Приют для животных подожгли в Киеве, 7 котов погибли. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Столичные полицейские открыли уголовное производство по факту пожара в приюте для животных в Голосеевском районе Киева.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Как отмечается, в результате пожара 7 котов погибли, остальных удалось спасти. Следственные действия продолжаются.
Происшествие произошло на улице Заболотного вчера, 23 сентября, около 23:00. На место немедленно прибыли огнеборцы ГСЧС, ликвидировавшие пожар, а также правоохранители Голосеевского управления полиции и медики.
"Известно, что по указанному адресу волонтеры самостоятельно построили приют для кошек. Местные жители заботились о животных и присматривали за ними. Предварительно установлено, что в приюте находилось около 60 котов, 7 из которых погибли в результате пожара, другие с ожогами доставлены в ветеринарную клинику", – говорится в сообщении.
Следователи Голосеевского управления полиции начали расследование по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины - умышленное уничтожение или повреждение имущества, повлекшее тяжкие последствия.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 299 Уголовного кодекса Украины – жестокое обращение с животными.
Полиция выясняет все обстоятельства происшествия и проводит следственные действия.
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