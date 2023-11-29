Россияне за сутки нанесли удары по 26 населенным пунктам Запорожской области, один человек погиб, 4 человека получили ранения. ФОТО

Армия РФ за минувшие сутки нанесла 153 удара по населенным пунктам Запорожской области.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Юрий Малашко, информирует Цензор.НЕТ.

"111 артобстрелов пришлись по территории Орехова, Белогорья, Затишья, Новоселовки, Чаривного, Новоандреевки, Степногорска, Каменского, Пятихаток, Лобкового, Плавней и других прифронтовых городов и сел", - говорится в сообщении.

В результате 2 ракетных ударов по Запорожью пострадали 25-летняя женщина и 39-летний мужчина. Оккупанты также совершили 30 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новоданиловке, Новодаровке, Малиновке, Малой Токмачке, Левадном, Полтавке и Малым Щербакам, 8 РСЗО-обстрелов Зализнычного, Малой Токмачки, Верхней Терсы и Работино.

28 ноября около 11.10 рашисты атаковали Степногорск дроном-камикадзе. В результате атаки погибла 67-летняя жительница, еще два человека получили ранения. Также повреждены 2 грузовых автомобиля.

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