.2023 16:16
+5
Люди, на який військком склав адмінматеріали, дізнавалися про це через застосунок "Дія" вже на етапі, коли на них відкривали виконавче провадження.
Первая ошибка сапёров- регистрироваться у говновоенкома через парашную Дiю.
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06.09.2023 15:50
+5
Мені одна жіночка розповідала, що десь на Вінничині її якогось родича за час пвномасштабної війни вже забирали вісім разів. Каже, він хворий, в нього постійно диски з хребта випадають та т.і. Заберуть потім відвезуть чи в Вінницю чи в Одесу чи Кропивницький, а через неділю повертається. Скоріш за все лікарі подивлятья що негодний і повертають. Головне шо повертається він за власний кошт. Каже, та підождіть хоч трохи треба на дорогу заробити А місцеві воєнкоми план таким чином виконують. Не знаю наскільки це правда, перевірити не можу. Але ж дима без полм'я не буває.
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06.09.2023 15:56
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Люди, на який військком склав адмінматеріали, дізнавалися про це через застосунок "Дія" вже на етапі, коли на них відкривали виконавче провадження.
Первая ошибка сапёров- регистрироваться у говновоенкома через парашную Дiю.
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06.09.2023 15:50 Ответить
Дурачок ты. Все эти данные есть в реестрах, и Дия просто их оттуда подтягивает. И если судебное производство есть - то вне зависимости от того есть у тебя Дия или нет - оно все равно будет, и решение все равно будет принято. Только ты об этом не узнаешь - но узнаешь потом, когда например судебный исполнитель наложит арест на твои банковские счета.
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06.09.2023 16:16 Ответить
Долбодятел, как получишь в своём ФСБ-шном приложении штраф, так поумнеешь, хотя такие как ты не умнеют никогда. Так что получай там штрафов побольше, тебе полезно будет.
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06.09.2023 16:25 Ответить
Як таке може бути, молода жіночка і такою,,хуеньою" займається!
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06.09.2023 15:53 Ответить
ось дурень, покращуй їхні показники, виписуй їм премію та бери %. все чесно і не підкопаєшся.
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06.09.2023 15:53 Ответить
Мені одна жіночка розповідала, що десь на Вінничині її якогось родича за час пвномасштабної війни вже забирали вісім разів. Каже, він хворий, в нього постійно диски з хребта випадають та т.і. Заберуть потім відвезуть чи в Вінницю чи в Одесу чи Кропивницький, а через неділю повертається. Скоріш за все лікарі подивлятья що негодний і повертають. Головне шо повертається він за власний кошт. Каже, та підождіть хоч трохи треба на дорогу заробити А місцеві воєнкоми план таким чином виконують. Не знаю наскільки це правда, перевірити не можу. Але ж дима без полм'я не буває.
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06.09.2023 15:56 Ответить
Я служу в РТЦК, тому розкажу, як це відбувається. Якщо людина визнана придатною їй вручають бойову повістку і везуть у навчальний центр або в.ч. Там є своя ВЛК, яка дуже часто приймає рішення не брати цього мобілізованого, бо він їм не підходить за станом здоровя, психології чи ще по чомусь. Його привозять назад у воєнкомат, де виписують нову повістку на іншу дату, до іншого НЦ. І так возять поки не здадуть. Якщо не беруть ніде, то його вже не чіпають. Принаймні у нас так.
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06.09.2023 16:41 Ответить
І це повний *******... Країна зелених поні.
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06.09.2023 16:46 Ответить
Таке життя. Ухилянти, заброньовані, непридатні за бабло. Ось і йдуть в армію всякі бідолаги.
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06.09.2023 17:06 Ответить
Така діяльність ТЦК (Борісов, зашквари з ВЛК, і т. д.) і міноборони (яйця, куртки, і т. д.) дуже мотивують громадян йти до війська...
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06.09.2023 18:02 Ответить
Кацапи напали на Україну, вбивають жінок та дітей. Якої тобі мотивації ще треба?
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06.09.2023 18:40 Ответить
Скажи це чиновникам міноборони, депутатам, їх синам, головам тцк, мажорам, колективу кварталу. Прийдіть,хоч раз, з облавою тцк до нічних клубів Одеси, Києва, Львова і т. д., пакуйте там усіх по безпределу, як на вулицях простих людей. І лише потім задавай мені таке питання. Бо усі наче рівні перед законом, проте є значно рівніші.
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06.09.2023 18:49 Ответить
А ті хто служать і вмирають на фронті, то лохи? Їм чомусь мажори і депутати не заважали піти на фронт.
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07.09.2023 08:56 Ответить
Вони не лохи, їх просто держава кинула. На зарплатню, на амуніцію, на автівки, на БПЛА, на харчі, і т. д... 800 гривень на місяць пораненому- космічна сума, правда? Ти ніколи не замислювався що не хочуть йти до війська і через відношення до людей із боку зеленої влади як до худоби, у той самий час коли усі хто має хоч якесь відношення до влади, їх родини та друзі, просто нахабно багатіють за рахунок військових, гуманітарки, населення, допомоги заходу? І коли це відбувається з відвертим цинізмом і нахабством, до того ж це абсолютно безкарно, це дуже мотивує. Просто поміркуй над цим.
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07.09.2023 11:11 Ответить
***** яка зелена влада, 24.02.2022 йшли захищати Україну від ворога і ми вистояли завдяки воїнам, що воюють за державу, за свій дім і землю. А ви *****, 100 причин знайдете щоб не воювати. Не подобається держава і влада - купи матрис і пливи через Тису. Я б таких як ти позбавив громадянства, та вислав би навічно з країни. Гандони кончені.
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07.09.2023 12:09 Ответить
Суто кацапська риторика. Не подобається влада- вали. Ти особисто де воював, любитель зелених блазнів, на закарпатському фронті разом з Тищенком?
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07.09.2023 12:47 Ответить
План зараховується, коли приймають, а поки возять туди-сюди, то ні.
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06.09.2023 16:42 Ответить
Так, а який тоді сенс його возити туди-сюди?
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06.09.2023 18:12 Ответить
Зеков начинайте мобилизовать в конце то концов
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06.09.2023 15:57 Ответить
Тепер зрозуміло чого вони так нахабно людей на вулицях хапають, їм за таке премію виписують. Наче ''ясир'' колись монголи хапали.
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06.09.2023 16:13 Ответить
А яка сума премії що ці діячі займаються таким? Дайте суму, чисто цікаво скільки коштує нині порядність в одній з самих не корумпованій державі
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06.09.2023 16:25 Ответить
Цирк! Цирк! Цирк! А если серьёзно - хорошо, что поймали.
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06.09.2023 16:27 Ответить
долбойоб. інакше не скажеш.
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06.09.2023 16:34 Ответить
він не долбойоб, а злочинець. але в результаті він отримував премії кожного місяця, а накажуть його максимум штрафом, який буде дуже менше тих премій. Інша справа, що діяв він не один, і його підлеглі такі ж злочинці.
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06.09.2023 17:54 Ответить
У нас премій за це не дають. Бред якись.
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06.09.2023 18:41 Ответить
"Хорошее" дело человек делал, "уклонистов" ловил, но что то пошло не так! Говорил я нашим военкоматским, не беспредельничайте! Доказано временем! Тот, кто тебе отдавал устный приказ нарушать Закон, когда ему начнут яйца крутить скажет " Я ничего не знаю, он сам набокопорил!"
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06.09.2023 18:29 Ответить
 
 