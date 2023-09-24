Ночью оккупанты обстреляли и сбросили боеприпасы из БпЛА на Никопольский район Днепропетровщины, есть раненый. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Враг продолжает террор мирного населения Никопольщины. 6 раз ударили по району из беспилотников и артиллерии.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
В Никополе пострадал 25-летний мужчина. Он с осколочными ранениями госпитализирован в больницу. Состояние тяжелое. В самом городе повреждены здание универмага и детский сад.
В Красногригорьевской громаде снаряды агрессора изуродовали 4 частных дома, авто, линии электропередач. Били русские войска также по Мировской и Покровской сельской громадах. Последствия уточняются.
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