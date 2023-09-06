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Дания (443) Буча (429) Фредериксен (23) военные преступления (1159)

Премьер Дании Фредериксен почтила в Буче память жертв военных преступлений России. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен и Генеральный прокурор Украины Андрей Костин посетили Бучу, чтобы почтить память жертв военных преступлений, совершенных российскими военными.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Офис генпрокурора.

Костин показал Фредериксен места военных преступлений, совершенных в Буче российскими военными, и подчеркнул необходимость всегда помнить об их жертвах.

Генпрокурор отметил, что, хотя российские войска отступили из Киевской области, агрессор продолжает неизбирательные обстрелы мирных украинских городов.

"Сегодня утром враг совершил очередную ракетную атаку на Киев и населенные пункты области. Но каждая такая атака лишь укрепляет нашу решимость остановить Россию и добиться, чтобы преступный режим РФ понес ответственность за каждое совершенное преступление", - подчеркнул Костин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киев прибыла премьер-министр Дании Фредериксен. ФОТО

Он поблагодарил за поддержку Дании в борьбе Украины за суверенитет и территориальную целостность, а также за помощь на пути к справедливости.

"Дания входит в топ-10 стран по объему помощи Украине в соотношении к ВВП. Мы высоко ценим военную помощь, особенно - историческое решение предоставить Украине истребители F-16", - добавил Костин.

Премьер Дании Фредериксен почтила в Буче память жертв военных преступлений России 01
Премьер Дании Фредериксен почтила в Буче память жертв военных преступлений России 02
Премьер Дании Фредериксен почтила в Буче память жертв военных преступлений России 03
Премьер Дании Фредериксен почтила в Буче память жертв военных преступлений России 04
Премьер Дании Фредериксен почтила в Буче память жертв военных преступлений России 05
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Попутно може заїхати в Костянтинівку.
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06.09.2023 16:08 Ответить
Ето нашим пид@расам для которых войны нету и которые строят стадионы и беговые дорожки за сотни миллионов грн. нужно поехать в Костянтиновку
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06.09.2023 16:57 Ответить
Так, уже весь світ знає що кацапня закінчені підарюги і їм не місце серед людей.
Прем'єр Данії сама побачила що кацапопідарасня наробила.

Також велика подяка народу Данії за підтримку України,,,
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06.09.2023 16:24 Ответить
Подяка та шана Датському королівству.
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06.09.2023 18:25 Ответить
Tak
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07.09.2023 13:15 Ответить
 
 