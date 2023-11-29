Бандиты пытались захватить в Киеве парковочный бизнес. Их разоблачили. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости
Правоохранители разоблачили и задержали руководителя и 4 активных участников преступной организации, требовавших передать им права на парковочный бизнес.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Бандиты посягали на шесть парковок в Киеве. Они потребовали у представителей двух обществ передать им права на бизнес. При этом угрожали физическим насилием и запугивали расправой.
"Путем угроз им удалось завладеть правом пользования парковками и беспрепятственно собирать с автовладельцев оплату за парковку. Ущерб, нанесенный предпринимателям, составляет более 1 млн грн", - рассказали в Офисе генпрокурора.
В ходе обыска у руководителя и четырех членов преступной организации изъяли оружие и боеприпасы, деньги, черновые записи и другие вещественные доказательства.
Их задержали и отправили под домашний арест. Прокуратура обжалует эту меру пресечения и добивается, чтобы подозреваемые оказались за решеткой.
Пожалуйста, подождите...
У Києві близько двухсот покинутих житлових будинків, (по всій Ураїні ще більше) де є багато вільних квартир які можна викупити для переселенців чи пільгових категорій, та таким чином нарешті і добудувати недобудовані ЖК і допомогти тим хто втратив житло через війну. До президента, премьер-міністра Шмигаля, до Шуляк як до голови Комітету ВР з питань містобудування, Кличко, КМДА, Непопа, багато років постійно звертаються тисячі постраждалих від афериста Войцеховського, та інших шахраїв забудовників, вирішити питання покинутих недобудов по всій країні. Але знаючи про проблему вони саботують вирішення питання та зацікавлен у такому положенні. Після того як люди повносили кошти, з приходом до влади Кличко, будівництва позупиняли, як незаконні. Коли більше року забудовник збирав кошти та зводилилися багатоповерхівки, всі контолюючі, поліція, спокійно споглядали, все було Ок!... Начебто все правильно, якщо незаконні то потрібно зупинити. Але.... те, що було заборонено забудовнику, за ініциативи КМДА дозволили добре організованим угрупування кооперативам, які зявились на покинутих ЖК замість забудовника, які роздерибанили вільні площі за які можна було б добудувати будинки, та шляхом шантажу та залякувань втрати людьми квартир, з людей почали збирати кошти на будівництво по другому колу, бо начебто раніше внесені кошти залишились у забудовника, до якого у поліції та всіх .контролюючих, немає ні претензій, ні інтересу! Люди звертались до всіх державних органів за допомогою провести аудит вільних площ та надати забудовника, але звернення на всіх рівнях влади ігрноруються! Організовані угрупування,кооперативи, якими дуже «опікувався» та розхвалював Антон Геращеко, коли був на посаді зам міністра МВД, Шуляк, Непоп, Кличко, шантажують та залякують людей втратою квартир, примушують вступати в кооперативи, хто не вступить не підключають або відключають електроводопостачання, по другому колу збирають кошти на також незаконне будівництво, але це вже ніхто не помічає, та поглиблюють порушення, щоб будинки взагалі неможливо було здати в експлуатацію та був довічний кооперативний бізнес на потерпілих та витягування коштів. Йде сьомий рік збору коштів по другому колу, з людей повторно вже зібрані сотні мільйонів гривень, але жоден ЖК так і не зданий в експлуатацію, людям не передають квартири! Людям які вирішили визнати за собою квартири у судовому порядку, організатори кооперативів чинять перешкоди! КМДА взагалі пробила дно! У судові спори по визнанню квартир за покупцями КМДА почала влазити третьою стороною та заперечувати проти визнання квартир за покупцями! Всі Контролюючі органи, поліція спокійно споглядають! Відкрити кримінальні справи проти шахраїв забудовників чи організаторів кооперативу не можливо, іх одразу закривають без повідомлень, тягнуть час та дають змогу шахраям уникнути відповідальності! Та залишити собі роздерибанені площі. Судові рішення виконати закон, та організувати добудову, КМДА не виконує!
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Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» Стаття 31. Повноваження у галузі будівництва: Ч.1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать: 11) організація роботи, пов'язаної із завершенням будівництва багатоквартирних житлових будинків, що споруджувалися із залученням коштів фізичних осіб, у разі неспроможності забудовників продовжувати таке будівництво; 7) здійснення державного контролю за дотриманням договірних зобов'язань забудовниками, діяльність яких пов'язана із залученням коштів фізичних осіб у будівництво багатоквартирних житлових будинків.
під Києвом...що робити з цим не знаємо.
Голова померла півроку назад,не можуть подати звіт,якісь проблеми...
В правлінні 4 людини,які крутять невеликими коштами,відносно невеликими...своя ревізійна комісія,прикормлена...ще й в мінюсті свої люди...
Шо за маячня?!
1. Ініціювати вилучення з них такого поняття як застава та домашній арешт та особисте зобов'язання зі всіх статей (за виключенням дрібних злочинів та проступків, де матеріальна шкода складає ну нехай до 3-х. неоподатковуваних мінімумів).
Всі інші діячі "без базару" до СІЗО.
2. Внести зміни у вищезгадані документи та Податкове законодавство, про зобов'язання осіб, які вносять заставу за підозрюваного (обвинувачуваного) надавати декларацію про доходи за періоди, за які вони могли заробити ці кошти. В іншому разі, заставу не приймати, а цих осіб промоніторити.
Я нічого не переплутав?