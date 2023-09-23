Медикам 82-й десантно-штурмовой бригады нужна помощь на ремонт машин. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Военным медикам 82-й десантно-штурмовой бригады нужна помощь в восполнении потерь техники, в частности, в ремонте автомобилей.

Об этом в фейсбуке сообщил военнослужащий Юрий Бондарь (Шаман), информирует Цензор.НЕТ.

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"Итак, друзья, у нас + 2 автомобиля от "Инициатива Е+" для пополнения потерь техники. Машины уже на СТО. Проводим осмотр, обнаруживаем недостатки, сервисуем (замена жидкостей, фильтров) и приступаем к выполнению задач.

Нам необходима ваша поддержка и помощь! По состоянию на сегодняшний день у нас 3 автомобиля в ремонте. Плюс необходима заправка для переброски авто из СТО в зону работы наших подразделений.

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Прошу всех и каждого, кто имеет возможность приобщиться, помочь.

Быть добру!" - рассказал он.

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