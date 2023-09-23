На Киевщине разоблачен чиновник военкомата, незаконно хранивший арсенал оружия и боеприпасов. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж
Киевская областная прокуратура сообщила о подозрении военнослужащему территориального центра комплектации и социальной поддержки, хранившему арсенал оружия и боеприпасов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Киевской области.
"При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры и Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона сообщено о подозрении военнослужащему одного из ТЦК и СП Киевской области по факту незаконного обращения с оружием и боеприпасами (ч. 1 ст. 263 УК Украины). По данным следствия, подозреваемый незаконно хранил оружие и боеприпасы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проведено 22 обыска в квартирах, хозяйственных постройках и автомобилях. Изъяты автоматы, магазины к автоматическому оружию, револьвер, нарезное и гладкое охотничье оружие, более 6500 патронов разного калибра, 35 гранат, запалы, мина, тротилловая шашка, ножи, противотанковая управляемая ракета, тепловизор и другое военное снаряжение.
Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК РФ. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время. В настоящее время прокуратура готовит апелляционную жалобу на указанное решение.
Также устанавливаются каналы поступления оружия и другие лица, причастные к указанному правонарушению.
Пожалуйста, подождите...
Готувався, що якщо кацапня знову піде на Бучу, Ірпінь, Макарів і Бородянку, буряти та інші мордовці не згвалтували його дружину і не вбили його дітей.
Чи війна вже закінчилась?
З бучанцями не спілкувались після звільнення Київщини?
Їх евакуювали в перших числах квітня через моє село. Жінок і дітей. В жинок обличчя сірі. Очі порожні. Молодих чоловіків майже не було. Бо "нільзя оружіє насєлєнію. Могут Д'єрьмака пораніть".
Сейф-шафа виявився незамкненим. Порушення !
??? Это как
Затримання мабуть відбулося в РФ. Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК РФ
Джерело: https://censor.net/ru/p3445245
"Нацарював" дурник собі мінімум років на сім.
Така сама вимога і в Генеральної прокуратури України.
Висновок: ГПУ = *********...
Прокуратура - "шестьоркі " Зе-шобли"...
Злочини проти цивільного населення із використанням цієї зброї були? В тебе є підтверджені факти?
Вони щиро вважають, що після звалу Бєнєдіктової ГПУ, яка контролюється Єрмаком-Татаровим, стала на шлях виправлення і тепер не виконує вказівки ОПи. Не переслідує патріотів, не відмазує сепарню і вату, заарештувала Ванютку Бакланова, допросила чорношкарпеточного Данилова, як він готував країну до війни, зняла звинувачення з генералів Кривоноса і Марченка.
Ви реально???
Ну-ну. Залишайтесь придурками...