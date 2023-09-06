Последствия удара по Константиновке: повреждены 20 магазинов, ЛЭП, админздание и дом. Под завалами находятся люди. ФОТОрепортаж

Армия РФ убила на рынке в Константиновке 16 человек и 31 - ранила. Начато расследование.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Как отмечается, 6 сентября 2023 года, около 14:00, оккупанты обстреляли г. Константиновку. В этот раз армия РФ попала по одному из рынков в центре города.

"В результате попадания снарядов, в торговых павильонах поднялся пожар. По состоянию на 16:00 от атаки оккупантов погибли 16 человек. Еще 31 человек получил ранения различной степени тяжести, им предоставляется неотложная медицинская помощь", - говорится в сообщении.

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По предварительным данным, повреждены 20 магазинов, линии электропередач, админздание и 5-й этаж жилого дома. Дотла сгорели легковые автомобили и 8 торговых объектов. В настоящее время идет поисково-спасательная операция. Под завалами еще находятся люди.

Ранее сообщалось, что оккупанты обстреляли ракетами С-300 центральный рынок в Константиновке Донецкой области. Предварительно известно о 16 погибших. Камеры уличного наблюдения зафиксировали момент удара российской ракеты С-300 по центральному рынку в Константиновке Донецкой области.