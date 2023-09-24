Последствия вражеских обстрелов Херсона. ФОТОрепортаж

Есть погибшие и раненые в результате очередных авиаударов и обстрелов территории Херсонщины. При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, утром 24 сентября 2023 года российские военные совершили авиаудары по ряду населенных пунктов Бериславского района.

Предварительно, в городе районного значения и одной из деревень погибли двое гражданских.

По меньшей мере три человека получили ранения. Среди них – полицейский.

Также около 12:00 вражеские войска из артиллерии начали обстреливать Херсон. Пострадали четверо горожан, двое из них были госпитализированы. Данные уточняются.

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Повреждены частные дома, квартиры и детский сад.