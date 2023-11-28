РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12294 посетителя онлайн
Новости Фото Война в Украине
1 882 2
обстрел (20060) Донецкая область (7112) Торецк (148)

Оккупанты атаковали предприятие в Торецке, ранены четыре женщины. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Враг продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру Донбасса. 28 ноября россияне нанесли авиаудар по территории предприятия в Торецке. Ранения получили четыре работницы.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

"28 ноября 2023 года, в 10:50, военные РФ нанесли очередной авиаудар по г. Торецку. На этот раз они попали по территории предприятия.

Во время обстрела получили ранения 4 работницы, которые находились в одной из мастерских. Пострадавшие в возрасте 35, 43, 52 и 54 лет доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что взрывом повреждены промышленные здания.

Оккупанты атаковали предприятие в Торецке, ранены четыре женщины 01
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Воно б і само розвалилося згодом, так ще падлюкі й поцілили в слабке місце.
показать весь комментарий
28.11.2023 14:52 Ответить
 
 