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В Москве из здания Пограничной академии ФСБ РФ демонтируют надпись "Чужой земли мы не хотим ни пяди". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом

Из здания Пограничной академии ФСБ РФ в Москве демонтируют надпись "Чужой земли мы не хотим ни пяди".

Фото демонтажных работ опубликованы в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

"Из Москвы передают - с пограничной академии снимают лозунг "Чужой земли мы не хотим ни пяди", - говорится в описании под фото.

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В Москве из здания Пограничной академии ФСБ РФ демонтируют надпись Чужой земли мы не хотим ни пяди 01
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Топ комментарии
+48
Новиє трагічєскіє дєталі
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23.09.2023 16:35
+44
Герб совко∆рочерів

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23.09.2023 16:29
+29
"Чужой земли мы захотели, *****...Теперь свою китайцам атдадим!""
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23.09.2023 17:06
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Застидалися, бо таки закортіло.
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23.09.2023 16:26 Ответить
Та нє, розмріялись. Замінюють на "у расії нєт граніц"
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23.09.2023 16:42 Ответить
Герб совко∆рочерів

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23.09.2023 16:29 Ответить
Смерть і голод…
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23.09.2023 17:13 Ответить
Серп і молот - смерть і голод
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23.09.2023 17:13 Ответить
таке вперше почув від моєї бабуні - простої колгоспниці за сталіна

і про самого сталіна чимало приказок було негарних
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23.09.2023 17:41 Ответить
У них дотепер серп в- яйах,клевець - в голові!!
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23.09.2023 19:06 Ответить
Котрі ніколи не працювали ні серпом, ні молотом...
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24.09.2023 11:59 Ответить
Чужих ракет мы не хотим прилёта,но и штаба черноморского не хотим
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23.09.2023 16:31 Ответить
Але ж їм завжди мало землі,тому все навколо їхнє.Поки кулю не отримають.І вже нічого їм не треба
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23.09.2023 16:31 Ответить
Їхні землі там, де курка-мутант народилась!
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23.09.2023 16:36 Ответить
Їхня єдина земля - на кладовищі.
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23.09.2023 16:39 Ответить
"... на глибині 2 м", - Залужний.
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23.09.2023 16:42 Ответить
Ну то в Індії,там завжди якісь уроди з'являються
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23.09.2023 19:08 Ответить
Да может им просто денег выделили на то, чтобы сделали всё по-модному - "бегущую строку" или еще какой-нибудь "неон" смонтировали чтобы.
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23.09.2023 16:32 Ответить
Таки хотят? Без проблем, будет каждому 2х1х2.
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23.09.2023 16:32 Ответить
Москаль якщо не збреше, то й не дихне.
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23.09.2023 16:33 Ответить
Викрівляете!
У цілому надпис виглядає:
"Чужої землі ми не хочемо ні п'яді, но і своєї вершка не отдамо".
І знаття цього надпису, може означати як і зміну парадигми "ми мирная страна" на бойовий агресивний угар пропаганди.
Так і зі зменшенням натяків на неможливість втрат ВЛАСНИХ земель!
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23.09.2023 16:34 Ответить
Замінять напис на "Чужой земли мы захотели, *****..."
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23.09.2023 16:44 Ответить
"Чужой земли мы захотели, *****...Теперь свою китайцам атдадим!""
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23.09.2023 17:06 Ответить
А,може,інакше:
-чужую абваравалі,
Но,єслі,нада,то ))))
Білгород,Курск,Ростів,Орел
Весь Дон! - Україні!
Карелію - фінам!
Кьонігсберг - німцям
Даоляо - пекінесам!
а,Курили - Японії!
Атдадім!!!
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23.09.2023 19:19 Ответить
Новиє трагічєскіє дєталі
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23.09.2023 16:35 Ответить
патєрь нєт...
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23.09.2023 16:40 Ответить
Нєт, писали что была адна патєря..
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23.09.2023 16:55 Ответить
І то, заблудшая.
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23.09.2023 17:01 Ответить
зауважу! це не трагічні новини це свято! щоб вам рашистам проклятим так прилітало щоденно по два-три рази на день!!!
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23.09.2023 16:40 Ответить
Зауваження прийняті
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23.09.2023 16:41 Ответить
зауважу! це не трагічні новини це свято! щоб вам рашистам проклятим так прилітало щоденно по два-три рази на день!!!
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23.09.2023 16:41 Ответить
Главное, что люди не пострадали.
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23.09.2023 17:44 Ответить
Больше половины из них - офицеры.
А остальные - ***** штоле?
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23.09.2023 17:46 Ответить
Ага, тільки їх тут вже чверть мільйона гниє бо "Чужой земли мы не хотим ни пяди"? А якого хЄра ви тоді тут хочетеа? А в Африці? А в Сірії? Шо, просто так, пострЄлять тузЄмців захотілось? А-а, ви ж, ******, несете "мір, май і труд" у всьому світі! Ось тільки після вашої "турботи" залишаються тільки могили і розвалини.
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23.09.2023 16:35 Ответить
Чужой земли мы не хотим МІ *****
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23.09.2023 16:36 Ответить
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23.09.2023 16:37 Ответить
Я здогадася, замінять на: "Чужой земли мы хотим пяди".
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23.09.2023 16:38 Ответить
Ні: "Чужой земли мы все хотим. Мы - ***** !"
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23.09.2023 16:45 Ответить
Значить там таки усвідомлюють, що загарбують в Україні не свою, а чужу землю.
Видно, що це новий тренд у політиці пропагування рашизму на пітьмі.
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23.09.2023 16:39 Ответить
Будут вешать новый лозунг: "В чужой земле мы здохнем - мы *****"....
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23.09.2023 16:44 Ответить
Там было продолжение: "но и своей вершка не отдадим". Уже отдали Китаю и будет ещё.
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23.09.2023 16:46 Ответить
Не "віддали" , а лише трішки повернули...
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23.09.2023 20:09 Ответить
Країна-брехня. Нація-популяція брехунів. А як старанно, падлюки, хором тягнуть й по сі пори: "...Да, мы умеем воевать, но не хотим, чтобы опять солдаты падали в бою на землю грустную свою. Спросите вы у матерей, спросите у жены моей, и вы тогда понять должны, хотят ли русские войны." Хочуть, хочуть, виродки. А щє більше хочуть "білу ладу". Яку всі й отримають. В чорному мішку.
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23.09.2023 16:51 Ответить
Брехня у кожному вислові.
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23.09.2023 16:57 Ответить
Вже «хаттім» ? То наїстесь,тварюки. Досхочу.
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23.09.2023 17:04 Ответить
Ага, і квартіру на Пєчєрскіх пагарбах
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23.09.2023 17:16 Ответить
"Чужой земли мы не хотим ни пяди, / Но и своей вершка не отдадим."
Из «Марша трактористов», написанного для кинофильма «Трактористы», 1938г.
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23.09.2023 17:23 Ответить
Чужой земли мы не хотим,
Но удобреньем быть готовы.
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23.09.2023 17:25 Ответить
Може це тому, що свою доведеться віддавати? І далеко не "клочок"...
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23.09.2023 17:28 Ответить
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23.09.2023 17:32 Ответить
Жапарожье чьйо?
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23.09.2023 18:01 Ответить
Зміна принципів? Часові реалії або правда "проштовхнулась".
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23.09.2023 18:08 Ответить
у кремль будуть переносити.
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23.09.2023 18:45 Ответить
А ще "хатят лі рускіє вайни" - та вони тільки на це і здатні: самі облаштувати життя не вміють, тому із заздрості руйнують навколишнім. Дикуни, які так і залишились монголо-татарами, розбавленими бурятами-якутами.
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23.09.2023 20:45 Ответить
Московитам стало ясно, что вопрос очень скользкий.
Особенно когда Китай уже неспешно переваривает бывшие территории "россии"
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23.09.2023 22:12 Ответить
 
 