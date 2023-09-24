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Днепропетровщина (2927) обстрел (20439) Никополь (447)

Ночью оккупанты обстреляли и сбросили боеприпасы из БпЛА на Никопольский район Днепропетровщины, есть раненый. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Враг продолжает террор мирного населения Никопольщины. 6 раз ударили по району из беспилотников и артиллерии.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

В Никополе пострадал 25-летний мужчина. Он с осколочными ранениями госпитализирован в больницу. Состояние тяжелое. В самом городе повреждены здание универмага и детский сад.

В Красногригорьевской громаде снаряды агрессора изуродовали 4 частных дома, авто, линии электропередач. Били русские войска также по Мировской и Покровской сельской громадах. Последствия уточняются.

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Ночью оккупанты обстреляли и сбросили боеприпасы из БпЛА на Никопольский район Днепропетровщины, есть раненый 01

Ночью оккупанты обстреляли и сбросили боеприпасы из БпЛА на Никопольский район Днепропетровщины, есть раненый 02
Ночью оккупанты обстреляли и сбросили боеприпасы из БпЛА на Никопольский район Днепропетровщины, есть раненый 03
Ночью оккупанты обстреляли и сбросили боеприпасы из БпЛА на Никопольский район Днепропетровщины, есть раненый 04
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