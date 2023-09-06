Зеленский и Блинкен обсудили помощь Украине от США (обновлено)

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, находящимся с визитом в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы донести до него непреклонную преданность США Украине и ее народу. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько понадобится", - написал Блинкен, добавив несколько фото.

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Как сообщили в Госдепартаменте, во время встречи Зеленский поблагодарил Блинкена за оказанную помощь от США Украине. В частности, в военном и энергетическом секторе. Президент отметил, что Украину ожидает тяжелая зима, однако он уверен, что украинцы ее переживут.

В свою очередь, Блинкен сказал, что США видит большой прогресс в контрнаступлении Украины. Он также заявил, что президент США Джо Байден ожидает встречи с Зеленским.

"Я с нетерпением жду обсуждения целого ряда вопросов, которые у нас есть, и я знаю, что президент будет с нетерпением ждать встречи с вами в ближайшее время", - заявил госсекретарь США.

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