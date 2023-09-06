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обстрел (20241) Константиновка (1592) Офис Генпрокурора (2044)

Последствия удара по Константиновке: повреждены 20 магазинов, ЛЭП, админздание и дом. Под завалами находятся люди. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Армия РФ убила на рынке в Константиновке 16 человек и 31 - ранила. Начато расследование.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Как отмечается, 6 сентября 2023 года, около 14:00, оккупанты обстреляли г. Константиновку. В этот раз армия РФ попала по одному из рынков в центре города.

"В результате попадания снарядов, в торговых павильонах поднялся пожар. По состоянию на 16:00 от атаки оккупантов погибли 16 человек. Еще 31 человек получил ранения различной степени тяжести, им предоставляется неотложная медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Также читайте: Спасатели выносят тела погибших от удара россиян по рынку в Константиновке. Продолжается разбор завалов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Последствия удара по Константиновке: повреждены 20 магазинов, ЛЭП, админздание и дом. Под завалами находятся люди 01
Последствия удара по Константиновке: повреждены 20 магазинов, ЛЭП, админздание и дом. Под завалами находятся люди 02
Последствия удара по Константиновке: повреждены 20 магазинов, ЛЭП, админздание и дом. Под завалами находятся люди 03
Последствия удара по Константиновке: повреждены 20 магазинов, ЛЭП, админздание и дом. Под завалами находятся люди 04
Последствия удара по Константиновке: повреждены 20 магазинов, ЛЭП, админздание и дом. Под завалами находятся люди 05

По предварительным данным, повреждены 20 магазинов, линии электропередач, админздание и 5-й этаж жилого дома. Дотла сгорели легковые автомобили и 8 торговых объектов. В настоящее время идет поисково-спасательная операция. Под завалами еще находятся люди.

Ранее сообщалось, что оккупанты обстреляли ракетами С-300 центральный рынок в Константиновке Донецкой области. Предварительно известно о 16 погибших. Камеры уличного наблюдения зафиксировали момент удара российской ракеты С-300 по центральному рынку в Константиновке Донецкой области.
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Топ комментарии
+12
Константинівки всього !!!! в 10 км від пекельної Кліщіївки.
мер міста Олег Азаров (опзж) не закрив центральний ринок - місто скупчення людей не а натомість вкрав 363 тис. на оборону міста

Ду-май-те ! 👿
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06.09.2023 16:48
+11
кацапам смерть, усім
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06.09.2023 16:34
+11
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06.09.2023 16:54
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Константинівки всього !!!! в 10 км від пекельної Кліщіївки.
мер міста Олег Азаров (опзж) не закрив центральний ринок - місто скупчення людей не а натомість вкрав 363 тис. на оборону міста

Ду-май-те ! 👿
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06.09.2023 16:48 Ответить
мер міста Олег Азаров (опзж) не закрив центральний ринок - місто скупчення людей ...

Російські православні насамперед завдають ударів ракетами по великому скупченню людей. 24 січня 2015 року терористами снігової Нігерії був обстріляний житловий мікрорайон Маріуполя «Східний». Внаслідок обстрілу «Градами» тоді загинула 31 людина і 108 отримали поранення. Коригував вогонь окупантів - житель Маріуполя автоінспектор Валерій Кірсанов. Ще сумніше було дізнатися з новин повідомлення, що на останніх виборах жителі Маріуполя проголосували за двічі судимого єврея Адіка Рабіновича, який зараз ховається в Ізраїлі, та проросійського єврея Юрія Бойка.

6 вересня 2023 року рашисти обстріляли ракетами С-300 центральний ринок у Костянтинівці, що на Донеччині. 16 людей загинули на місці вибуху ракет, 28 людей поранено та доставлені до лікарень.

Такі вибухи на базарах та торгових центрах у виконанні ІДІЛу світове співтовариство називали терактами. І за це його знищили.
Тепер такі теракти з масовою загибеллю мирних громадян робить постійний член Ради Безпеки ООН - московія. І всі мовчать, «а то путін нападе».
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06.09.2023 17:15 Ответить
Так люди его сами выбрали. Здесь бы пару циничных фраз бы пустить, но воздержусь.
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06.09.2023 19:52 Ответить
хто? чим думати? тим чим обрали зечмо і благан95 керувати країною під час війни?
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07.09.2023 08:44 Ответить
їх безліч, а ось системно нищити все, що в них стріляє, склади з ************ - оце наше все..., треба підрозділи - мислівці за артою, щоб вони за допомогою дронів вдень і вночі нищили їхню арту, може буде якісь сенс..
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06.09.2023 17:00 Ответить
Це не виправдання бездіяльності уряду,вони уже на усіх зарубіжних каналах про біду,а де були менти,де заборона групи не більше 5,...де хоть щось від влади. Написала міністру на його зарубіжній сторінці, нехай усі читають,що посада міністра не до соцмереж, а до профілактики таких випадках
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06.09.2023 17:13 Ответить
кацапам смерть, усім
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06.09.2023 16:34 Ответить
Негайно пустити сотню дронів на оту мАЦквасіті! Щоб ні одне кацапорило не вижило!
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06.09.2023 16:37 Ответить
Може ти мав наувазі, сотню дронів щоб вибило сотню шибок?
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06.09.2023 16:48 Ответить
хто ще хоче порозказувати як нам потрібен язик *ідарів?
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06.09.2023 16:37 Ответить
Папе римскому под нос ети фото всуньте пускай падла посмотрит на руSSкую культуру и вяличие разийской империи
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06.09.2023 16:42 Ответить
Смерть агрессору! Возмездие должно быть жесткое и самое ближайшее время. Все будет УКРАИНА!
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06.09.2023 16:44 Ответить
Римский ***** что скажет на это интересно.
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06.09.2023 16:46 Ответить
При ковіді ринки не працювали, а при війні...це щось з ряду неможливо уявити.
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06.09.2023 16:49 Ответить
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06.09.2023 16:54 Ответить
А в нас в пожчастині плитку з фасаду збивають... Плитку, яка не нова але цілком пристойна. Тре' пояснювати для чого? А той, хто віддав розпорядження, вгадаєте з якої він фракції?
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06.09.2023 17:02 Ответить
А тим часом у єлєни зєлєнской вистачає коштів проводити саміти "перших леді та джентльменів" у Києві під час війни та ше й запрошувати туди дружину прем'єра-міністра країни, союзником якої є московія. Це -- та сама країна, котра продала декілька (чи то 4, чи то 5 шт.) винищувачів не Україні на її прохання, а московії. Вступну промову мав вава-буратінка...
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06.09.2023 17:06 Ответить
Степан открой личеко , назови имя
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06.09.2023 17:08 Ответить
Анна Акопян, дружина пашиняна, прем'єра Арменії.
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06.09.2023 17:20 Ответить
Пашинян смотрит в сторону Запада
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06.09.2023 17:37 Ответить
Даже так ?
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06.09.2023 18:38 Ответить
Він дивиться туди, де годують безкоштовно та воюють за нього. Таких тре культурно й дипломатично посилати нах.
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06.09.2023 20:33 Ответить
Ukraine war: 16 killed in missile attack on market

ВВС на первой странице
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06.09.2023 17:06 Ответить
16 dead after Russian missile hits center of Donetsk town
CNN
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06.09.2023 17:12 Ответить


Russian attack kills 16 in east Ukraine as Blinken visits Kyiv, officials say
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06.09.2023 17:16 Ответить
Reuters
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06.09.2023 17:18 Ответить
"У моєму мозку я закінчив війну!" заява ... .
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06.09.2023 18:36 Ответить
 
 