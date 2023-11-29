Бандиты пытались захватить в Киеве парковочный бизнес. Их разоблачили. ФОТОрепортаж

Правоохранители разоблачили и задержали руководителя и 4 активных участников преступной организации, требовавших передать им права на парковочный бизнес.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Бандиты посягали на шесть парковок в Киеве. Они потребовали у представителей двух обществ передать им права на бизнес. При этом угрожали физическим насилием и запугивали расправой.

"Путем угроз им удалось завладеть правом пользования парковками и беспрепятственно собирать с автовладельцев оплату за парковку. Ущерб, нанесенный предпринимателям, составляет более 1 млн грн", - рассказали в Офисе генпрокурора.

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В ходе обыска у руководителя и четырех членов преступной организации изъяли оружие и боеприпасы, деньги, черновые записи и другие вещественные доказательства.

Их задержали и отправили под домашний арест. Прокуратура обжалует эту меру пресечения и добивается, чтобы подозреваемые оказались за решеткой.









