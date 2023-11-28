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На Закарпатье разоблачен "семейный бизнес" по незаконной переправке лиц через границу, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

На Закарпатье пограничники совместно с правоохранителями остановили "семейный бизнес" по незаконной переправке лиц через границу. Злоумышленникам грозит лишение свободы до 10 лет.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, злоумышленников задержали при получении ими "выплат" от двух мужчин, которых планировали переправить в Румынию.

"Женщина и ее сын получали от "клиентов" от $1500 до $2000. В услуги входили временное жилье, транспорт, сопровождение к границе и инструктаж. У фигурантов изъяли автомобиль, деньги, 4 телефона и паспорта граждан Украины и Венгрии на имя переправителей" , – говорится в сообщении.

Фигурантам доложено о подозрении, им грозит лишение свободы до 10 лет.

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На Закарпатье разоблачен семейный бизнес по незаконной переправке лиц через границу, - Госпогранслужба 01
На Закарпатье разоблачен семейный бизнес по незаконной переправке лиц через границу, - Госпогранслужба 02
На Закарпатье разоблачен семейный бизнес по незаконной переправке лиц через границу, - Госпогранслужба 03
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Топ комментарии
+13
Ціни досить низькі, - це недобросовістна конкуренція по відношенню до погранців.
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28.11.2023 17:46
+13
1,5÷2 тисячі за можливість втечі з найсоціальнішої країни світу?
Це навіть не демпінг, це благодійництво.
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28.11.2023 17:47
+7
ТЦК з ДПСУ конкурентів прибирають, а то демпінгують і конкуренцію створюють. Все для того, щоб вільні люди вільної країни звертались виключно до них у питанні виїзду
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28.11.2023 18:06
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****** мадяри ?!
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28.11.2023 17:34 Ответить
Дурні люди!
Треба просто поцікавитись у можновладців, як слід переправлятись за кордон, щоб тебе не взяли за дупу!
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28.11.2023 17:36 Ответить
шуфрича главным погранцом закарпатья назначьте и все устаканится...
и замом ему рабиновича с суркисом..
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28.11.2023 17:44 Ответить
Ціни досить низькі, - це недобросовістна конкуренція по відношенню до погранців.
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28.11.2023 17:46 Ответить
1,5÷2 тисячі за можливість втечі з найсоціальнішої країни світу?
Це навіть не демпінг, це благодійництво.
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28.11.2023 17:47 Ответить
ТЦК з ДПСУ конкурентів прибирають, а то демпінгують і конкуренцію створюють. Все для того, щоб вільні люди вільної країни звертались виключно до них у питанні виїзду
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28.11.2023 18:06 Ответить
Давно не фарбована блондинка на першому фото - то бізнескиня чи ухилянткиня?
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28.11.2023 18:42 Ответить
Собаки закарпатські бізнеси собі придумали,десять год тюрми тепер!
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28.11.2023 19:14 Ответить
Що,правда очі коле?
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29.11.2023 09:42 Ответить
ахтунг, мадярен!!!
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30.11.2023 16:38 Ответить
 
 