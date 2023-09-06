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Блинкен встретился в Киеве с представителями общественных организаций. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел встречу в Киеве с представителями организаций гражданского общества.
"Организации гражданского общества являются важной и динамичной частью любой демократии. Мы рады, что эти организации широко представлены в Украине, и слышим об их приверженности будущему Украины как свободного и преуспевающего члена евроатлантического сообщества", - написал Блинкен в социальной сети Х (ранее – твиттер), передает Цензор.НЕТ.
Как сообщалось, в среду, 6 сентября, Блинкен прибыл в столицу Украины с визитом.
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+25 Olga A 6130c05e
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+19 Ksenia VB
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Жодного впізнаваного обличчя. Які громади вони презентували, цікаво.
Так, покалякав із Піткром, старим приятелем Діду Джо, і передав від нього баночку варення😂👍
скажіть "Порошенко" в маршрутці і вас придушать.
вчора був діалог з тьоткої-торговкою хлібами "Київхлібу":
- якщо вибори, то за кого голосувати?
- за ЗЄльонського!
- а може за Порошенка?
консерва взірвалась:
- Порошенко такий-сякий у т.ч. алкоголік (!!!!).🤔🤔🤔🤔
почав з найпростішого, з "алкоголіка":
- у Порошенка діабет, йому не можна пити.
- а він пьє!
- то він давно помер би.
- а він пьє і досі живий, падлюка!
Це не "новічок"!
Цей нарід напоїли якимсь іншим опіумом! 😕
Нє вєрю;
Скоріше подасть у відставку щоб не маратись.
Це як опроси Медведчука, що українці чекають расєю.
Просто американці тримають третю силу в країні.
Тільки не нашу, а Коломойського.
Сказали, що все зашибісь - давайте грошей побільше?
І взагалі Блінкен зараз у відпустці, візит виявляється НЕОФІЦІЙНИЙ