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Последствия вражеских обстрелов Харьковщины: ранена женщина, повреждены дома. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Вследствие российских обстрелов Харьковщины травмирована мирная жительница, по данному факту начато производство.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
По данным следствия, 23 сентября российские военные обстреляли Волчанск. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.
"В результате вражеского обстрела с. Юрченково Чугуевского района получила ранение 67-летняя женщина. Она госпитализирована в больницу. В селе повреждены частные домовладения", - говорится в сообщении.
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Чайка Київ
показать весь комментарий24.09.2023 16:43 Ответить Мне нравится 0
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