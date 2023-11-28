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Последствия российских обстрелов Херсонщины: уничтожено админздание, повреждены дома. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупанты обстреляли два населенных пункта Бериславского района Херсонской области.

Как передает Цензор.НЕТ, в Херсонской ОВА показали последствия обстрелов оккупантами населенных пунктов Дудчаны и Змиевка.

На фото – два населенных пункта Бериславского района после российских обстрелов. В Дудчанах вражеским огнем повреждены жилые дома. В больницу доставили раненую 64-летнюю женщину.

В Змиевке оккупанты уничтожили административное здание, а также разбили дома местных", - говорится в сообщении.

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Последствия российских обстрелов Херсонщины: уничтожено админздание, повреждены дома 01
Последствия российских обстрелов Херсонщины: уничтожено админздание, повреждены дома 02
Последствия российских обстрелов Херсонщины: уничтожено админздание, повреждены дома 03
Последствия российских обстрелов Херсонщины: уничтожено админздание, повреждены дома 04
Последствия российских обстрелов Херсонщины: уничтожено админздание, повреждены дома 05
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Вову в Херсон і обстріли закінчаться
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28.11.2023 15:24 Ответить
 
 