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"Отсутствие плана замысла". Реакция ФОТОжаберов на скандальное заявление народной депутатки

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Отсутствие плана замысла. Реакция ФОТОжаберов на скандальное заявление народной депутатки 01

Читайте также: Слуга народа Безуглая требует отставки Главкома ВСУ Залужного: Такое руководство должно уйти

Отсутствие плана замысла. Реакция ФОТОжаберов на скандальное заявление народной депутатки 02

Отсутствие плана замысла. Реакция ФОТОжаберов на скандальное заявление народной депутатки 03

Отсутствие плана замысла. Реакция ФОТОжаберов на скандальное заявление народной депутатки 04

Отсутствие плана замысла. Реакция ФОТОжаберов на скандальное заявление народной депутатки 05

Читайте также: "Слуга народа" Янченко о заявлениях "слуги народа" Безуглой: Не время критиковать ВСУ, когда Украина борется с таким коварным и жестоким врагом

Отсутствие плана замысла. Реакция ФОТОжаберов на скандальное заявление народной депутатки 06

Смотрите также: "Сколько еще агентов работает по методичке ФСБ?": военнослужащий Николай Серга прокомментировал скандальное заявление Безуглой. ВИДЕО

Отсутствие плана замысла. Реакция ФОТОжаберов на скандальное заявление народной депутатки 07

Читайте также: Нардеп Буймистер обратилась в Генпрокуратуру об открытии дела по статьям "госизмена" и "шпионаж" в отношении "слуги народа" Безуглой. ДОКУМЕНТ

Читайте также: Комитет ВР по вопросам нацбезопасности и обороны будет рассматривать увольнение "слуги народа" Безуглой с должности главы подкомитета. ДОКУМЕНТ

Отсутствие плана замысла. Реакция ФОТОжаберов на скандальное заявление народной депутатки 08

Отсутствие плана замысла. Реакция ФОТОжаберов на скандальное заявление народной депутатки 09

Смотрите также: Слова Вениславского о "слуге народа" Безуглой и ее "угрозе нацбезопасности" - из интервью за март 2023 года. ВИДЕО

Отсутствие плана замысла. Реакция ФОТОжаберов на скандальное заявление народной депутатки 10

Читайте также: Нардеп Кривошеев зарегистрировал в ВР постановление об увольнении "слуги народа" Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по нацбезопасности

Отсутствие плана замысла. Реакция ФОТОжаберов на скандальное заявление народной депутатки 11

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Топ комментарии
+44
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28.11.2023 20:51
+27
Відпустіть це недорозуміння на свободу в мордовію
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28.11.2023 20:45
+20
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28.11.2023 21:27
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Відпустіть це недорозуміння на свободу в мордовію
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28.11.2023 20:45 Ответить
На родіну ? Так там щи да рєпка. А тут ... Верховна Рада.
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28.11.2023 21:02 Ответить
Та ви що! Їй же тут, блін "по домашньому", тільки пендєля треба давати, сама не поїде.
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29.11.2023 09:05 Ответить
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28.11.2023 20:51 Ответить
Тільки мені воно на Грету Тумблер скидається?
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28.11.2023 20:53 Ответить
ту шо з порно?
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28.11.2023 21:01 Ответить
Як мама з доцьою.
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28.11.2023 21:04 Ответить
Сором, сором, сором. За Зеленського. За партію "Слуг". За виборців. Таке Недоразумєніє треба прибирати в шухляду доки вона не видала плани Генштабу . Якщо вона дійде до Європарламенту, то з Зеленського вже будуть сміятись не тільки українці та каСапи, а вся Європа. Далі - весь світ.
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28.11.2023 21:01 Ответить
В тому то і справа, що вона біситься з-за того, що її посилають і не відкривають плани ))
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28.11.2023 22:11 Ответить
весь мир и так смеется
страной руководит Ермак, лицо никем не избранное, вот в чем фокус
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28.11.2023 21:07 Ответить
..найприкріше те, що профільні лікарі вИзнають цю дурепу неосудною, як, згодом, ще декого
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28.11.2023 21:21 Ответить
Зелена безмозгла шмара.
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28.11.2023 21:24 Ответить
Давай Генштабу жару, Марьяна !

Кроме тебя, некому !
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28.11.2023 21:27 Ответить
А вона може дати? ВсьомУ ГШ ? Одночасно?
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28.11.2023 21:29 Ответить
Трійками зможе!
А от чи схочуть?
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28.11.2023 22:52 Ответить
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28.11.2023 21:27 Ответить
****...
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28.11.2023 21:29 Ответить
Кацапская морда. По ней же видно что ее зовут не Марьяна а Матрена
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28.11.2023 21:29 Ответить
Зелені почали розігрувати для свого лохторату гру в поганий- гарний. Безугла в цій грі виконує роль поганої, нападаючи на Залужного. Інші зелені начебто засуджуючи Безуглу за ці напади намагаються показати, що вони гарні. Але всі зелені в одній команді. Просто вони намагаються цією грою пісюном на роялі виправити свій впавший нижче плінтуса рейтинг.
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28.11.2023 21:45 Ответить
БУЛО Б СМІШНО, АБИ НЕ ТАК СУМНО...
УСІ ЗНАЮТЬ - ВОРОЖА МОРДА, А ЗРОБИТИ НІЧОГО НЕ МОЖУТЬ.
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28.11.2023 22:01 Ответить
Зе ж треба, заради заробітку грошей від Оманських інвесторів, таке лайно, особа НАРДЕП з ВРУ, своєю ротовою порожниною несе під час московської, КРИВАВОЇ ВІЙНИ!!
Стефанчук-зеленський, йдіть у відставку, разом з нею, а потім до слідчих Генпрокурора, який на 100% ваш, але за ваші такі дії, СИДІТИ НЕ ХОЧЕ!!
Слава Україні!
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28.11.2023 22:14 Ответить
Скорее бы выборы. После ей задать вопросы. Должна ответить
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28.11.2023 22:21 Ответить
Можно и без выборов. Вводиться положение войны,и военный кабинет из военых и ВСЕХ полит сил.
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28.11.2023 22:56 Ответить
‼️‼️‼️СВІТАН- АКТИВНОГО ДУРАКА НАДО РАССТРЕЛЯТЬ

СВІТАН РОЗНІС БЕЗУГЛУ: Знайшли бомжів на смітнику і посадили в Раду! Залужний все правильно зробив

https://m.youtube.com/watch?v=F_DuRLNE0Rs
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29.11.2023 00:07 Ответить
Якого з багатьох? Може всх гамузом? А дуреп теж?
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29.11.2023 09:34 Ответить
Тут більш важливо знати хто саме спонукає цю скаженну курку до таких заяв.
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28.11.2023 22:38 Ответить
ця СВИНЯ безугла вже повернула вилучені клістрони??? чи арахамії з шефірами та з партновими і татаравими ще не дозволили цього робити.....

військові НЕ можуть багато-чого робити...якщо в Україні активно працює 5-колона....
5 колона = НАЙСТРАШНІША московська зброя....
треба уважно дивитись за руками зелених та бувших ригіАналів...
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28.11.2023 23:11 Ответить
Не дивитись треба , а рубати!І руки і голови!
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28.11.2023 23:20 Ответить
Стало відомо ХТО ВІДДАВ БЕЗУГЛІЙ НАКАЗ! Це дві людини - імена вас шокують
https://m.youtube.com/watch?v=4HohUseIurk
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29.11.2023 00:05 Ответить
Олексій Голобуцький: Арахамія продовжив педалювати тему "Залужний не має плану". Арахамія зазначає, що насправді такого плану немає не тільки у Залужного чи Шаптали (глава Генштабу ЗСУ), а взагалі ні в кого. -- При тому навіть цивільним і непричетним очевидно, що:
а) оприлюднювати плани під час війни - дурна затія;
б) будувати плани ДО визначення союзників з обсягом, часом і характеристиками допомоги - ще дурніша затія.
Зараз цілий світ обговорює, чи США розглянуть питання допомоги Україні в грудні - чи відкладуть на кінець січня? На скільки саме скоротять допомогу? Чи дійсно це буде допомога "суто для стримання і не більше, для наступу її буде недостатньо"? Залужний тут знає не більше, ніж Зеленський. Тож навіть якби складав плани (не для оприлюднення Безуглій чи решті), то робитиме це після появи базових витичних: скільки, що, коли. На власних ресурсах Україна не може будувати жодні військові плани, навіть як дивом виключити корупційний чинник розмивання тих ресурсів. Це прикро, але це об'єктивна реальність. Тому так, можна визнати публічно: Головком України несамостійний в питанні складання планів. Бо залежить від рішень союзників. Але ж після такого визнання Арахамія рвоне вимагати ті плани в Білого дому... А нам би втриматись на тонкій межі "невтручання у вибори США" після вчорашнього рішення розіслати по двоє депутатів-"слуг" на округи(!) в США "для вибудовування контактів із республіканцями в разі перемоги Дональда Трампа на виборах президента США"...



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29.11.2023 03:06 Ответить
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29.11.2023 03:11 Ответить
Активізувались проти армії дві гниди московських вошей - фаріон і безугла.
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29.11.2023 08:13 Ответить
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29.11.2023 08:47 Ответить
Безглузда цим все сказано
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30.11.2023 01:12 Ответить
 
 