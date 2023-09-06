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общественные организации (153) Блинкен (749)

Блинкен встретился в Киеве с представителями общественных организаций. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел встречу в Киеве с представителями организаций гражданского общества.

"Организации гражданского общества являются важной и динамичной частью любой демократии. Мы рады, что эти организации широко представлены в Украине, и слышим об их приверженности будущему Украины как свободного и преуспевающего члена евроатлантического сообщества", - написал Блинкен в социальной сети Х (ранее – твиттер), передает Цензор.НЕТ.

Как сообщалось, в среду, 6 сентября, Блинкен прибыл в столицу Украины с визитом.

Читайте также: Блинкен: Мы видим хороший прогресс в контрнаступлении и хотим убедиться, что у Украины есть все необходимое

Блинкен встретился в Киеве с представителями общественных организаций 01
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Топ комментарии
+25
Сподiваюся, вiн i з Порошенко зустрiнеться!
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06.09.2023 19:22
+24
Дерьмака не видно, вже добре
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06.09.2023 19:20
+19
не тільки ж корупційні рожі з ОПе зустрічати
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06.09.2023 19:19
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не тільки ж корупційні рожі з ОПе зустрічати
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06.09.2023 19:19 Ответить
Цікаво, кого зелені туди підсунули?
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06.09.2023 21:27 Ответить
Дерьмака не видно, вже добре
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06.09.2023 19:20 Ответить
А яким боком Ърмак до громадських організацій?! Там потилиця Шабуніна.
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06.09.2023 19:22 Ответить
А що це за люди на фото ?
Жодного впізнаваного обличчя. Які громади вони презентували, цікаво.
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06.09.2023 19:20 Ответить
Так американцы тоже "не лохи"! Мы не знаем, сколько людей делают свою работу не светясь в медиа просторе!
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06.09.2023 19:27 Ответить
Ну и что ты опять блеешь ?
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06.09.2023 19:34 Ответить
сходи перевір слух , бо то козлів то баранів чуєш
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06.09.2023 19:41 Ответить
Будь хто чує рідну мову краще за інші.
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06.09.2023 19:44 Ответить
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06.09.2023 19:54 Ответить
Шабуніна впізнав. Хто ще?
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06.09.2023 19:21 Ответить
Сподiваюся, вiн i з Порошенко зустрiнеться!
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06.09.2023 19:22 Ответить
Це був би найкращий сигнал червоного сємафора ЗЄлі!
Так, покалякав із Піткром, старим приятелем Діду Джо, і передав від нього баночку варення😂👍
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06.09.2023 19:28 Ответить
Пітером Порохом
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06.09.2023 19:33 Ответить
Сподіваюсь що він його пішле за кораблем, як і зеленського.
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06.09.2023 20:10 Ответить
Хоть кто то сказал про то,что происходит в стране,узнал он про попытку цирка увильнуть от выборов и захватить власть?
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06.09.2023 19:33 Ответить
нажаль, знову оберуть ЗЄльоного.

скажіть "Порошенко" в маршрутці і вас придушать.
вчора був діалог з тьоткої-торговкою хлібами "Київхлібу":
- якщо вибори, то за кого голосувати?
- за ЗЄльонського!
- а може за Порошенка?
консерва взірвалась:
- Порошенко такий-сякий у т.ч. алкоголік (!!!!).🤔🤔🤔🤔
почав з найпростішого, з "алкоголіка":
- у Порошенка діабет, йому не можна пити.
- а він пьє!
- то він давно помер би.
- а він пьє і досі живий, падлюка!

Це не "новічок"!
Цей нарід напоїли якимсь іншим опіумом! 😕
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06.09.2023 19:45 Ответить
Дарма вона так. Про мертвих або добре, або нічого
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06.09.2023 19:56 Ответить
Якщо виберуть Зелю ні літаків ні зброї не отримаємо.
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06.09.2023 20:13 Ответить
Лайна наслухалася з лайномарахфону!
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06.09.2023 20:21 Ответить
А Ви не казали їй, що Зеленський не буде висувати свою кандидатуру? Він же в 2019-му сказав, що йде на один термін. Цікаво, що б вона на те відповіла.
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06.09.2023 20:44 Ответить
Это в мирное время было логично. И у нас особенно. И именно в последние 3 года. А когда война---нахера? Всё поздно. Тема только одна. Нужно современное пво и авиация! Срочно. Как оказалось тема танков, что целый год пудрила мозги нам, оказалась туфтой. Кацапы не повторяли идиотизма Чонгара, заминировали нахер всё за своей спиной на десятки км. Какие нахер танки? 50 лет назад говорилось уже и на Западе---танки это оружие 2 мировой войны. Всё точка! Так и вышло. И на фоне этого какие то дешёвые базары с представителями общественных организаций!
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06.09.2023 19:38 Ответить
Ну мы тоже после 14-го больше лавочками и фонтанами были озабочены .
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06.09.2023 19:42 Ответить
После 2019
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06.09.2023 19:45 Ответить
Может быть .
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06.09.2023 19:45 Ответить
Еще как может Велике будивництво до сих пор живет и процветает с постоянными коррупциоными скандалами...
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06.09.2023 19:50 Ответить
ти мозги не пудри 14-м замість 19-го! 👿
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06.09.2023 19:48 Ответить
От этого легче ?
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06.09.2023 19:50 Ответить
Аэродромы наши надо готовить под Ф-16, причем во всей стране. Не будет инфрастуктуры под Ф-16, не будет и самолетов.
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06.09.2023 19:43 Ответить
Логічно як раз обговорити мародерство влади під час війни не лише з крадіями.
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06.09.2023 19:48 Ответить
Никогда не воспринимал общественные организации. Мне скоро 70. Особо радражало при совке. А по этим временам даже говорить не хочу. Грантоеды! Бабло чужое проедают, поют что скажут. Это работает в сытом обществе. Среди бедноты сильно искажает сознание масс. Долгая и не нужная тема во время войны. Мнение моё конечно субьективное.
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06.09.2023 19:58 Ответить
Не сприймаю меншовартісний москворотий планктон з його совковими тарганами.
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06.09.2023 20:01 Ответить
ось коли з'ясується що він мабуть переговори привіз, ось тоді я подивлюся на ваші сяючі обличчя.
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06.09.2023 19:40 Ответить
Тоні?
Нє вєрю;
Скоріше подасть у відставку щоб не маратись.
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06.09.2023 19:49 Ответить
хто б міг подумати Вірменія та США навчання будуть проводити. Тепер менше критикуватимемо Вірменію, а то якось неправильно вийде.
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06.09.2023 19:55 Ответить
Фотографував Єрмак через замочну шпарину.
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06.09.2023 19:42 Ответить
треба що б він із Бутусовим і командою Цензора зустрівся - що б прозрів і охренів від правди - матки
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06.09.2023 19:42 Ответить
А якщо по дорозі зустріне Пецю? Нашо йому тоді Юрко?
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06.09.2023 19:56 Ответить
Мова йде про громадські організації, а не ботоферми
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06.09.2023 19:57 Ответить
Це добрий плювок у рило зеленим клептоманам, щоб вони всралися.
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06.09.2023 19:45 Ответить
Зустрівся з грантоїдами?
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06.09.2023 19:59 Ответить
Блінкен зустрівся у Києві з представниками громадських організацій, старанно підібраних Єрмаком? - такий заголовок ?
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06.09.2023 20:16 Ответить
Зато Шабунін сидить, руки склав і молиться на нові мільйонні гранти, треба ж дітям хо б по 1 млн.доларів залишить. Громадські керівники, одні з самих багатих людей України. Вони з ФОПами співробітників такі діла творять, що не підкопаєшся. Це справжня корупція. Якщо знищимо в Україні корупціонерів то і цих громадських голодранців з останніми моделями айфонів, мініКуперами і двоповерховими будинками в пригороді не буде. Кошти грантів будуть направлятись на справжні справи. А то , якби люди знали ,що вони пишуть в наркотичних звітах в посольствоСША,USAID і тому подібні.....
Це як опроси Медведчука, що українці чекають расєю.

Просто американці тримають третю силу в країні.
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06.09.2023 20:53 Ответить
Шабунін представляє громадянське суспільство і заслуговує на повагу своєю діяльністю! А до чого тут ваш дуже дивний в ******** умовах антиамериканизм? Які наркотичні звіти в USАID? Чогось не вірю, що це австрійський дописувач ... пане Татаров, це ви?
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06.09.2023 21:22 Ответить
Тада, чувак, який підробляв разом з Дубінським на масовках Коломойського, заслуговує на повагу.

Тільки не нашу, а Коломойського.
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06.09.2023 22:19 Ответить
І що ніхто з цих "активістів" не сказав Блінкену, що витворяють ЗЄрмаки в Україні?

Сказали, що все зашибісь - давайте грошей побільше?
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06.09.2023 22:18 Ответить
ЧОМУ НІХТО НЕ ГОВОРИТЬ ЩО БЛІНКЕН ПРИЇХАВ У КИЇВ НА ЗАПРОШЕННЯ ФОНДУ ЯЦЕНЮКА, А НЕ ДЛЯ ЗУСТРІЧІ З Зе АКТОРОМ ?
 І взагалі Блінкен зараз у відпустці, візит виявляється НЕОФІЦІЙНИЙ
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07.09.2023 20:24 Ответить
 
 