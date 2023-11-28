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Последствия российских обстрелов Херсонщины: уничтожено админздание, повреждены дома. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Оккупанты обстреляли два населенных пункта Бериславского района Херсонской области.
Как передает Цензор.НЕТ, в Херсонской ОВА показали последствия обстрелов оккупантами населенных пунктов Дудчаны и Змиевка.
На фото – два населенных пункта Бериславского района после российских обстрелов. В Дудчанах вражеским огнем повреждены жилые дома. В больницу доставили раненую 64-летнюю женщину.
В Змиевке оккупанты уничтожили административное здание, а также разбили дома местных", - говорится в сообщении.
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показать весь комментарий28.11.2023 15:24 Ответить Мне нравится 0
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