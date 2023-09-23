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Кременчуг (336) обстрел (20439)

Удар по Кременчугу: повреждены дома, 32 человека пострадали. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В результате ракетной атаки на Кременчуг Полтавской области взрывной волной повреждены несколько жилых домов в центральной части города.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр Кременчуга Виталий Малецкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Выбитые окна, поврежденная кровля, иногда есть разрушение отделки фасадов. Сейчас уже работает специальная комиссия, которая обследует объекты и фиксирует все повреждения. Жители, чье имущество пострадало, получат компенсации. Финансирование будет обеспечено ОВА и городским бюджетом. Все городские службы задействованы в устранении повреждений домов", - говорится в сообщении.

Малецкий также уточнил, что поисковые работы завершены.

"Пострадали 32 человека, среди них - трое детей. 16 человек госпитализированы, один человек погиб", - говорится в сообщении.

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Удар по Кременчугу: повреждены дома, 32 человека пострадали 01
Удар по Кременчугу: повреждены дома, 32 человека пострадали 02
Удар по Кременчугу: повреждены дома, 32 человека пострадали 03
Удар по Кременчугу: повреждены дома, 32 человека пострадали 04
Удар по Кременчугу: повреждены дома, 32 человека пострадали 05
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да какой нахрен аэродром... мозги надо иметь
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23.09.2023 14:16 Ответить
Stas Stas 3688b11e мозги надо иметь...Будь ласка! Відповідайте ввічливо боту патрушева про координати аеродрому
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23.09.2023 14:30 Ответить
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23.09.2023 14:47 Ответить
🙏🙏🙏
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24.09.2023 15:16 Ответить
 
 