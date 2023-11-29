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Задержан блогер, который в TikTok "сливал" работу ПВО во время дроновой атаки РФ на Одессу, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Служба безопасности разоблачила злоумышленника, незаконно распространившего информацию о массированной воздушной атаке РФ на Одессу в ночь на 5 ноября 2023 года. Фигурант снял на камеру мобильного телефона работу украинской противовоздушной обороны и разместил соответствующие медиафайлы на своей странице в TikTok.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"В описании под этим видео он указал точное время и место съемки. Уже через считанные минуты медиа попало к рекомендациям многих пользователей соцсети, среди которых были представители спецслужб РФ.

Полученную таким образом информацию оккупанты могли использовать для корректировки повторных ударов по городу с применением ракетного вооружения и дронов-камикадзе типа "Шахед", - говорится в сообщении.

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Задержан блогер, который в TikTok сливал работу ПВО во время дроновой атаки РФ на Одессу, - СБУ 01
Задержан блогер, который в TikTok сливал работу ПВО во время дроновой атаки РФ на Одессу, - СБУ 02

Сотрудники СБУ установили личность и местонахождение фигуранта и задержали его.

По данным следствия, злоумышленником оказался 35-летний одессит, ранее отбывавший наказание за кражу и ограбление.

Во время обысков в его доме обнаружен мобильный телефон, который он использовал для незаконной съемки и распространения видео о боевой работе Сил обороны.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других военных формирований).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения – содержании под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.
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Топ комментарии
+7
Тік-ток - це зло!!!
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29.11.2023 10:14
+7
ні. зло це такі хайпери... дуже сподіваюсь. що йому призначать щось більше аніж штраф у 3400 грн
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29.11.2023 10:18
+7
******* ці дармоїди блогери. Кожне гівно котре себе не може ніяк реалізувати в житті,бере смартфон і стає блогерами, і тупе стадо цих блогерів потім дивится,боготворить і ще й донатить, тільки на основі того,що вони гарно міють ссати в вуха
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29.11.2023 10:25
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Тік-ток - це зло!!!
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29.11.2023 10:14 Ответить
ні. зло це такі хайпери... дуже сподіваюсь. що йому призначать щось більше аніж штраф у 3400 грн
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29.11.2023 10:18 Ответить
при цьому КИТАЙСЬКЕ зло!
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29.11.2023 21:14 Ответить
Да да это зарегистрированная в Китае .
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03.01.2024 19:07 Ответить
падла
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29.11.2023 10:15 Ответить
це так-але всі мають бути и рівних умовах бо виявляється що іноземні змі які показували як працювала українська ппо-ета другоє...
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29.11.2023 10:18 Ответить
Не думали, що іноземні ЗМІ публікували свої відео після дозволу військових.
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29.11.2023 10:21 Ответить
можливо-але якщо це так то це подвійні стандарти...
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29.11.2023 10:22 Ответить
Не так. Ця тварина - за 30 серебряків. А Ін.ЗМІ? Але вцілому - нікому - значить нікому
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29.11.2023 10:23 Ответить
всіх зрадників та колабарантів потрібно виявляти та знешкоджувати-але закон має бути однаковим для всіх...
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29.11.2023 10:25 Ответить
Ну то звісно...Я про ЗМІ. Сподіваюсь там не в зраді ж справа.
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29.11.2023 10:53 Ответить
але не можна бути повністю впевненним і у змі-бо в деяких з великою вірогідністю можуть бути расєйські та й не тільки шпигуни...
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29.11.2023 10:57 Ответить
публікувати через якийсь час та вести онлайн трансляцію виконуючи функцію коригувальника це не одне і теж. мені так здається
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29.11.2023 11:11 Ответить
звичайно-але якщо пізніше то це вже не є виявленням місць базування ппо нє...
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29.11.2023 11:14 Ответить
Чуднивець,та ти ж перший всім розкажуєш про цензуру,утиски ЗМІ,і політичне переслідування...Дорогенький-або труси вдягни-або хрестик зніми.Найбільше визивають радість незаперечні докази-про які повідомляють всі ті,хто здійснив затримання.І телефон,і камера в телефоні-арештовуй всіх,не помилишся.А за що одержують зарплату з податків-кіберполіція?Раніше хоч брехали про перехоплення звінків.А тепер що?Кацапи перестали спілкуватися зі своїми самками?І цікаво-чи дає кацап добро своїй самиці-поки він "запалює",часом і сраку-на тих 8 вишкребків,що "озадачіл" *****?
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30.11.2023 15:15 Ответить
я писав про те що закони мають бути однаковими для всіх і відповідати за їх порущення всі порушники не зважаючи на обличчя мають однаково...
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30.11.2023 16:25 Ответить
А якби його мобілізували, то міг би з середини армії давати інформацію росіянам. Є щось в забороні брати злочинців на службу.
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29.11.2023 10:18 Ответить
Ще в лайно на снігу треба було пикою макнути.
Кожен баран дорвавшись до інтернету та соцмереж вже «блогер», «аналітик», «військовий експерт».
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29.11.2023 10:19 Ответить
******* ці дармоїди блогери. Кожне гівно котре себе не може ніяк реалізувати в житті,бере смартфон і стає блогерами, і тупе стадо цих блогерів потім дивится,боготворить і ще й донатить, тільки на основі того,що вони гарно міють ссати в вуха
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29.11.2023 10:25 Ответить
І головне - яке б воно не було дерьмом - але міліарди йоьго хавають і смакують. Тому у воюючий країні треба іншій підхід - блокування всіх отих сітей, як мінімум.
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30.11.2023 18:51 Ответить
 
 