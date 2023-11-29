Коллаборанта, который проводил в Херсоне "референдум", задержали и отправили в СИЗО. ФОТО

Правоохранители в Херсоне задержали коллаборанта, который в прошлом году помогал российским оккупантам проводить "референдум".

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Подозреваемому 56 лет. По данным следователей, в сентябре 2022 года он вступил в должность "секретаря участковой избирательной комиссии", которую оккупационные власти создали, чтобы провести "референдум" по выходу оккупированной части Херсонщины из состава Украины и присоединению к РФ.

В этой должности подозреваемый информировал "центральную избирательную комиссию Херсонской области" о проведении заседаний комиссии, вел протоколы и учет рабочего времени других членов "УИК".

Также он осуществлял учет "явки избирателей", а итоги "голосования" с протоколами передал "ЦИК" для дальнейшего фальсификации результатов в пользу кремля.

Мужчину подозревают в коллаборационной деятельности. Его отправили под стражу и могут посадить на срок от 5 до 10 лет.

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