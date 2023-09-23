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Медикам 82-й десантно-штурмовой бригады нужна помощь на ремонт машин. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Военным медикам 82-й десантно-штурмовой бригады нужна помощь в восполнении потерь техники, в частности, в ремонте автомобилей.

Об этом в фейсбуке сообщил военнослужащий Юрий Бондарь (Шаман), информирует Цензор.НЕТ.

"Итак, друзья, у нас + 2 автомобиля от "Инициатива Е+" для пополнения потерь техники. Машины уже на СТО. Проводим осмотр, обнаруживаем недостатки, сервисуем (замена жидкостей, фильтров) и приступаем к выполнению задач.

Нам необходима ваша поддержка и помощь! По состоянию на сегодняшний день у нас 3 автомобиля в ремонте. Плюс необходима заправка для переброски авто из СТО в зону работы наших подразделений.

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Прошу всех и каждого, кто имеет возможность приобщиться, помочь.

Быть добру!" - рассказал он.

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Медикам 82-й десантно-штурмовой бригады нужна помощь на ремонт машин 01
Медикам 82-й десантно-штурмовой бригады нужна помощь на ремонт машин 02
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То, що в статті писано, практично любе СТО може потягти без напрягу. Чому такий широкий запит?
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23.09.2023 19:05 Ответить
Огусто. Читайте уважно . 2 одиниці на сто , ще декілька в іншому місті . Вчора забрали санітарне авто і віддали більше 120 тис.грн народних коштів за ремонт. Потягне любе сто ? Я край як не люблю коментаторів типу вас , котрі не знають питання , а розповідають як все просто
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24.09.2023 22:23 Ответить
Разом до перемоги.
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23.09.2023 20:01 Ответить
Ми у себе в медичній роті вирішили питання дуже просто - всі отримають зарплатню, тому по наказу всі щомісячно скидають на касу по 1000. Хто не скинув - ганьба.
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23.09.2023 20:06 Ответить
Новий світ ви не відкрили . Ми скидаємось від 2000 тис і більше , кожен і щомісяця. Люба серйозна поломка кран порту одного і бюджету нема половини. А підрозділ окрім того тратить кошти на влаштування місця чергування , прийому поранених , госпітальне відділення і так далі . Тому що ви можете вирішити по 1 тис.грн з особи мені взагалі не зрозуміло .
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24.09.2023 22:20 Ответить
 
 