В Москве из здания Пограничной академии ФСБ РФ демонтируют надпись "Чужой земли мы не хотим ни пяди". ФОТО

Из здания Пограничной академии ФСБ РФ в Москве демонтируют надпись "Чужой земли мы не хотим ни пяди".

Фото демонтажных работ опубликованы в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

"Из Москвы передают - с пограничной академии снимают лозунг "Чужой земли мы не хотим ни пяди", - говорится в описании под фото.

Читайте также: ФСБ проверяет чиновников Росгвардии на причастность к мятежу "вагнеровцев", - ISW