На фронте погиб украинский мастер спорта по прыжкам на батуте Антон Игошин. ФОТО

На войне против российских оккупантов погиб 27-летний боец ​​из Херсона Антон Игошин.

Об этом на своей Facebook-странице сообщила херсонская волонтер Екатерина Цымбалюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Ребенок своих родителей. Ребенок для моей мамы, его воспитательницы. Ребенок для моей сестры, его тренера. И для всех тренеров и педагогов. Друг наших детей... Вечная память! Большая благодарность. Неописуемая боль. Соболезнование родным и близким", – говорится в сообщении.

До начала полномасштабного вторжения Антон Игошин занимался профессионально скачками на батуте и имел разряд мастера спорта. Погибшему воину было 27 лет.

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