Взрыв раздался в Мариуполе, рашисты говорят о сбивании ракеты С-200, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области произошел взрыв.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь. Громко в Центральном районе. В небе следы ПВО прямо из жилой застройки города", - говорится в сообщении.

По словам Андрющенко, после взрыва было зафиксировано активное движение вражеской авиации из Ейского направления в сторону Донецка (не менее 3 самолетов) и в сторону Бердянска (не менее 5 самолетов с небольшим интервалом).

"Эпицентр взрыва над ММК им. Ильича. Оккупанты врут о сбивании с-200, а мы внимательно смотрим на базы кадыровцев, которых в заводе несколько", - добавил он.



