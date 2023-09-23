Медикам 82-й десантно-штурмовой бригады нужна помощь на ремонт машин. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Военным медикам 82-й десантно-штурмовой бригады нужна помощь в восполнении потерь техники, в частности, в ремонте автомобилей.
Об этом в фейсбуке сообщил военнослужащий Юрий Бондарь (Шаман), информирует Цензор.НЕТ.
"Итак, друзья, у нас + 2 автомобиля от "Инициатива Е+" для пополнения потерь техники. Машины уже на СТО. Проводим осмотр, обнаруживаем недостатки, сервисуем (замена жидкостей, фильтров) и приступаем к выполнению задач.
Нам необходима ваша поддержка и помощь! По состоянию на сегодняшний день у нас 3 автомобиля в ремонте. Плюс необходима заправка для переброски авто из СТО в зону работы наших подразделений.
Прошу всех и каждого, кто имеет возможность приобщиться, помочь.
Быть добру!" - рассказал он.
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