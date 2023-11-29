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Киев (24526) организованная преступность (61) парковка (286) Офис Генпрокурора (2032)

Бандиты пытались захватить в Киеве парковочный бизнес. Их разоблачили. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

Правоохранители разоблачили и задержали руководителя и 4 активных участников преступной организации, требовавших передать им права на парковочный бизнес.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Бандиты посягали на шесть парковок в Киеве. Они потребовали у представителей двух обществ передать им права на бизнес. При этом угрожали физическим насилием и запугивали расправой.

"Путем угроз им удалось завладеть правом пользования парковками и беспрепятственно собирать с автовладельцев оплату за парковку. Ущерб, нанесенный предпринимателям, составляет более 1 млн грн", - рассказали в Офисе генпрокурора.

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В ходе обыска у руководителя и четырех членов преступной организации изъяли оружие и боеприпасы, деньги, черновые записи и другие вещественные доказательства.

Их задержали и отправили под домашний арест. Прокуратура обжалует эту меру пресечения и добивается, чтобы подозреваемые оказались за решеткой.

Бандиты пытались захватить в Киеве парковочный бизнес. Их разоблачили 01

Бандиты пытались захватить в Киеве парковочный бизнес. Их разоблачили 02
Бандиты пытались захватить в Киеве парковочный бизнес. Их разоблачили 03
Бандиты пытались захватить в Киеве парковочный бизнес. Их разоблачили 04
Бандиты пытались захватить в Киеве парковочный бизнес. Их разоблачили 05
Бандиты пытались захватить в Киеве парковочный бизнес. Их разоблачили 06
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Топ комментарии
+15
А нащо замилили обличчя Грушевського на купюрі? Думали, не впізнаєм?
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29.11.2023 13:55
+15
Це писець, взяли зі зброєю, на гарячому за бандитизм, і цілодобовий домашній арешт. Суддя в "тємє" - 100 відсотків, та і прокурор також!
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29.11.2023 13:59
+13
Бандюков под домашний арест, такое могут присудить, только наши продажные судьи.
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29.11.2023 13:58
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У Києві захоплюють недобудовані ЖК, вірніше одні шахраї віджимають бізнес у інших шахраїв, люди потерпають, багато років поліція та інші держ органи, нічого!

У Києві близько двухсот покинутих житлових будинків, (по всій Ураїні ще більше) де є багато вільних квартир які можна викупити для переселенців чи пільгових категорій, та таким чином нарешті і добудувати недобудовані ЖК і допомогти тим хто втратив житло через війну. До президента, премьер-міністра Шмигаля, до Шуляк як до голови Комітету ВР з питань містобудування, Кличко, КМДА, Непопа, багато років постійно звертаються тисячі постраждалих від афериста Войцеховського, та інших шахраїв забудовників, вирішити питання покинутих недобудов по всій країні. Але знаючи про проблему вони саботують вирішення питання та зацікавлен у такому положенні. Після того як люди повносили кошти, з приходом до влади Кличко, будівництва позупиняли, як незаконні. Коли більше року забудовник збирав кошти та зводилилися багатоповерхівки, всі контолюючі, поліція, спокійно споглядали, все було Ок!... Начебто все правильно, якщо незаконні то потрібно зупинити. Але.... те, що було заборонено забудовнику, за ініциативи КМДА дозволили добре організованим угрупування кооперативам, які зявились на покинутих ЖК замість забудовника, які роздерибанили вільні площі за які можна було б добудувати будинки, та шляхом шантажу та залякувань втрати людьми квартир, з людей почали збирати кошти на будівництво по другому колу, бо начебто раніше внесені кошти залишились у забудовника, до якого у поліції та всіх .контролюючих, немає ні претензій, ні інтересу! Люди звертались до всіх державних органів за допомогою провести аудит вільних площ та надати забудовника, але звернення на всіх рівнях влади ігрноруються! Організовані угрупування,кооперативи, якими дуже «опікувався» та розхвалював Антон Геращеко, коли був на посаді зам міністра МВД, Шуляк, Непоп, Кличко, шантажують та залякують людей втратою квартир, примушують вступати в кооперативи, хто не вступить не підключають або відключають електроводопостачання, по другому колу збирають кошти на також незаконне будівництво, але це вже ніхто не помічає, та поглиблюють порушення, щоб будинки взагалі неможливо було здати в експлуатацію та був довічний кооперативний бізнес на потерпілих та витягування коштів. Йде сьомий рік збору коштів по другому колу, з людей повторно вже зібрані сотні мільйонів гривень, але жоден ЖК так і не зданий в експлуатацію, людям не передають квартири! Людям які вирішили визнати за собою квартири у судовому порядку, організатори кооперативів чинять перешкоди! КМДА взагалі пробила дно! У судові спори по визнанню квартир за покупцями КМДА почала влазити третьою стороною та заперечувати проти визнання квартир за покупцями! Всі Контролюючі органи, поліція спокійно споглядають! Відкрити кримінальні справи проти шахраїв забудовників чи організаторів кооперативу не можливо, іх одразу закривають без повідомлень, тягнуть час та дають змогу шахраям уникнути відповідальності! Та залишити собі роздерибанені площі. Судові рішення виконати закон, та організувати добудову, КМДА не виконує!
https://www.facebook.com/groups/561517177370557

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» Стаття 31. Повноваження у галузі будівництва: Ч.1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать: 11) організація роботи, пов'язаної із завершенням будівництва багатоквартирних житлових будинків, що споруджувалися із залученням коштів фізичних осіб, у разі неспроможності забудовників продовжувати таке будівництво; 7) здійснення державного контролю за дотриманням договірних зобов'язань забудовниками, діяльність яких пов'язана із залученням коштів фізичних осіб у будівництво багатоквартирних житлових будинків.
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29.11.2023 13:53 Ответить
А не пішли б переселенці нах..? Істоти в пошуках шари
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29.11.2023 13:56 Ответить
Ти що хворе? В одну мить залишитись без житла, без усього, нічого собі шара
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29.11.2023 14:08 Ответить
Поїдь поживи в Сєвєродонецьку, Бахмуті, чи Авдіївці, довбню.
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29.11.2023 14:12 Ответить
пішов би ти нах, потвора.
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29.11.2023 14:16 Ответить
Провокатор
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29.11.2023 16:31 Ответить
А нащо замилили обличчя Грушевського на купюрі? Думали, не впізнаєм?
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29.11.2023 13:55 Ответить
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29.11.2023 14:00 Ответить
та це ж 50 гривень, соромно напевно..
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29.11.2023 14:04 Ответить
З цими замилюваннями обличчя вже до маразму доходить
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30.11.2023 09:36 Ответить
Може не такі вони і бандіти? А люди тонкої душевної організації. Оно хомячків *******.
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30.11.2023 17:16 Ответить
Видно ж що хлопці здорові, сильні, ще й зброю мають. Точно хочуть захищати Батьківщину а їх в армію не беруть(
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29.11.2023 13:58 Ответить
Не беруть, бо в них бронь.
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29.11.2023 14:13 Ответить
Бандюков под домашний арест, такое могут присудить, только наши продажные судьи.
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29.11.2023 13:58 Ответить
чтобы легче было давить на свидетелей))такое ощущение что бандюки для судейских свои ,а свои своих как говориться не бросают))
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29.11.2023 14:02 Ответить
Це писець, взяли зі зброєю, на гарячому за бандитизм, і цілодобовий домашній арешт. Суддя в "тємє" - 100 відсотків, та і прокурор також!
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29.11.2023 13:59 Ответить
Ці покидьки у мантіях ще вимагають щоб до них звертались - ваша честь...
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30.11.2023 18:03 Ответить
Коли пишуть що 4 бандити тероризували бізнес столиці, то диву даєшся. Писали однак, що група складається з 15 осіб
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29.11.2023 14:02 Ответить
з паркування не платили місту податки в конвертах «податківцям», чи що?
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29.11.2023 14:08 Ответить
"........вилучили зброю та **********, ........" - бандіти свобідно її носять, а "рабам" неможна - пристрелять "хазяїна".....
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29.11.2023 14:13 Ответить
Дерибан у Києві у всій красі!
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29.11.2023 14:16 Ответить
У нас захопили садовий кооператив....
під Києвом...що робити з цим не знаємо.
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29.11.2023 14:18 Ответить
У Києві захоплюють як правило добре організовані групи по недобудовах, видно що у них є досвід, і знають що робити, можу сказати про недобудови Войцеховсько, це як правило в багатьох ЖК перетинаються одні і ті самі люди, деякі мали судимість, вони юридично підковані, деякі мають відношення до юридичних фірм, аще вони одразу збирають з людей кошти на адвоката який на них працює за кошти вкладників,і вони знають як розвести людей які в цьому не розуміються, а ще більше вони беруть залякуванням втрати квартири, бо що обити ніхто нічого не розумі. Закони по нагдяду за недобудовами та контролюючі закривають очі, але якщо знайти грного адвоката то можна відстояти свої права, а з рейдерами щоб вони не обіцяли нічого доброго не буде, знаю на власному досвіді, вони представляються рятівниками, що допоможуть не втпатити квартири і вже 7 років морочать голову, у тих хто їм повірив грошей витягнули вже в дасятеро більше ніж обіцяли, пішло на сотні мільйонів, а ЖК так і не добудовані, тягнуть і далі, отож від початку звертайтесь до адвокатів та в суд, це тяганина але суди приймають на користь людей. І ще вам потрібно згуртуватись бо вони будуть намагатись вас розділити щоб розвалити супротив, вимагайте умови для всїх, а не по одном! Якщо по одному, то взагалі ніхто нічого не отримаєте і вони будуть вами крутити як захочуть!
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29.11.2023 15:29 Ответить
Адвокат так і каже,що якщо люди поділилися,то важко вибрати нове правління.
Голова померла півроку назад,не можуть подати звіт,якісь проблеми...
В правлінні 4 людини,які крутять невеликими коштами,відносно невеликими...своя ревізійна комісія,прикормлена...ще й в мінюсті свої люди...
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29.11.2023 16:11 Ответить
Збирати фактичні матеріали для звинувачення і викликати поліцію.
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30.11.2023 18:06 Ответить
Озброені бандіти пд домашній арешт?
Шо за маячня?!
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29.11.2023 16:42 Ответить
Яка влада така і маячня ...
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29.11.2023 20:24 Ответить
Їх тре було не під домашній арешт а в ТЦК швиденько завезти і навечір вже на полігоні свої навички приміняли б. А через тиждень вже в кацапів окопи віджимали б . Легально і за гроші.
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30.11.2023 18:42 Ответить
Причому, якщо кацапня своїх зеків як витратний матеріал уперед жене, а у нас у всіх бандюків на волі поголовно білі квитки і відстрочки від служби...
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30.11.2023 11:52 Ответить
Я вважаю що потрібно створювати петицію про внесення змін до Кримінального та Кримінального-процесуального кодексів:
1. Ініціювати вилучення з них такого поняття як застава та домашній арешт та особисте зобов'язання зі всіх статей (за виключенням дрібних злочинів та проступків, де матеріальна шкода складає ну нехай до 3-х. неоподатковуваних мінімумів).
Всі інші діячі "без базару" до СІЗО.
2. Внести зміни у вищезгадані документи та Податкове законодавство, про зобов'язання осіб, які вносять заставу за підозрюваного (обвинувачуваного) надавати декларацію про доходи за періоди, за які вони могли заробити ці кошти. В іншому разі, заставу не приймати, а цих осіб промоніторити.
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30.11.2023 13:31 Ответить
Пане Алекс,ви б спочатку набудували б СІЗО-куди ви всіх помістите?І ще потрібно багато ВІП-СІЗО.Чи ви будівельник,чи забудовник?Це ж Україна,а не кацапія-у нас місць для ізоляції мало...
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30.11.2023 15:02 Ответить
ТАК ШО ЗА ОБЩЕСТВА !!!??? ОНИ К ПРЕСТУПНИКАМ В ТОМ ЧИСЛЕ КОРРУПЦИОНЕРАМ ОТНОШЕНИЯ НЕ ИМЕЮТ !!!???
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30.11.2023 18:54 Ответить
Ага, бандюки- під домашній арешт, полковник Червінський - у тюрму.
Я нічого не переплутав?
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30.11.2023 18:59 Ответить
 
 