Выставка фотографий добровольца Владимира Миронюка (Джона), погибшего под Курдюмовкой в сентябре 2023 года. ФОТОрепортаж

В Киеве проходит выставка известного добровольца и фотографа Владимира Миронюка (Джона), погибшего в бою под Курдюмовкой 25 сентября 2023 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Выставка проходит в Украинском доме в Киеве. Улица Крещатик, 2, 5-й этаж.

Владимир Миронюк родился в 1963 году во Львовской области. Его родители поженились в ссылке в республике Коми. В 2001 году Миронюк уехал с семьей в США и стал гражданином Соединенных Штатов.

Однако в 2013 году, когда началась Революция Достоинства, он вернулся в Украину и участвовал в революции в рядах Самообороны, а затем добровольческого отряда "Правого сектора".

На Майдане Владимир начал фотографировать. Много раз он приезжал в Украину на продолжительное время.

С начала полномасштабного вторжения Миронюк в свои 58 лет оставил все дела и приехал на защиту Украины.

"Владимир как доброволец в составе одной разведгруппы принимал участие в боях за Ирпень. Он снимал на Донбассе, Херсонщине, Запорожье. Он пытался попасть туда, где велись самые горячие бои. Мы вместе с ним были в полуокруженном Северодонецке, во время любого обстрела он искал возможность сделать кадр или включить гоу-про", - рассказал в своем материале главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

25 сентября Владимир Миронюк с фотоаппаратом и гоу-про сам, без сопровождения, с самого утра прошел на позиции украинских бойцов возле села Курдюмовка. Это была одна из самых горячих точек. Враг был в 100 метрах.

"Джон" решил показать, какой ценой приходится удерживать эту позицию на открытой местности. Он пришел туда каким-то чудом – а потом начался очень плотный обстрел и бомбардировка гранатами из дронов. Владимир Миронюк помогал набивать патроны бойцам и фотографировал и снимал. Он сделал много удивительных снимков в окопе, за который они бились. Но обломки гранат из дрона поразили героя, и он погиб в том бою.

Трое суток из-за плотных обстрелов его тело не могли вывезти. А затем группа бойцов с его ближайшим другом – бесстрашным "Вегасом" – специально приехала за "Джоном" в этот район: спланировали заход на позицию, и ночью тело Владимира Миронюка его друзья унесли", - отметил Бутусов.

Подробнее о Владимире Миронюке (Джоне) читайте в материале Цензор.НЕТ.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.