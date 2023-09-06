РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12827 посетителей онлайн
Новости Фото Политика Украины
3 367 7
Зеленский (16565) США (23209) Блинкен (749)

Зеленский и Блинкен обсудили помощь Украине от США (обновлено)

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, находящимся с визитом в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Зеленский и Блинкен обсудили помощь Украине от США 01

"Встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы донести до него непреклонную преданность США Украине и ее народу. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько понадобится", - написал Блинкен, добавив несколько фото.

Зеленский и Блинкен обсудили помощь Украине от США 02

Смотрите также: Блинкен встретился в Киеве с представителями общественных организаций. ФОТО

Как сообщили в Госдепартаменте, во время встречи Зеленский поблагодарил Блинкена за оказанную помощь от США Украине. В частности, в военном и энергетическом секторе. Президент отметил, что Украину ожидает тяжелая зима, однако он уверен, что украинцы ее переживут.

В свою очередь, Блинкен сказал, что США видит большой прогресс в контрнаступлении Украины. Он также заявил, что президент США Джо Байден ожидает встречи с Зеленским.

"Я с нетерпением жду обсуждения целого ряда вопросов, которые у нас есть, и я знаю, что президент будет с нетерпением ждать встречи с вами в ближайшее время", - заявил госсекретарь США.

Читайте также: Блинкен объявил о предоставлении Украине помощи от США на 1 млрд дол.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ермак провел встречу и чудика накаченного с собой взял!
показать весь комментарий
06.09.2023 23:04 Ответить
я в такому костюмі як у цього Поца їжджу на рибалку - нескінченна ганьба
показать весь комментарий
06.09.2023 23:09 Ответить
Я не здивуюся якщо у нього усе від Arcteryx індивідуально пошите під його зріст
показать весь комментарий
07.09.2023 00:16 Ответить
Як же ж без ГлавСкрепки?
показать весь комментарий
06.09.2023 23:15 Ответить
Скрепки замість зламаної собачки на змійці
показать весь комментарий
07.09.2023 00:20 Ответить
Циганський антураж, ганьбище!
показать весь комментарий
06.09.2023 23:21 Ответить
Даже посол з відпочинку приїхала
"Президент Владимир Зеленский 5 июля назначил посол Украины в США Оксану Маркарову послом в Антигуа и Барбуде по совместительству"

Про "брехню" посла
https://www.youtube.com/watch?v=qR1oiKvggXk
показать весь комментарий
06.09.2023 23:27 Ответить
 
 