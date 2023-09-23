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Киевская область (3540) оружие (9398) военкомат (445) подозрение (251)

На Киевщине разоблачен чиновник военкомата, незаконно хранивший арсенал оружия и боеприпасов. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

арсенал,оружие

Киевская областная прокуратура сообщила о подозрении военнослужащему территориального центра комплектации и социальной поддержки, хранившему арсенал оружия и боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Киевской области.

"При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры и Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона сообщено о подозрении военнослужащему одного из ТЦК и СП Киевской области по факту незаконного обращения с оружием и боеприпасами (ч. 1 ст. 263 УК Украины). По данным следствия, подозреваемый незаконно хранил оружие и боеприпасы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проведено 22 обыска в квартирах, хозяйственных постройках и автомобилях. Изъяты автоматы, магазины к автоматическому оружию, револьвер, нарезное и гладкое охотничье оружие, более 6500 патронов разного калибра, 35 гранат, запалы, мина, тротилловая шашка, ножи, противотанковая управляемая ракета, тепловизор и другое военное снаряжение.

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Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК РФ. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время. В настоящее время прокуратура готовит апелляционную жалобу на указанное решение.

Также устанавливаются каналы поступления оружия и другие лица, причастные к указанному правонарушению.

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На Киевщине разоблачен чиновник военкомата, незаконно хранивший арсенал оружия и боеприпасов 01
На Киевщине разоблачен чиновник военкомата, незаконно хранивший арсенал оружия и боеприпасов 02
На Киевщине разоблачен чиновник военкомата, незаконно хранивший арсенал оружия и боеприпасов 03
На Киевщине разоблачен чиновник военкомата, незаконно хранивший арсенал оружия и боеприпасов 04
На Киевщине разоблачен чиновник военкомата, незаконно хранивший арсенал оружия и боеприпасов 05
На Киевщине разоблачен чиновник военкомата, незаконно хранивший арсенал оружия и боеприпасов 06
На Киевщине разоблачен чиновник военкомата, незаконно хранивший арсенал оружия и боеприпасов 07
На Киевщине разоблачен чиновник военкомата, незаконно хранивший арсенал оружия и боеприпасов 08
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Топ комментарии
+20
такий арсенал має бути у кожного українця, тоді не було б Буч
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23.09.2023 15:25
+18
Він зробив (тримав) запас зброї для тероборони на випадок спроби повторної окупації. Висновок тільки один - навчіться ховати, бо "зелені" жидобільшовики паталогічно бояться озброєних українців.
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23.09.2023 15:25
+10
А може бути, що готувався до партизанської боротьби? З огляду на зусилля різного штибу "миротворців" змусити Україну до капітуляції?
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23.09.2023 15:20
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Прапорщик мабуть !
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23.09.2023 15:01 Ответить
як на мене більше схоже на рашистську кансєрву яка щось готувала...
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23.09.2023 15:06 Ответить
Шо готувала?
Готувався, що якщо кацапня знову піде на Бучу, Ірпінь, Макарів і Бородянку, буряти та інші мордовці не згвалтували його дружину і не вбили його дітей.
Чи війна вже закінчилась?
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23.09.2023 16:21 Ответить
наприклад диверсії з групою поплічників-хіба такого ніколи не було в Украні?
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23.09.2023 16:36 Ответить
Ну да, ну да...
З бучанцями не спілкувались після звільнення Київщини?
Їх евакуювали в перших числах квітня через моє село. Жінок і дітей. В жинок обличчя сірі. Очі порожні. Молодих чоловіків майже не було. Бо "нільзя оружіє насєлєнію. Могут Д'єрьмака пораніть".
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23.09.2023 17:48 Ответить
а що хіба коли почалось вторгнення не роздавали громадянам зброю не формували тро-я це бачив своїми очами...
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23.09.2023 17:52 Ответить
Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК РФ. С Источник: https://censor.net/ru/p3445245
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23.09.2023 20:32 Ответить
👍👍👍👍👍👍
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23.09.2023 20:10 Ответить
скоріше 100% прапорщик
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23.09.2023 15:15 Ответить
В Украине нет прапорщиков
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23.09.2023 15:41 Ответить
Прапорщик - це не військове звання, це поклик душі!
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23.09.2023 23:27 Ответить
Прапорщик - до обеда думает,что ******** в части,а после обеда,-как винести...
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25.09.2023 08:34 Ответить
Мабуть УБД.

Сейф-шафа виявився незамкненим. Порушення !
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23.09.2023 15:08 Ответить
А може бути, що готувався до партизанської боротьби? З огляду на зусилля різного штибу "миротворців" змусити Україну до капітуляції?
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23.09.2023 15:20 Ответить
такий арсенал має бути у кожного українця, тоді не було б Буч
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23.09.2023 15:25 Ответить
Згоден. Але проблема, як визначити українця? Ніби і горілку п'є, і салом закусює, і на свята у вишиванці... І одночасно - "адіннарот", "какая разніца", "хоть паржом", "лішбинєпарашенко"...
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23.09.2023 15:41 Ответить
Він зробив (тримав) запас зброї для тероборони на випадок спроби повторної окупації. Висновок тільки один - навчіться ховати, бо "зелені" жидобільшовики паталогічно бояться озброєних українців.
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23.09.2023 15:25 Ответить
Все можна зрозуміти,але навіщо ракета ПТУР?Для чого,з чого він планував запускати???
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23.09.2023 15:26 Ответить
Можливо, кум має з чого запускати?
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23.09.2023 15:43 Ответить
Бо заряд до ПТУРа можно використати як направлений фугас.
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23.09.2023 15:56 Ответить
ПТУР можно с треноги запускать
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23.09.2023 19:39 Ответить
Щоб знову коктейлі молотова не колотити
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23.09.2023 20:13 Ответить
Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК РФ. Источник: https://censor.net/ru/p3445245

??? Это как
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23.09.2023 15:30 Ответить
Підозра за фактом незаконного поводження зі зброєю та ************ (ч. 1 ст. 263 КК України)
Затримання мабуть відбулося в РФ. Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК РФ
Джерело: https://censor.net/ru/p3445245
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23.09.2023 15:39 Ответить
Гугл транслейт при ререкладі з російської завжди міняє Україну на "рф".
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23.09.2023 15:45 Ответить
Понятно, админы видимо им переводили.
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23.09.2023 15:59 Ответить
Підозрюю, що більшість авторів дописів на ЦН досі пишуть росєзиком.
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23.09.2023 16:10 Ответить
Навіть порожні гільзи складав у ящик. Планував обміняти на патрони з доплатою?
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23.09.2023 15:32 Ответить
Мляяя... ВОГи та ЄДПРи, стопудово купа статей ЗУ "Про боротьбу з тероризмом" та й причепом ККУ.
"Нацарював" дурник собі мінімум років на сім.
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23.09.2023 15:37 Ответить
Отримає можливість грати у шашки у вільний час. Щоправда вже не у толові, в які грав на волі.
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23.09.2023 16:40 Ответить
Одна з вимог ********* - демілітарізація України - вилучити в людей зброю, яку роздали 24-25.02 (бо зелені на чолі із Зе так ******* підготувались до вторгнення, що Київ не було кому захищати).
Така сама вимога і в Генеральної прокуратури України.
Висновок: ГПУ = *********...
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23.09.2023 16:10 Ответить
тцк перетворюються на якісь банди
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23.09.2023 16:12 Ответить
Зе із Дерьмаком і жирним Спікером, який проти заборони упц мп, бояться, що після Перемоги люди зі зброєю потягнуть їх на шибеницю.
Прокуратура - "шестьоркі " Зе-шобли"...
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23.09.2023 16:14 Ответить
Хотілось би знати, яка кількість такої зброї, або зброї взятої патріотами без дозволу з арсеналів, допомогли у перші дні зупинити кацапських паскуд?!!!
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23.09.2023 16:15 Ответить
Оце питання кремль найбільш турбує. Тобі теж хочеться це знати?
Злочини проти цивільного населення із використанням цієї зброї були? В тебе є підтверджені факти?
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23.09.2023 16:23 Ответить
Я так дивлюсь, що значна кількість читачів цензор.нет трохи придурковаті.
Вони щиро вважають, що після звалу Бєнєдіктової ГПУ, яка контролюється Єрмаком-Татаровим, стала на шлях виправлення і тепер не виконує вказівки ОПи. Не переслідує патріотів, не відмазує сепарню і вату, заарештувала Ванютку Бакланова, допросила чорношкарпеточного Данилова, як він готував країну до війни, зняла звинувачення з генералів Кривоноса і Марченка.
Ви реально???
Ну-ну. Залишайтесь придурками...
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23.09.2023 17:24 Ответить
О же ж... "процесуальні керівники" , трясця вам. Таки всунули свого носа довгого. Нічого, хоч деякі кроти з "процесуального керівництва" спалилися завчасно.
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23.09.2023 21:12 Ответить
Єдиний тцкашник, якого потрібно нагородити - не на віли в Іспанії гроші спустив,а в Україні збирався жити і порядок наводити. Патріот не на словах.
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24.09.2023 00:08 Ответить
 
 