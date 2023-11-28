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Взрыв раздался в Мариуполе, рашисты говорят о сбивании ракеты С-200, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области произошел взрыв.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь. Громко в Центральном районе. В небе следы ПВО прямо из жилой застройки города", - говорится в сообщении.

По словам Андрющенко, после взрыва было зафиксировано активное движение вражеской авиации из Ейского направления в сторону Донецка (не менее 3 самолетов) и в сторону Бердянска (не менее 5 самолетов с небольшим интервалом).

"Эпицентр взрыва над ММК им. Ильича. Оккупанты врут о сбивании с-200, а мы внимательно смотрим на базы кадыровцев, которых в заводе несколько", - добавил он.

Взрыв раздался в Мариуполе, рашисты говорят о сбивании ракеты С-200, - Андрющенко 01

Взрыв раздался в Мариуполе, рашисты говорят о сбивании ракеты С-200, - Андрющенко 02
Взрыв раздался в Мариуполе, рашисты говорят о сбивании ракеты С-200, - Андрющенко 03
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Центр міста локація понаєхавшої "еліти".
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28.11.2023 14:27 Ответить
C-200 это же прошлый век, они годятся только в качестве болванок для отвлечения ПВО
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28.11.2023 14:50 Ответить
так само як і кацапські с300/400, алеш кацапи ними бють по Харкову, Херсну, Запоріжжі і тд.тп. ...
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28.11.2023 15:07 Ответить
Зачем на кадыровцев ракеты переводить? Они там скоро сами друг-дружку шмалять будут за металлолом. Лучше уже гасить их новый мост, чтоб и сбежать проблематично было, и оружие подвозить. Да и разворованное сложнее будет вывезти.
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28.11.2023 20:58 Ответить
Там не бази, а просто розкрадається метал з заводу, розтягується по шматкам
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28.11.2023 21:20 Ответить
 
 