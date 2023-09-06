Военком в Запорожье подделал документы военнообязанных, чтобы улучшить показатели и получить премию. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Главе территориального центра комплектования и социальной поддержки в Запорожье сообщили о подозрении в подделке документов. Ему может грозить до 3 лет ограничения свободы.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора и в полиции Запорожской области, передает Цензор.НЕТ.
"Начальник военкомата в течение августа-сентября 2022 года, совместно с другими служащими, при вынесении постановлений о привлечении граждан к административной ответственности вносил в официальные документы заведомо ложные сведения. Он это делал для того, чтобы улучшить показатели по выполнению мобилизационного плана по бронированию военнообязанных" , – рассказали в Офисе генпрокурора.
Люди, на которых военком составил админматериалы, узнавали об этом через приложение "Дія" уже на этапе, когда в отношении их открывали исполнительное производство.
Таким образом, военком незаконно привлекал к административной ответственности 18 граждан.
Ему сообщили о подозрении в служебном подлоге (ч. 1 ст. 366 УК Украины). Наказание по этой статье – штраф в сумме от 34 тыс. до 68 тыс. грн. или ограничение свободы сроком до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.
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Первая ошибка сапёров- регистрироваться у говновоенкома через парашную Дiю.