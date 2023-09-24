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На фронте погиб украинский мастер спорта по прыжкам на батуте Антон Игошин. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

На войне против российских оккупантов погиб 27-летний боец ​​из Херсона Антон Игошин.

Об этом на своей Facebook-странице сообщила херсонская волонтер Екатерина Цымбалюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Ребенок своих родителей. Ребенок для моей мамы, его воспитательницы. Ребенок для моей сестры, его тренера. И для всех тренеров и педагогов. Друг наших детей... Вечная память! Большая благодарность. Неописуемая боль. Соболезнование родным и близким", – говорится в сообщении.

До начала полномасштабного вторжения Антон Игошин занимался профессионально скачками на батуте и имел разряд мастера спорта. Погибшему воину было 27 лет.

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На фронте погиб украинский мастер спорта по прыжкам на батуте Антон Игошин 01

На фронте погиб украинский мастер спорта по прыжкам на батуте Антон Игошин 02
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Топ комментарии
+33
Вартові України, молоді,перспективні,мотивовані. Тепер ваша доля бути Вартовими Небесної Сотні. Вічна Пам'ять Герою!
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24.09.2023 13:16
+28
Дуже дуже боляче коли бачу такі повідомлення...
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24.09.2023 13:23
+23
Нестерпний біль за нашими Героями 😪😪😪
Світла памʼять Антону ,
та щирі співчуття родині і всім друзям цього сміливого і відважного Героя !!
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24.09.2023 13:24
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Вартові України, молоді,перспективні,мотивовані. Тепер ваша доля бути Вартовими Небесної Сотні. Вічна Пам'ять Герою!
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24.09.2023 13:16 Ответить
Дуже дуже боляче коли бачу такі повідомлення...
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24.09.2023 13:23 Ответить
Нестерпний біль за нашими Героями 😪😪😪
Світла памʼять Антону ,
та щирі співчуття родині і всім друзям цього сміливого і відважного Героя !!
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24.09.2023 13:24 Ответить
Низький уклін ВАМ, Захисникам України! Вибачте, мамо і тато!!
Вгодовані кнури, з урядового кварталу (в миру-квартал95), тільки губами плямкають з 2019 р. впродовж усього часу НЕпідготовки України до московської ПОВНОМАШТАБНОЇ війни!

За смерть Українців їм ОСОБИСТО треба нести ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ по статтям КримКодексу!
Воєнний злочинець з московії, *****, БУДЕ ПОКАРАНИЙ разом з орками!
Смерть московитам ***** !!
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24.09.2023 13:27 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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24.09.2023 13:56 Ответить
красивый, молодой парень.. и закончил жить, из за тварей расейских.. ояень больно
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24.09.2023 14:29 Ответить
Жаль гинуть кращі а всяке бидло "уставшие от войни" продовжує бикувати.
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24.09.2023 14:34 Ответить
R.I.P.
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24.09.2023 15:41 Ответить
Вечная память павшим героям защитникам УКРАИНЫ!
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24.09.2023 16:58 Ответить
Вічна пам"ять Герою,який віддав своє життя за вільну Україну!
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24.09.2023 20:43 Ответить
 
 