С полицейским Андреем Тарчинским, погибшим в результате вражеских обстрелов, простились на Херсонщине. ФОТОрепортаж

Полицейские Херсонщины провели в последний путь своего коллегу Андрея Тарчинского, погибшего в результате российских обстрелов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, жизнь полицейского оборвал вражеский снаряд, когда 19 сентября российские оккупанты массированно обстреляли Херсон.

Андрей принимал непосредственное участие в проведении антитеррористической операции на Востоке Украины в 2014 году в составе роты патрульной службы полиции особого назначения "Херсон", вышел из Иловайского окружения, спас бойцов ценой собственного здоровья. После Иловайской трагедии обеспечивал правопорядок в городах Курахово Донецкой области и Сватово Луганской области. Он жил по принципу: никогда не бросай товарищей – ни на поле боя, ни в жизни.

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"Оказать последние почести и попрощаться с павшим героем пришли родные и друзья, руководство полиции Херсонщины и областной администрации, служебный коллектив Андрея, его боевые побратимы и неравнодушные горожане.

Друзья и коллеги вспоминают Андрея как очень скромного, порядочного и честного человека, который всегда придет на помощь другим. Он верно и самоотверженно служил Родине и украинскому народу и навсегда остается ярким примером самоотверженной любви к избранному делу", - говорится в сообщении.

















Ранее сообщалось, что полицейский Андрей Тарчинский погиб 19 сентября при обстреле Херсона. Он был миротворцем и прошел Иловайский ад.