Спасатели ликвидировали пожар в центре Волчанска, спровоцированный вражескими обстрелами, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Во вторник вечером в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в центральной части Волчанска (Харьковская обл.), возгорание было спровоцировано вражеским обстрелом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

"Снаряды попали в торговые объекты, магазины и частные гаражи, повлекши несколько очагов возгорания. Общая площадь пожара составила более 300 кв.м. Горели 10 гаражных боксов и 2 магазина", - отмечается в сообщении.

Пожар был потушен. К его ликвидации были привлечены 2 единицы техники и 10 спасателей. Жертв и пострадавших нет.

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