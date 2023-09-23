На Киевщине разоблачен чиновник военкомата, незаконно хранивший арсенал оружия и боеприпасов. ФОТОрепортаж

Киевская областная прокуратура сообщила о подозрении военнослужащему территориального центра комплектации и социальной поддержки, хранившему арсенал оружия и боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Киевской области.

"При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры и Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона сообщено о подозрении военнослужащему одного из ТЦК и СП Киевской области по факту незаконного обращения с оружием и боеприпасами (ч. 1 ст. 263 УК Украины). По данным следствия, подозреваемый незаконно хранил оружие и боеприпасы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проведено 22 обыска в квартирах, хозяйственных постройках и автомобилях. Изъяты автоматы, магазины к автоматическому оружию, револьвер, нарезное и гладкое охотничье оружие, более 6500 патронов разного калибра, 35 гранат, запалы, мина, тротилловая шашка, ножи, противотанковая управляемая ракета, тепловизор и другое военное снаряжение.

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Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК РФ. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время. В настоящее время прокуратура готовит апелляционную жалобу на указанное решение.

Также устанавливаются каналы поступления оружия и другие лица, причастные к указанному правонарушению.

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