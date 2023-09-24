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Последствия вражеских обстрелов Харьковщины: ранена женщина, повреждены дома. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Вследствие российских обстрелов Харьковщины травмирована мирная жительница, по данному факту начато производство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, 23 сентября российские военные обстреляли Волчанск. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

"В результате вражеского обстрела с. Юрченково Чугуевского района получила ранение 67-летняя женщина. Она госпитализирована в больницу. В селе повреждены частные домовладения", - говорится в сообщении.

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Последствия вражеских обстрелов Харьковщины: ранена женщина, повреждены дома 01

Последствия вражеских обстрелов Харьковщины: ранена женщина, повреждены дома 02
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24.09.2023 16:43 Ответить
 
 