Удар по Кременчугу: повреждены дома, 32 человека пострадали. ФОТОрепортаж

В результате ракетной атаки на Кременчуг Полтавской области взрывной волной повреждены несколько жилых домов в центральной части города.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр Кременчуга Виталий Малецкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Выбитые окна, поврежденная кровля, иногда есть разрушение отделки фасадов. Сейчас уже работает специальная комиссия, которая обследует объекты и фиксирует все повреждения. Жители, чье имущество пострадало, получат компенсации. Финансирование будет обеспечено ОВА и городским бюджетом. Все городские службы задействованы в устранении повреждений домов", - говорится в сообщении.

Малецкий также уточнил, что поисковые работы завершены.

"Пострадали 32 человека, среди них - трое детей. 16 человек госпитализированы, один человек погиб", - говорится в сообщении.

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