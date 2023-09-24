Евреи в Киеве почтили память жертв Холокоста в Бабьем Яре. ФОТОрепортаж

Ежегодная церемония в память евреев, убитых в ходе массовых расстрелов 1941 года, прошла на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".

Совместную заупокойную молитву для представителей еврейских организаций и общин Киева провел в Символической синагоге "Место для размышлений" главный раввин Киева и Украины, президент Объединения иудейских религиозных организаций Яков Дов Блайх, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Осенью 1941 года фашисты расстреляли на этом месте десятки тысяч евреев. Это произошло накануне праздника Йом Кипур. В Киеве не осталось ни одной еврейской семьи, которая не стала бы жертвой этой трагедии. Поэтому нам так важно помнить об этом еще и потому, что террор, который сейчас проходит на нашей земле, должен быть остановлен", - обратился к собравшимся Блайх.

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Трагедия в Бабьем Яре в годы Второй мировой войны стала всемирным символом Холокоста. 29 сентября 1941 г. нацисты начали в урочище массовые расстрелы еврейского населения Киева. В тот день было расстреляно более 22 тысяч человек. Конвейер смерти на том не остановился, и к середине октября количество жертв превысило 50 тысяч.

По разным оценкам, в Бабьем Яре были убиты от 70 до 150 тысяч человек, среди которых от 50 до 70 тысяч евреев, а также советские военнопленные, деятели Украинского Национального Совета, ромы, пациенты психбольницы.

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