Задержан блогер, который в TikTok "сливал" работу ПВО во время дроновой атаки РФ на Одессу, - СБУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Служба безопасности разоблачила злоумышленника, незаконно распространившего информацию о массированной воздушной атаке РФ на Одессу в ночь на 5 ноября 2023 года. Фигурант снял на камеру мобильного телефона работу украинской противовоздушной обороны и разместил соответствующие медиафайлы на своей странице в TikTok.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
"В описании под этим видео он указал точное время и место съемки. Уже через считанные минуты медиа попало к рекомендациям многих пользователей соцсети, среди которых были представители спецслужб РФ.
Полученную таким образом информацию оккупанты могли использовать для корректировки повторных ударов по городу с применением ракетного вооружения и дронов-камикадзе типа "Шахед", - говорится в сообщении.
Сотрудники СБУ установили личность и местонахождение фигуранта и задержали его.
По данным следствия, злоумышленником оказался 35-летний одессит, ранее отбывавший наказание за кражу и ограбление.
Во время обысков в его доме обнаружен мобильный телефон, который он использовал для незаконной съемки и распространения видео о боевой работе Сил обороны.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других военных формирований).
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения – содержании под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.
Пожалуйста, подождите...
Кожен баран дорвавшись до інтернету та соцмереж вже «блогер», «аналітик», «військовий експерт».