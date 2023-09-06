Последствия удара по Константиновке: повреждены 20 магазинов, ЛЭП, админздание и дом. Под завалами находятся люди. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Армия РФ убила на рынке в Константиновке 16 человек и 31 - ранила. Начато расследование.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Как отмечается, 6 сентября 2023 года, около 14:00, оккупанты обстреляли г. Константиновку. В этот раз армия РФ попала по одному из рынков в центре города.
"В результате попадания снарядов, в торговых павильонах поднялся пожар. По состоянию на 16:00 от атаки оккупантов погибли 16 человек. Еще 31 человек получил ранения различной степени тяжести, им предоставляется неотложная медицинская помощь", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, повреждены 20 магазинов, линии электропередач, админздание и 5-й этаж жилого дома. Дотла сгорели легковые автомобили и 8 торговых объектов. В настоящее время идет поисково-спасательная операция. Под завалами еще находятся люди.
Ранее сообщалось, что оккупанты обстреляли ракетами С-300 центральный рынок в Константиновке Донецкой области. Предварительно известно о 16 погибших. Камеры уличного наблюдения зафиксировали момент удара российской ракеты С-300 по центральному рынку в Константиновке Донецкой области.
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мер міста Олег Азаров (опзж) не закрив центральний ринок - місто скупчення людей не а натомість вкрав 363 тис. на оборону міста
Ду-май-те ! 👿
Російські православні насамперед завдають ударів ракетами по великому скупченню людей. 24 січня 2015 року терористами снігової Нігерії був обстріляний житловий мікрорайон Маріуполя «Східний». Внаслідок обстрілу «Градами» тоді загинула 31 людина і 108 отримали поранення. Коригував вогонь окупантів - житель Маріуполя автоінспектор Валерій Кірсанов. Ще сумніше було дізнатися з новин повідомлення, що на останніх виборах жителі Маріуполя проголосували за двічі судимого єврея Адіка Рабіновича, який зараз ховається в Ізраїлі, та проросійського єврея Юрія Бойка.
6 вересня 2023 року рашисти обстріляли ракетами С-300 центральний ринок у Костянтинівці, що на Донеччині. 16 людей загинули на місці вибуху ракет, 28 людей поранено та доставлені до лікарень.
Такі вибухи на базарах та торгових центрах у виконанні ІДІЛу світове співтовариство називали терактами. І за це його знищили.
Тепер такі теракти з масовою загибеллю мирних громадян робить постійний член Ради Безпеки ООН - московія. І всі мовчать, «а то путін нападе».
ВВС на первой странице
CNN
Russian attack kills 16 in east Ukraine as Blinken visits Kyiv, officials say