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МВД (9224) обстрел (20241) Донецкая область (7152) Константиновка (1592)

Спасатели выносят тела погибших от удара россиян по рынку в Константиновке. Продолжается разбор завалов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Россия обстреляла рынок в Константиновке Донецкой области. В результате удара 16 человек погибли и 28 травмированы.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

"Пострадали 44 человека: 16 погибли и 28 травмированы. Среди пострадавших - спасатель. ГСЧС и полиция проводят поисково-спасательную операцию. Продолжается разбор завалов. Парамедики полиции и врачи оказывают медицинскую помощь травмированным", - отметил он.

Клименко также сообщает, что спасатели оперативно ликвидировали пожар площадью в 300 квадратных метров. Повреждены около 30 торговых павильонов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Момент удара окупантов ракетой С-300 по центральному рынку в Константиновке. ВИДЕО камер наблюдения

Спасатели выносят тела погибших от удара россиян по рынку в Константиновке. Продолжается разбор завалов 01
Спасатели выносят тела погибших от удара россиян по рынку в Константиновке. Продолжается разбор завалов 02
Спасатели выносят тела погибших от удара россиян по рынку в Константиновке. Продолжается разбор завалов 03

Ранее сообщалось, что оккупанты обстреляли ракетами С-300 центральный рынок в Константиновке Донецкой области. Предварительно известно о 16 погибших. Камеры уличного наблюдения зафиксировали момент удара российской ракеты С-300 по центральному рынку в Константиновке Донецкой области.
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Топ комментарии
+21
Горіти вам всім у пеклі мерзенні рашистські вбивці...
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06.09.2023 16:24
+18
По-идее, есть повод собрать совет безопасности ООН.

Пора выносить оттуда рашку, вперёд ногами... Кулеба должен Работать, а не давать умные мысли в прессу.
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06.09.2023 16:25
+16
Горіти вам в пеклі підори кацапсячі!
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06.09.2023 16:24
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Нема кінця - краю ціи боині -- Царство Небесне
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06.09.2023 16:22 Ответить
Край завжди є, але він ще не поряд і єдине що може його наблизити, це звільнення України від рашистів, бо у іншому випадку вони це ж будуть робити навіть не ракетами, а катуваннями та знищенням індивідуально, у тюрмах та концлагерях, а може і по підворіттях зі стрілецької зброї як це роблять на окупованих територіях не так показово, але беззупинно!!!
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06.09.2023 16:32 Ответить
Добавить нечего.
Руские буряты тувинцы чеченцы и вся эта нечисть будут (может) ходить по квартирам, убивать , грабить и насиловать.
Это у них в крови.
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06.09.2023 16:45 Ответить
який ідіот дозволив працювати центральному ринку в 10 км від пекельної Кліщіївки ?
тільки ЗЄльоний кіосочник.
бо нормальній людині таке в голову не прийде.

мер Константинівки Олег Азаров (опзж, хто б сумнівався) звинувачується у крадіжці 363 тис. гривен для оборони міста.

RIP загиблим і дай Боже розуму живим мешканцям Константинівки посадити свого мера-поца.
хоча, все то марне на даунбасщині 😕
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06.09.2023 16:40 Ответить
Ви маєте рацію, бо поряд з лінією фронту верещущки самі повинні розвозити пакети з товарами першої необхідності. Ні про людей,ні для людей.
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06.09.2023 16:46 Ответить
Горіти вам всім у пеклі мерзенні рашистські вбивці...
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06.09.2023 16:24 Ответить
Горіти вам в пеклі підори кацапсячі!
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06.09.2023 16:24 Ответить
Скоріше за все, там в пеклі не кацапські п ідори мають гори. А сини, брати, куми оцих сьогодні постраждалих жителів Констянтинівки, які зараз воюють у військових формуваннях ДИНИРИ.
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06.09.2023 16:29 Ответить
В першу чергу кацапсячі і звичайно ті про кого ви пишете.
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06.09.2023 16:35 Ответить
Звісно, лише зрадники України мають горіти у пеклі! А кацапські підори - ні-ні! Їх у рай!🤬
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06.09.2023 16:57 Ответить
Хіба я ЦЕ писав? Навіщо домислювати те чого не було. Я написав конкретно про цей випадок. Бо там ділянка де діють вояки з Диниерії. Бувші наші співвітчизники. А для деяких по сі пори ,, тамженашілюди,,
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06.09.2023 17:08 Ответить
Де була система раннього попередження? Або він суто присвячений Київській області?
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06.09.2023 16:25 Ответить
С-300 не може бути попереджене. Це система ПВО.

Тільки раша стріляє по цілям на землі. Цю систему майже неможливо спрогнозувати.
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06.09.2023 16:29 Ответить
С-300 проектували як ПВО, але потім переконфігурували для польоту за балістичною траєкторією. І кожен балістичний об'єкт можна помітити та відстежити за допомогою радара. Я погоджуюся з обмеженим часом для попередження, але люди в регіоні повинні знати, що війна все ще триває, і існує підвищений ризик бути вбитими, особливо коли вони збираються в громадських місцях.
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06.09.2023 16:56 Ответить
Де система? Під асфальтом!
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06.09.2023 16:47 Ответить
По-идее, есть повод собрать совет безопасности ООН.

Пора выносить оттуда рашку, вперёд ногами... Кулеба должен Работать, а не давать умные мысли в прессу.
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06.09.2023 16:25 Ответить
Может он сам по себе дипломат и неплохой, но беда в его шефе и в фсбшном завхозе. При таком раскладе на международном уровне Кулеба выглядит как мальчик для битья
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06.09.2023 16:55 Ответить
чого ми за 32 роки незалежності не зробили дальну ракету тіпа колібра чи атакмс щоб вдарити по москві
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06.09.2023 16:25 Ответить
Тому що одні підораси були при владі...особливо остання... ЗЕ ********...які тільки крадуть і наживаются на війні.
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06.09.2023 16:29 Ответить
До нього були геть альтруїсти...
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06.09.2023 16:30 Ответить
Якщо порівнювати з ним - то навіть святі...
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06.09.2023 16:34 Ответить
тому що всі ці роки та й зараз забагато зрадників та гнид залишаються на всіх гілках влади в Україні-нажаль це гірка правда...
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06.09.2023 16:29 Ответить
бо витрати на армію в невоєнний період непопулярне гасло для виборця.

і це стосується не тільки 19 року а і 14 року і раніше.

ви не проголосуєте за того хто замість мирного життя запропонує витрачатися на армію.
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06.09.2023 16:32 Ответить
Кто вам сказал что не сделали? Сделали несколько вариантов. Один был способен достать до кремля. Но мудрый нарид привел к власти манкурта, свернувшего всю ракетную программу страны.
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06.09.2023 16:32 Ответить
Твари
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06.09.2023 16:28 Ответить
Мабуть вже тисячі, а то й десятки тисяч подібних обстрілів саме виключно по цивільних об'єктах зробили рашисти, але не дивлячись на це у ООН все ще "не бачать" геноциду роССійських нацистів по відношенню до громадян України!!!
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06.09.2023 16:28 Ответить
Зараз включать ,, нє всьо так однознчно,, і що достеменно невідомо хто то випустив. А може то українські військові намагалися збити повітряну ціль та попали в ринок. Ну і все таке інше. Там в ООН і в інших подібних грантоїдних організаціях працюють великі майстри створювання враження і спотворювання істини.
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06.09.2023 16:34 Ответить
Ердоган Пид@р позаглядывал вчера в глаза *****? Вот полюбуйся к чему приводят переговоры с сумешедшим бункерным дедом
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06.09.2023 16:30 Ответить
А до чого тут Ердоган? Може дасте копняка *********** поцу Рєзнікову, який вкрав у армії 50 мільрдів - ****** він СКОТЯРА.
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06.09.2023 16:35 Ответить
Притом. Что все переговоры **** присвящает терактам до и после переговоров. Посмотри статистику. Все переговоры сопровождались обстрелами мирного населения. Когда уже поймете что ***** террорист и чтобы склонить жертву к переговорам он льет кровь
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06.09.2023 16:40 Ответить
Ну так, так. Ти один пойняв, що ***** терорист, а ми так, дурники на підйобках.
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06.09.2023 16:41 Ответить
ну так зачем спрашиваешь причем тут ердоган и переговоры?
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06.09.2023 16:43 Ответить
Ти справді не зрозумів, навіщо вони вдарили по ринку? Ти не в курсі, хто сьогодні приїхав в України і навіщо? Не зли мене.
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06.09.2023 18:20 Ответить
ООН сране досі не бачить ознак геноциду?
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06.09.2023 16:36 Ответить
Не було дозволу бачити.
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06.09.2023 16:41 Ответить
Чекаемо слова папи римського про расейську культуру і наслєдніків її.
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06.09.2023 16:36 Ответить
Зустрічай, Костянтинівка, руцкій мір прийшов...
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06.09.2023 16:37 Ответить
У цих смертях є вина і держави, що має таке керівництво з корупцією замість захисту. Війна, не має у людей допомоги від держави, а так би сиділи б дома, не збиралися на ринках,але не у всіх є бункер, мівіна і верещук
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06.09.2023 16:39 Ответить
П'ять балів. Йо@нутий сцарь з "непобедимым народом" ну ні до чого. У всьому винна Україна, в першу чергу, Ердоган, Блінкен і бубочка, бо не склав зброю.
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07.09.2023 02:00 Ответить
Пишіть,що хочете,але українці самі до війни відносяться,як до буднів. Який % воює і допомагає і який в кафе і на сайтах. Ви самі хоч одному Воїну пост написали чи просто лайк частині поставили? Про ринки промовчіть,бо скупчення людей заборонено. Ворог очевидний, це кацапи,але і ворог це бездіяльність самих вас.
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07.09.2023 08:37 Ответить
московити невиліковні, можна лише вбити, інакше воно лізтиме далі.
вони зрештою виростили для себе за чверть століття таку бажану їхному вулику царицю-матку,
на той момент коли їх шизоїдний царьок/цариця стане трупом, сподіваюсь у цьому році, непогано було б нейрохірургам отримати його голову на предмет вивчення аномалій мозку
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06.09.2023 16:45 Ответить
Петро Порошенко:

русня завдала удару по центральному ринку Костянтинівки Донецької області. 16 загиблих. Серед них дитина…

Чим керувалися росіяни, які знову спрямували ракетний удар на мирних людей? Відповідь очевидна: путінський режим діє як справжній терорист. І відповість за все, як належить терористу.

Щирі співчуття рідним та близьким. Одужання постраждалим. Не пробачимо ніколи! росіянам не місце в цивілізованому світі.
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06.09.2023 17:03 Ответить
нелюди , твари двуногие , будьте вы прокляты , ваши дети и ваши внуки навеки АМИНЬ --- как этих выродков ***** земля терпит --- уже и гитлера переплюнули и сталина , а наш гуманизм ************ , неужели в белгородской области в селах возле границы нет их гарнизонов , ну хоть пару раз можно дать ответку или по брянской области --- каждый божий день эти мрази убивают мирных людей
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06.09.2023 17:14 Ответить
Це черговий військовий злочин рашистів. За ним стоять цілком конкретні люди - замовники, виконавці, організатори, співучасники. Всіх причетних необхідно встановити і знищити на місці за законом військового часу. Тих, кого під час війни знищити не вийде, як виключення, посадити на лаву підсудних, хай отримують справедливий вирок.
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06.09.2023 18:50 Ответить
Мрію дожити до часу, коли горітиме уся Росія...у пеклі.
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06.09.2023 19:02 Ответить
Щоб побачити як вона горить у пеклі потрібно при наймі бути якщо не там, то як мінімум десь поруч (наприклад вивчаючи правопис - росія, хоча з огляду на історію - московія, пишеться з маленької літери.)
Але щиро бажаю здійсненню вашої мрії і пекло їм буде облаштовано тут, на землі і не на одне покоління.
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07.09.2023 02:12 Ответить
Це вже геноцид чи ще ні?...
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06.09.2023 19:04 Ответить
Навіть мені , який ніколи не бував в Констянтинівці , ясно , що там і близько не було чогось військового . Вони **** просто луплять по містам. А нам по бєлгораду і растову нєльзя. Горіть в пеклі рашистські нелюди 300 років. ..... А як пишуть на різних сайтах так ласково - "росіяни". Це нелюди-звіро-рашисти , що лазять на двох задніх лапах ...
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06.09.2023 20:59 Ответить
Загиблі НЕ особи! Вони - ЛЮДИ!
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07.09.2023 07:52 Ответить
 
 