На фронте погиб украинский мастер спорта по прыжкам на батуте Антон Игошин. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
На войне против российских оккупантов погиб 27-летний боец из Херсона Антон Игошин.
Об этом на своей Facebook-странице сообщила херсонская волонтер Екатерина Цымбалюк, информирует Цензор.НЕТ.
"Ребенок своих родителей. Ребенок для моей мамы, его воспитательницы. Ребенок для моей сестры, его тренера. И для всех тренеров и педагогов. Друг наших детей... Вечная память! Большая благодарность. Неописуемая боль. Соболезнование родным и близким", – говорится в сообщении.
До начала полномасштабного вторжения Антон Игошин занимался профессионально скачками на батуте и имел разряд мастера спорта. Погибшему воину было 27 лет.
Топ комментарии
+33 Valentyna Sayun 84f5db84
показать весь комментарий24.09.2023 13:16
+28 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий24.09.2023 13:23
+23 Amber
показать весь комментарий24.09.2023 13:24
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Світла памʼять Антону ,
та щирі співчуття родині і всім друзям цього сміливого і відважного Героя !!
Вгодовані кнури, з урядового кварталу (в миру-квартал95), тільки губами плямкають з 2019 р. впродовж усього часу НЕпідготовки України до московської ПОВНОМАШТАБНОЇ війни!
За смерть Українців їм ОСОБИСТО треба нести ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ по статтям КримКодексу!
Воєнний злочинець з московії, *****, БУДЕ ПОКАРАНИЙ разом з орками!
Смерть московитам ***** !!
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!