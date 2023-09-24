Враг обстрелял Малую Токмачку и Орехов, два человека погибли. ФОТО

Два человека погибли в результате очередного обстрела прифронтовой территории Запорожской области, начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, 23 сентября 2023 во время вражеской атаки по с. Малая Токмачка Запорожской области погибло гражданское лицо.

Также сообщается, что 22 сентября 2023 г. военнослужащие вооруженных сил РФ совершили очередной прицельный обстрел объектов гражданской инфраструктуры города Орехов. Погибла женщина. Разрушены дома местных жителей.

Досудебное расследование по уголовным производствам осуществляют следователи Управления СБУ в Запорожской области.

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