Евреи в Киеве почтили память жертв Холокоста в Бабьем Яре. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество
Ежегодная церемония в память евреев, убитых в ходе массовых расстрелов 1941 года, прошла на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".
Совместную заупокойную молитву для представителей еврейских организаций и общин Киева провел в Символической синагоге "Место для размышлений" главный раввин Киева и Украины, президент Объединения иудейских религиозных организаций Яков Дов Блайх, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Осенью 1941 года фашисты расстреляли на этом месте десятки тысяч евреев. Это произошло накануне праздника Йом Кипур. В Киеве не осталось ни одной еврейской семьи, которая не стала бы жертвой этой трагедии. Поэтому нам так важно помнить об этом еще и потому, что террор, который сейчас проходит на нашей земле, должен быть остановлен", - обратился к собравшимся Блайх.
Трагедия в Бабьем Яре в годы Второй мировой войны стала всемирным символом Холокоста. 29 сентября 1941 г. нацисты начали в урочище массовые расстрелы еврейского населения Киева. В тот день было расстреляно более 22 тысяч человек. Конвейер смерти на том не остановился, и к середине октября количество жертв превысило 50 тысяч.
По разным оценкам, в Бабьем Яре были убиты от 70 до 150 тысяч человек, среди которых от 50 до 70 тысяч евреев, а также советские военнопленные, деятели Украинского Национального Совета, ромы, пациенты психбольницы.
Фото - Укринформ
Пожалуйста, подождите...
Помощь Израиля Украине , названия статей:
- американские HIMARS, израильский Lynx работают: склады армии РФ горят, СМИ от 4.08.23
- Израиль передал НАТО, свою базу данных по иранским беспилотникам
- Израиль перебросил, по просьбе США, через третьи страны Украине, в 2023, - 300 тыс. боеприпасов
- израильские бронеавтомобили MRAP GAIA Amir, успешно воюют в Украине
- Израиль разрешил членам НАТО поставлять Украине вооружение, содержащее израильские компоненты, такие как электрооптические системы и системы управления огнём
- Израиль разрешил Эстонии, передать Украине свои противотанковые ракеты Spike, комплекс береговой охраны Blue Spear и ракеты нового поколения Gabriel
- Израиль передал Украине, через страны Европы, кассетные мины M971, собственной разработки
- ВСУ получило от Словении 28 танков М-55S, модернизированных израильской компанией Ельбит
Страны ЕС заказывают в Израиле вооружения, для восполнения оружия, переданных Украине:
- немецкие ВВС арендуют семь израильских "Геронов" - это десятилетний фрахт на сумму около миллиарда евро.
- Германия закупает противоракетные комплексы "Хец" на 4 миллиарда евро.
- Финляндия запасается израильской "Пращой Давида" на сумму 316 миллионов евро
- Нидерланды приобретают за 300 миллионов евро 20 реактивных артиллерийских комплексов PULS для поражения целей на больших расстояниях (аналогичные израильские комплексы LUNX находятся на вооруженииВСУ)
- в начале января Дания заявила о заказе ракет PULS и артиллерийские орудия ATMOS
- Израиль разработал технологию модернизации советских танков и самолетов, модернизировал их , они находятся на вооружении ВСУ
Кстати, в СМИ Канады, я читал, что Израиль уничтожил иранский завод в Сирии и Иране, по изготовлению беспилотников.....неужели СМИ Украины не отметили это событие.
Да, Израиль никогда не сообщает о своих операциях в Иране и Сирии или о поставках вооружения в Украину (только через третьи страны).
Капитан Первого ранга ВМС США, Табах, который месяцами живет в Киеве, помогая ВСУ, в своем видео рассказал: известный бизнесмен из США, ежемесячно выделял Украине 1 млн. долларов.
Когда он услышал, в одном из телеканалов Украины, антисемитское выражение, он прекратил финансовую помощь Украине.
2. Где ты читал, что Израиль обвиняет Украину в антисемитизме?
Если бы он обвинял, то не поставлял бы вооружения Украине (см. выше), через третьи страны.
3. Московиты, работают по одной методичке ФСБ , пытаясь вбить клин в отношениях Украины и Израиля.
УНІАН
https://www.unian.ua › Зброя
23 черв. 2023 р. - Ізраїль поки не має наміру передавати Україні летальну зброю.
Посольство Ізраїлю засудило марш на честь Бандери
Радіо Свобода
https://www.radiosvoboda.org › news-bandera-izrail
2 січ. 2022 р. - Ізраїль засуджує націоналістичний марш на честь Бандери
Опровергни, например, что Израиль:
- передал 300.000 боеприпасов Украине, в 2023 г. или
- разрешил членам НАТО поставлять Украине вооружение, содержащее израильские компоненты, такие как электрооптические системы и системы управления огнём или
- передал Украине, через страны Европы, кассетные мины M971, собственной разработки и т.д. см. выше.
Это при том, что на границе с Израилем, в Сирии - находятся войска врагов Израиля: России и сателитов Ирана, вооружение которых Израиль периодически уничтожает.
Это вопрос времени, когда Израиль уничтожит режим аятолл Ирана...
УНІАН
https://www.unian.ua › Зброя
23 черв. 2023 р. - Ізраїль поки не має наміру передавати Україні летальну зброю. - ти стверджуєш, що він бреше?
Неужели в методичке это не указано??
Привыкли кремлевские тролли, не верить украинским СМИ, которые не сообщали о поставках вооружений Израилем, а сообщали , что израильское вооружение участвует в боях ВСУ.
Цим хитрим, чисто жидівським мансом, вони відвертають увагу від істинної причини вікової ненависті до жидів - ідеології СІОНІЗМУ. Свого часу СіОНІЗМ на рівні ООН був визнаний різновидом РАСИЗМУ. Але жидів від цього коробитья як в"юнів на сковорідці, вони цього не бажають визнавати, займаючись словоблудством і шельмовщиною (накшталт цього т.з. "антисемітизму")