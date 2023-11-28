Россияне обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии и БПЛА: ранено трое человек, повреждены предприятия и многоэтажки. ФОТОрепортаж

Российская армия обстреляла Никопольский район Днепропетровской области из тяжелой артиллерии и дронов, вследствие чего ранены три человека, повреждения получили предприятия, дома, автомобили и ЛЭП.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Российские изверги. Утром они убили человека в Никополе, еще двоих ранили. Но на этом не остановились. Уже через час направили на город дроны-камикадзе. И снова пострадавший среди мирных. Это 43-летний мужчина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего Никопольщина пережила за день с десяток атак. По районному центру и Марганецкой громаде враг бил из тяжелой артиллерии. Ударил и несколькими БПЛА.

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Повреждены админздание, коммунальное и 2 промышленных предприятия. Изуродованы 3 многоэтажки и 2 частных дома. В одном из домов из-за обстрела загорелась квартира. Огонь спасатели укротили.

Также повреждены 7 автомобилей – грузовых и легковых. Задело и линии электропередачи и газопроводы.

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