Премьер Дании Фредериксен почтила в Буче память жертв военных преступлений России. ФОТОрепортаж

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен и Генеральный прокурор Украины Андрей Костин посетили Бучу, чтобы почтить память жертв военных преступлений, совершенных российскими военными.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Офис генпрокурора.

Костин показал Фредериксен места военных преступлений, совершенных в Буче российскими военными, и подчеркнул необходимость всегда помнить об их жертвах.

Генпрокурор отметил, что, хотя российские войска отступили из Киевской области, агрессор продолжает неизбирательные обстрелы мирных украинских городов.

"Сегодня утром враг совершил очередную ракетную атаку на Киев и населенные пункты области. Но каждая такая атака лишь укрепляет нашу решимость остановить Россию и добиться, чтобы преступный режим РФ понес ответственность за каждое совершенное преступление", - подчеркнул Костин.

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Он поблагодарил за поддержку Дании в борьбе Украины за суверенитет и территориальную целостность, а также за помощь на пути к справедливости.

"Дания входит в топ-10 стран по объему помощи Украине в соотношении к ВВП. Мы высоко ценим военную помощь, особенно - историческое решение предоставить Украине истребители F-16", - добавил Костин.









