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Приют для животных подожгли в Киеве, 7 котов погибли. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Столичные полицейские открыли уголовное производство по факту пожара в приюте для животных в Голосеевском районе Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, в результате пожара 7 котов погибли, остальных удалось спасти. Следственные действия продолжаются.

Происшествие произошло на улице Заболотного вчера, 23 сентября, около 23:00. На место немедленно прибыли огнеборцы ГСЧС, ликвидировавшие пожар, а также правоохранители Голосеевского управления полиции и медики.

"Известно, что по указанному адресу волонтеры самостоятельно построили приют для кошек. Местные жители заботились о животных и присматривали за ними. Предварительно установлено, что в приюте находилось около 60 котов, 7 из которых погибли в результате пожара, другие с ожогами доставлены в ветеринарную клинику", – говорится в сообщении.

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Следователи Голосеевского управления полиции начали расследование по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины - умышленное уничтожение или повреждение имущества, повлекшее тяжкие последствия.

Приют для животных подожгли в Киеве, 7 котов погибли 01
Приют для животных подожгли в Киеве, 7 котов погибли 02

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 299 Уголовного кодекса Украины – жестокое обращение с животными.

Полиция выясняет все обстоятельства происшествия и проводит следственные действия.
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Топ комментарии
+50
Котів можуть не любити хіба всрані кацапи!
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24.09.2023 13:31
+29
Нелюди, навіщо?
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24.09.2023 13:32
+28
Коти чудові мисливці і справді одні з кращих істот в полюванні і допомагають цим людині. В нас в багатоповерхівках завелися миші і в підвалі і на техповерсі - скільки не труїли, все одно з'являлися. Поки не поселилися в дворі коти - після чого про мишей забули. Ні разу не було такого, аби вони напали чи покусали людей - єдина незручність це те, що нявчать в період парування, але це не велика проблема - собаки з їх постійним гавканням значно більше шумлять.
А от найкращим вбивцею та найнебезпечнішою істотою була є і залишається людина, яка вбиває та руйнує все без вийнятку на цій планеті.
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24.09.2023 13:49
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Ти голову свою давно перевіряв ?
Перевір про всякий випадок, хто зна що там є.
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24.09.2023 23:26 Ответить
Кітлер

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24.09.2023 23:51 Ответить
Що там з головою, вже первірив ?
Поспішай, бо регрес запущений, потім не наздоженеш і на таксі.
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24.09.2023 23:55 Ответить
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24.09.2023 16:46 Ответить
Świnię poznała, niedaleko szukała.
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24.09.2023 18:37 Ответить
нелюди и твари!если могут убить животных то и на людей руку смогут поднять!
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24.09.2023 16:54 Ответить
Два преступления, за которые необходимо ввести телесные наказания: танцы на могилах солдат, и издевательство над животными. Таких выродков нужно пороть плетьми, до полусмерти. И желательно публично.
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24.09.2023 18:14 Ответить
Ненавидіти собак і тим паче котів може людина яка людиною назвати важко, бо це вже кончена особистість і назад повернення немає.
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24.09.2023 19:53 Ответить
Сподіваюсь, що їх знайдуть і покарають, тим паче, що нині за котів і собак дають більше ніж за людей.
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24.09.2023 21:14 Ответить
Зберіть отару мешканців з багтоквартирних і дізнаєтеся, що ******* тварин там лище 30% мешканців. Всі інші спільної думки, що їх треба потравити і собак теж. І поліція їх підтримає.
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25.09.2023 04:25 Ответить
Пояснюю рагулю. Порядних та розумних, завжди меньшість, а ось бидла, завжди більшість, чому свідчення 2019 рік
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25.09.2023 11:01 Ответить
Рагуль тут лише ти бидло хамське. Навчися читати в правильному порядку. Я написав, що любителів менше, а по друге в нас ОСББ з радісттю підтримує мешканців, що треба травити. Я проти такого, і мене теж вирішили потруїти. А ти навіть прочитати рівно не взмозі, теж мені. Аби хліборізкі головне відкрити. Лицеміри срані.
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25.09.2023 15:55 Ответить
Таких тварин як три треба труїти та відстрілювати,а не беззахисних «дітей»,які також хочуть жити!Бог тобі суддя!Але «бумерангніхто не відміняв!
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25.09.2023 12:36 Ответить
Ти теж читай уважно, а не зявало відкривай. Читай вище. Що, я проти цього, а не за.
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25.09.2023 15:57 Ответить
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