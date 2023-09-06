Спасатели выносят тела погибших от удара россиян по рынку в Константиновке. Продолжается разбор завалов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия обстреляла рынок в Константиновке Донецкой области. В результате удара 16 человек погибли и 28 травмированы.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.
"Пострадали 44 человека: 16 погибли и 28 травмированы. Среди пострадавших - спасатель. ГСЧС и полиция проводят поисково-спасательную операцию. Продолжается разбор завалов. Парамедики полиции и врачи оказывают медицинскую помощь травмированным", - отметил он.
Клименко также сообщает, что спасатели оперативно ликвидировали пожар площадью в 300 квадратных метров. Повреждены около 30 торговых павильонов.
Ранее сообщалось, что оккупанты обстреляли ракетами С-300 центральный рынок в Константиновке Донецкой области. Предварительно известно о 16 погибших. Камеры уличного наблюдения зафиксировали момент удара российской ракеты С-300 по центральному рынку в Константиновке Донецкой области.
Пожалуйста, подождите...
Руские буряты тувинцы чеченцы и вся эта нечисть будут (может) ходить по квартирам, убивать , грабить и насиловать.
Это у них в крови.
тільки ЗЄльоний кіосочник.
бо нормальній людині таке в голову не прийде.
мер Константинівки Олег Азаров (опзж, хто б сумнівався) звинувачується у крадіжці 363 тис. гривен для оборони міста.
RIP загиблим і дай Боже розуму живим мешканцям Константинівки посадити свого мера-поца.
хоча, все то марне на даунбасщині 😕
Тільки раша стріляє по цілям на землі. Цю систему майже неможливо спрогнозувати.
Пора выносить оттуда рашку, вперёд ногами... Кулеба должен Работать, а не давать умные мысли в прессу.
і це стосується не тільки 19 року а і 14 року і раніше.
ви не проголосуєте за того хто замість мирного життя запропонує витрачатися на армію.
вони зрештою виростили для себе за чверть століття таку бажану їхному вулику царицю-матку,
на той момент коли їх шизоїдний царьок/цариця стане трупом, сподіваюсь у цьому році, непогано було б нейрохірургам отримати його голову на предмет вивчення аномалій мозку
русня завдала удару по центральному ринку Костянтинівки Донецької області. 16 загиблих. Серед них дитина…
Чим керувалися росіяни, які знову спрямували ракетний удар на мирних людей? Відповідь очевидна: путінський режим діє як справжній терорист. І відповість за все, як належить терористу.
Щирі співчуття рідним та близьким. Одужання постраждалим. Не пробачимо ніколи! росіянам не місце в цивілізованому світі.
Але щиро бажаю здійсненню вашої мрії і пекло їм буде облаштовано тут, на землі і не на одне покоління.