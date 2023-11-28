В Харьковской области водитель совершил наезд на двух военных, оба погибли. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
В Харьковской области водитель Subaru Forester совершил наезд на двух военнослужащих. Один пострадавший погиб на месте ДТП, второй скончался в больнице спустя несколько дней после аварии.
Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, дорожно-транспортное происшествие произошло 22 ноября около 20:00 на районном перекрестке автодороги "Дергачи-Золочев" с поселком Первомайское Золочевского ОТГ.
Водитель Subaru Forester, двигаясь в сторону Золочева, наехал на военнослужащих, стоявших на обочине перед припаркованным автомобилем Volkswagen Golf. После совершения ДТП водитель скрылся с места, не оказав помощи пострадавшим. Один пострадавший от полученных травм скончался на месте ДТП, второй с тяжелыми травмами был госпитализирован. Через несколько дней, не приходя в сознание, он скончался в больнице", - говорится в сообщении.
Правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался 29-летний мужчина, который несколько дней скрывался. Сейчас он задержан. Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде ареста без права внесения залога.
Мужчине сообщено о подозрении по ч.3 ст.135 (оставление в опасности) и ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.
Пожалуйста, подождите...
А це її фото відбування покарання:
вариантов море.
при совдепии особенно.
І як воно хоч щось зміниться???
А той виродок вийде через 3 роки за гарну поведінку...
Ну а там - відмажеться...
Завжди - жертви серед військовослужбовців.
А винуватець - зовсім не дідик на "Запорожцю". І завжди живий.
Раз - випадок, два - співпадіння, три - закономірність.
Але стояти в темну пору на узбіччі ще й коли дорога слизька від льоду це екстрім і самогубство.
Заїхати туди- у двох випадках. Або аварія. Або - спеціально