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С погибшим защитником Украины, ультрас "Динамо" и политзаключенным времен Януковича Сергеем Павличенко простились в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Сегодня, 29 ноября, в Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве попрощались с погибшим во время защиты Украины воином, представителем ультрас киевского "Динамо", политзаключенным времен Виктора Януковича, Сергеем Павличенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

После прощания в Михайловском Златоверхом монастыре тело Героя перенесли на Майдан Незалежности, где украинцы также могли попрощаться с Павличенко.

Похоронили погибшего на военном кладбище на Лукьяновке.

Читайте: На фронте погиб Сергей Павличенко – фанат и политзаключенный времен Януковича

С погибшим защитником Украины, ультрас Динамо и политзаключенным времен Януковича Сергеем Павличенко простились в Киеве 01
С погибшим защитником Украины, ультрас Динамо и политзаключенным времен Януковича Сергеем Павличенко простились в Киеве 02
С погибшим защитником Украины, ультрас Динамо и политзаключенным времен Януковича Сергеем Павличенко простились в Киеве 03
С погибшим защитником Украины, ультрас Динамо и политзаключенным времен Януковича Сергеем Павличенко простились в Киеве 04
С погибшим защитником Украины, ультрас Динамо и политзаключенным времен Януковича Сергеем Павличенко простились в Киеве 05
С погибшим защитником Украины, ультрас Динамо и политзаключенным времен Януковича Сергеем Павличенко простились в Киеве 06
С погибшим защитником Украины, ультрас Динамо и политзаключенным времен Януковича Сергеем Павличенко простились в Киеве 07
С погибшим защитником Украины, ультрас Динамо и политзаключенным времен Януковича Сергеем Павличенко простились в Киеве 08
С погибшим защитником Украины, ультрас Динамо и политзаключенным времен Януковича Сергеем Павличенко простились в Киеве 09
С погибшим защитником Украины, ультрас Динамо и политзаключенным времен Януковича Сергеем Павличенко простились в Киеве 10
С погибшим защитником Украины, ультрас Динамо и политзаключенным времен Януковича Сергеем Павличенко простились в Киеве 11
С погибшим защитником Украины, ультрас Динамо и политзаключенным времен Януковича Сергеем Павличенко простились в Киеве 12
С погибшим защитником Украины, ультрас Динамо и политзаключенным времен Януковича Сергеем Павличенко простились в Киеве 13
С погибшим защитником Украины, ультрас Динамо и политзаключенным времен Януковича Сергеем Павличенко простились в Киеве 14
С погибшим защитником Украины, ультрас Динамо и политзаключенным времен Януковича Сергеем Павличенко простились в Киеве 15
С погибшим защитником Украины, ультрас Динамо и политзаключенным времен Януковича Сергеем Павличенко простились в Киеве 16
С погибшим защитником Украины, ультрас Динамо и политзаключенным времен Януковича Сергеем Павличенко простились в Киеве 17
С погибшим защитником Украины, ультрас Динамо и политзаключенным времен Януковича Сергеем Павличенко простились в Киеве 18
С погибшим защитником Украины, ультрас Динамо и политзаключенным времен Януковича Сергеем Павличенко простились в Киеве 19

Сергей Павличенко был бойцом 78-го полка Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Напомним, Сергей Павличенко был политзаключенным времен Виктора Януковича. В 2012 году Голосеевский райсуд Киева приговорил Дмитрия Павличенко к пожизненному заключению, а его сына Сергея - к 13 годам лишения свободы. Их обвиняли в убийстве судьи Сергея Зубкова.

В своей жалобе на приговор Павличенко просили тогдашнего генпрокурора Виктора Пшонку возбудить уголовное дело против следователя столичной прокуратуры. По их утверждению, он сфальсифицировал материалы допроса одного из основных свидетелей. Также обвиняемые заявляли, что к ним применяли пытки.

Павличенко были освобождены в феврале 2014 года - во исполнение постановления Верховной Рады Украины "Об освобождении политзаключенных", которое предусматривало освобождение 23 человек по всей Украине.

За время, когда Павличенко были осуждены, фанаты "Динамо" проводили акции с требованием отпустить политзаключенных. На каждом матче киевлян фаны вывешивали баннеры с призывом "свободу Павличенко".

ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук
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Світла памʼять Герою України 😪😪😪
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29.11.2023 15:09 Ответить
Svitla Pam'yat'...🇺🇦
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29.11.2023 15:13 Ответить
Вічна Світла Пам'ять Герою України ❤️💙💛 Співчуття рідним
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29.11.2023 15:22 Ответить
С.У.М.
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29.11.2023 15:58 Ответить
Вічна пам'ять Герою !
Прикро , що жодноно представника Динамо
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29.11.2023 16:08 Ответить
Суркіс руліт ,до речі ,а де той ********* суддя ,що засудив Сергія і його батька ?
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29.11.2023 17:55 Ответить
Дякую Герою за захист рідної країни. Низький уклін і вічна пам'ять 💔💙💛 Царство Небесне його душі 🙏
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03.12.2023 20:09 Ответить
 
 