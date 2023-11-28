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На Закарпатье разоблачен "семейный бизнес" по незаконной переправке лиц через границу, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
На Закарпатье пограничники совместно с правоохранителями остановили "семейный бизнес" по незаконной переправке лиц через границу. Злоумышленникам грозит лишение свободы до 10 лет.
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, злоумышленников задержали при получении ими "выплат" от двух мужчин, которых планировали переправить в Румынию.
"Женщина и ее сын получали от "клиентов" от $1500 до $2000. В услуги входили временное жилье, транспорт, сопровождение к границе и инструктаж. У фигурантов изъяли автомобиль, деньги, 4 телефона и паспорта граждан Украины и Венгрии на имя переправителей" , – говорится в сообщении.
Фигурантам доложено о подозрении, им грозит лишение свободы до 10 лет.
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Треба просто поцікавитись у можновладців, як слід переправлятись за кордон, щоб тебе не взяли за дупу!
и замом ему рабиновича с суркисом..
Це навіть не демпінг, це благодійництво.