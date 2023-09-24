Американские предприниматели готовы осуществлять масштабные инвестиции в Украину, - Зеленский
Фото Цензор.НЕТ Экономика
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США встретился с американскими предпринимателями и руководителями крупнейших фондов США.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, на встрече присутствовали Майкл Блумберг, Ларри Финк, Филипп Гильдебранд, Билл Акман, Барри Стернлихт, Кен Гриффин, Джонатан Грей, Эрик Шмидт, Роберт Крафт и другие.
"Обсудили перспективы привлечения бизнеса к восстановлению Украины и реализации инвестиционных проектов. Американские предприниматели и финансисты подтвердили готовность осуществлять масштабные инвестиции в нашу страну сразу после завершения войны и получения гарантий безопасности. Работаем для победы и восстановления Украины", - добавил Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Американці давно йому казали прибрати д'єрмака -бо він токсичний. Але боневтік назло його скрізь за собою таскає.
Тобто це все буде не скоро і вже без зеленського.
Доречі, а самі американські підприємці з висловлюванням цього ... згодні? Щось ніде не бачив підтвердження!
Если не встанет - бородой защекочу...
У-у..
А от "оманські інвестиції" Україна відхаркує кров'ю.
Цю зелену камарілью треба негайно відправляти у відставку і судити, поки вони не угробили Україну. А до цього справа іде - спочатку вони розвалили оборонку, ракетну програму, ппо і про, потім безперешкодно пропустили кацапів на материкову частину України через найбільш укріплену лінію оборони на Півдні, потім дали і дають майже безперешкодно нищити енергетику, інфраструктуру, промисловість, порти, наші міста, убивати наших людей. А самі гарячково розкрадають те, що кацапи ще не добили. І терпляче вичікують поки на фронтах загине Цвіт нашої Нації.
Далі вони доведуть країну (як назвав президент Дуда - "утопленика) до краху і підпишуть ганебний "мирний" договір (читай- капітуляцію), розвівши руками - "а що я ще міг зробити?" Кинуть Україну знекрівлену і пограбовану СВОЇМИ Ж ГНИДАМИ під ноги кацапам.
Скинути, судити і скарати.
Дзенькіт доларів в тумані...