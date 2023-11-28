РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12294 посетителя онлайн
Новости Фото Происшествия
13 566 39
ДТП (7441) Харьковщина (4105) военнослужащие (5634)

В Харьковской области водитель совершил наезд на двух военных, оба погибли. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В Харьковской области водитель Subaru Forester совершил наезд на двух военнослужащих. Один пострадавший погиб на месте ДТП, второй скончался в больнице спустя несколько дней после аварии.

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, дорожно-транспортное происшествие произошло 22 ноября около 20:00 на районном перекрестке автодороги "Дергачи-Золочев" с поселком Первомайское Золочевского ОТГ.

Водитель Subaru Forester, двигаясь в сторону Золочева, наехал на военнослужащих, стоявших на обочине перед припаркованным автомобилем Volkswagen Golf. После совершения ДТП водитель скрылся с места, не оказав помощи пострадавшим. Один пострадавший от полученных травм скончался на месте ДТП, второй с тяжелыми травмами был госпитализирован. Через несколько дней, не приходя в сознание, он скончался в больнице", - говорится в сообщении.

Смотрите также: В ДТП в Николаевской области погибла журналистка Елена Левицкая и ее муж Сергей: Легковушка столкнулась с военным авто, ГБР начало расследование. ФОТОрепортаж

Правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался 29-летний мужчина, который несколько дней скрывался. Сейчас он задержан. Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде ареста без права внесения залога.

Мужчине сообщено о подозрении по ч.3 ст.135 (оставление в опасности) и ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

В Харьковской области водитель совершил наезд на двух военных, оба погибли 01
В Харьковской области водитель совершил наезд на двух военных, оба погибли 02
В Харьковской области водитель совершил наезд на двух военных, оба погибли 03
В Харьковской области водитель совершил наезд на двух военных, оба погибли 04
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+38
Вбив двох людей та втік-загрожує лише до 10-ти років і то не факт...Яке "досконале" кримінальне законодавство...
показать весь комментарий
28.11.2023 15:09
+25
Знову якийсь мажорчик, ніяких натяків на особу. Значить будуть відмазувать.
показать весь комментарий
28.11.2023 15:15
+15
Військові на вагу золота. Що ж ви робите, дорожні убивці
показать весь комментарий
28.11.2023 15:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вбив двох людей та втік-загрожує лише до 10-ти років і то не факт...Яке "досконале" кримінальне законодавство...
показать весь комментарий
28.11.2023 15:09 Ответить
на розмінування його б
показать весь комментарий
28.11.2023 16:43 Ответить
Яке розмiнування? Якщо це сцикло здриснуло?
показать весь комментарий
28.11.2023 17:06 Ответить
Портнов писав же. Для своїх
показать весь комментарий
28.11.2023 19:44 Ответить
Військові на вагу золота. Що ж ви робите, дорожні убивці
показать весь комментарий
28.11.2023 15:09 Ответить
тепер чекає звання "гыроя дыныры"..
показать весь комментарий
28.11.2023 15:12 Ответить
и парту именную в мухосранске
показать весь комментарий
28.11.2023 15:13 Ответить
Знову якийсь мажорчик, ніяких натяків на особу. Значить будуть відмазувать.
показать весь комментарий
28.11.2023 15:15 Ответить
В справах про ДТП в Україні відмазують всіх, хто має хоч 2 копійки. Тут не треба навіть мажором бути. Ціни на відмазки в справах про ДТП досить низькі.
показать весь комментарий
28.11.2023 15:30 Ответить
"мажорчик" на субару форестер? може форестер 2008-го року, ніде не пишуть що 2023-го
показать весь комментарий
28.11.2023 15:58 Ответить
А не втікав би,а надав допомогу,може в хоч один вижив би.І в самого було б менше проблем.А тепер сяде
показать весь комментарий
28.11.2023 15:16 Ответить
підар
показать весь комментарий
28.11.2023 15:16 Ответить
А якщо буде доведено, що він навмисно збив військових? Цю версію, з огляду на географію місця злочину, не можна відкидати.
показать весь комментарий
28.11.2023 15:16 Ответить
Ким?? Судячи з того, що йому інкрімінують - мабуть віддав уже все накопичене важкою працею прокуророві .
показать весь комментарий
28.11.2023 15:22 Ответить
Черговий хазяін жизні на дорогій тачці. В тилу відсиджуєтся та жирує. Коли вже на таку наводоч буде управа знайдена? Таке відчуття що жодній владі це не було потрібно.
показать весь комментарий
28.11.2023 15:27 Ответить
В тому ж Харкові в 2017 р. Зайцева на Лексусі вбила 6 людей і отримала 10 років.
А це її фото відбування покарання:
показать весь комментарий
28.11.2023 15:28 Ответить
Ну невже війни мало ,знову бидло вбило військових і втекло.
показать весь комментарий
28.11.2023 15:30 Ответить
Внучка секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, 16-летняя Маша Данилова, мощно врывается в украинский шоу-бизнес. Девушка выпустила уже второй клип. Смысл своего нового клипа Маша описала так: "Жизнь нужно проживать с кайфом, делать то, что хочется, жить так, как тебе нравится, а не как говорят. Для меня эта работа максимально о свободе во всех измерениях и смыслах, главный смысл жизни - кайфовать от нее".
показать весь комментарий
28.11.2023 15:37 Ответить
дедушка просто обязан подарить внучке колготки с люрексом цвета хаки...
показать весь комментарий
28.11.2023 15:44 Ответить
скучают румыны из тирасполя на цензоре...
показать весь комментарий
28.11.2023 15:49 Ответить
А что вы ожидали от 16 летней сцыкухи, чья бы внучка она не была?
показать весь комментарий
28.11.2023 15:48 Ответить
Ну можно было хотя бы поскромнее быть, тысячи бойцов кровью захлёбываются а она кричит кайфуйте ребята и никого не слушайте.
показать весь комментарий
28.11.2023 15:52 Ответить
Подсядет на какой-нибудь кокс, - несколько лет - и весь кайф из нее выйдет.
показать весь комментарий
28.11.2023 16:08 Ответить
ну про возможность мощного удержания в крепких девичьих руках кайла...можно помечтать...чы серпа с молотом..
вариантов море.
показать весь комментарий
28.11.2023 15:55 Ответить
Эта сцыкуха снимает клипы на фоне бентли и щеголяет с сумками луи витон, откуда у 16 летней мокрощелки столько бабла, тем более в стране которая живёт на кредиты.
показать весь комментарий
28.11.2023 15:59 Ответить
обычно шышнацилетним дэушкам чхаты на мнения даже собственных дедушек...так было всегда...
при совдепии особенно.
показать весь комментарий
28.11.2023 16:34 Ответить
Всё понятно, подрастает очередная Безуглая и вас это устраивает.
показать весь комментарий
28.11.2023 16:56 Ответить
та брось...нагуляет пузо,опоросится и станет обыкновенной...
показать весь комментарий
28.11.2023 17:07 Ответить
Кримінальний кодекс під час війни необхідно хоч частково міняти Чому цим в нас ніхто не займається????Що роблять десятки тисяч дармоїдів на шиї платників податків???
показать весь комментарий
28.11.2023 16:11 Ответить
Тим більше що він авторства Портнова, написаний для відмазки бандитів і посадки простих смертних
показать весь комментарий
28.11.2023 19:47 Ответить
За подвійне вбивство всього 10 років???
І як воно хоч щось зміниться???
А той виродок вийде через 3 роки за гарну поведінку...
показать весь комментарий
28.11.2023 16:21 Ответить
Найімовірніше був п'яний. То ж й втік. Ховався щоб алкоголь вийшов.
Ну а там - відмажеться...
показать весь комментарий
28.11.2023 16:54 Ответить
А не занадто часто такі наїзди трапляються?
Завжди - жертви серед військовослужбовців.
А винуватець - зовсім не дідик на "Запорожцю". І завжди живий.
Раз - випадок, два - співпадіння, три - закономірність.
показать весь комментарий
28.11.2023 18:36 Ответить
Щось таке є ....
показать весь комментарий
29.11.2023 19:06 Ответить
Водій певно з Московії приїхав.
показать весь комментарий
28.11.2023 18:56 Ответить
Водій винен 100 %.
Але стояти в темну пору на узбіччі ще й коли дорога слизька від льоду це екстрім і самогубство.
показать весь комментарий
29.11.2023 19:05 Ответить
Там стоять світловідбиваючі катафоти.
Заїхати туди- у двох випадках. Або аварія. Або - спеціально
показать весь комментарий
29.11.2023 20:04 Ответить
Краще б ця худоба на субару на міну наїхала.
показать весь комментарий
29.11.2023 21:07 Ответить
 
 