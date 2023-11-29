На Ривненщине и Прикарпатье задержаны два дельца, которые хотели продать российское "трофейное" оружие и взрывчатку, - СБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Служба безопасности совместно с Национальной полицией ликвидировала еще два канала нелегального сбыта оружия и боеприпасов в Ривненской и Ивано-Франковской областях. Во время комплексных мероприятий задержаны два дельца, которые пытались продать криминалитету арсенал боевых средств поражения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Среди изъятого у задержанных – детонирующий шнур со взрывчаткой, противотанковое вооружение, боевые гранаты и автоматы Калашникова российского производства.
В Ривненской области задержан торговец "трофейным" оружием, которое он получал через собственные связи с мест бывших боев в освобожденных районах на востоке и юге Украины.
Полученные образцы российского вооружения он хранил по месту жительства, а доставку "товара" потенциальным покупателям осуществлял на собственном авто.
При обыске у задержанного изъяты: автомат Калашникова АК-12; 4 гранаты типа Ф-1, РГО и РГН; более полутысячи патронов к стрелковому оружию разного калибра.
Попадание оружия в незаконное обращение могло привести к обострению криминогенной обстановки и расшатыванию внутриполитической ситуации вблизи украинско-белорусской границы, отметили в СБУ.
"На Прикарпатье разоблачен еще один фигурант - житель Коломыи, который пытался продать криминалитету три автомата АК-74 и пистолет Стечкина с патронами.
Кроме того, во время обысков у злоумышленника обнаружено около 50 м детонирующего шнура со взрывчаткой, боевые гранаты, глушители к стрелковому оружию и бронебойные боеприпасы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что весь арсенал он хранил в тайнике, который обустроил в недостроенном сооружении вблизи частного дома одного из своих родственников.
В настоящее время обоим фигурантам доложено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Они находятся под стражей.
По разоблаченным фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 7 лет тюрьмы.
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