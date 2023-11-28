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"Отсутствие плана замысла". Реакция ФОТОжаберов на скандальное заявление народной депутатки
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показать весь комментарий28.11.2023 21:27
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страной руководит Ермак, лицо никем не избранное, вот в чем фокус
Кроме тебя, некому !
А от чи схочуть?
УСІ ЗНАЮТЬ - ВОРОЖА МОРДА, А ЗРОБИТИ НІЧОГО НЕ МОЖУТЬ.
Стефанчук-зеленський, йдіть у відставку, разом з нею, а потім до слідчих Генпрокурора, який на 100% ваш, але за ваші такі дії, СИДІТИ НЕ ХОЧЕ!!
Слава Україні!
СВІТАН РОЗНІС БЕЗУГЛУ: Знайшли бомжів на смітнику і посадили в Раду! Залужний все правильно зробив
https://m.youtube.com/watch?v=F_DuRLNE0Rs
військові НЕ можуть багато-чого робити...якщо в Україні активно працює 5-колона....
5 колона = НАЙСТРАШНІША московська зброя....
треба уважно дивитись за руками зелених та бувших ригіАналів...
https://m.youtube.com/watch?v=4HohUseIurk
а) оприлюднювати плани під час війни - дурна затія;
б) будувати плани ДО визначення союзників з обсягом, часом і характеристиками допомоги - ще дурніша затія.
Зараз цілий світ обговорює, чи США розглянуть питання допомоги Україні в грудні - чи відкладуть на кінець січня? На скільки саме скоротять допомогу? Чи дійсно це буде допомога "суто для стримання і не більше, для наступу її буде недостатньо"? Залужний тут знає не більше, ніж Зеленський. Тож навіть якби складав плани (не для оприлюднення Безуглій чи решті), то робитиме це після появи базових витичних: скільки, що, коли. На власних ресурсах Україна не може будувати жодні військові плани, навіть як дивом виключити корупційний чинник розмивання тих ресурсів. Це прикро, але це об'єктивна реальність. Тому так, можна визнати публічно: Головком України несамостійний в питанні складання планів. Бо залежить від рішень союзників. Але ж після такого визнання Арахамія рвоне вимагати ті плани в Білого дому... А нам би втриматись на тонкій межі "невтручання у вибори США" після вчорашнього рішення розіслати по двоє депутатів-"слуг" на округи(!) в США "для вибудовування контактів із республіканцями в разі перемоги Дональда Трампа на виборах президента США"...