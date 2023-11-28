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Оккупанты атаковали предприятие в Торецке, ранены четыре женщины. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Враг продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру Донбасса. 28 ноября россияне нанесли авиаудар по территории предприятия в Торецке. Ранения получили четыре работницы.
Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.
"28 ноября 2023 года, в 10:50, военные РФ нанесли очередной авиаудар по г. Торецку. На этот раз они попали по территории предприятия.
Во время обстрела получили ранения 4 работницы, которые находились в одной из мастерских. Пострадавшие в возрасте 35, 43, 52 и 54 лет доставлены в больницу", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что взрывом повреждены промышленные здания.
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Александр Иванов 29ff5b68
показать весь комментарий28.11.2023 14:52 Ответить Мне нравится 0
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