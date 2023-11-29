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задержание (6587) Херсон (2084) коллаборационизм (680)

Коллаборанта, который проводил в Херсоне "референдум", задержали и отправили в СИЗО. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Правоохранители в Херсоне задержали коллаборанта, который в прошлом году помогал российским оккупантам проводить "референдум".

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Подозреваемому 56 лет. По данным следователей, в сентябре 2022 года он вступил в должность "секретаря участковой избирательной комиссии", которую оккупационные власти создали, чтобы провести "референдум" по выходу оккупированной части Херсонщины из состава Украины и присоединению к РФ.

В этой должности подозреваемый информировал "центральную избирательную комиссию Херсонской области" о проведении заседаний комиссии, вел протоколы и учет рабочего времени других членов "УИК".

Коллаборанта, который проводил в Херсоне референдум, задержали и отправили в СИЗО 01

Также он осуществлял учет "явки избирателей", а итоги "голосования" с протоколами передал "ЦИК" для дальнейшего фальсификации результатов в пользу кремля.

Мужчину подозревают в коллаборационной деятельности. Его отправили под стражу и могут посадить на срок от 5 до 10 лет.

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Топ комментарии
+7
Петушара !
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29.11.2023 16:20
+5
Повісити гобліна за зраду України !!
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29.11.2023 16:11
+5
Рік вже як Херсон звільнено, а це падло тільки упіймали. А скільки їх ще...
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29.11.2023 16:34
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29.11.2023 16:06 Ответить
От не жалко пацана, на зоні буде вибори глави куточка півника організовувати. А що досвід же ж має…..
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29.11.2023 16:09 Ответить
Заблюрили падлюку 😠
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29.11.2023 16:10 Ответить
Повісити гобліна за зраду України !!
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29.11.2023 16:11 Ответить
Місцевий нероба - "А вот на раисии лучче, там вотка и газ дешевле"
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29.11.2023 16:19 Ответить
Петушара !
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29.11.2023 16:20 Ответить
Рік вже як Херсон звільнено, а це падло тільки упіймали. А скільки їх ще...
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29.11.2023 16:34 Ответить
коли почнуть писати в новинах ПОСАДИЛИ на 15 років,
замість МОЖУТЬ посадити на строк від 5 до 10 років?
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29.11.2023 16:50 Ответить
Як за дрібну крадіжку.І що воно не втекло з кацапами,оце дивно....
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29.11.2023 17:41 Ответить
Нічого дивного,що не втекло. Такі нікому на росії не потрібні. Расходний матеріал. Використали та викинули.
Просто це недоразвинуті люди, на два кроки вперед прорахувати не можуть, тому й лізлі до "нової влади" та на щось сподівались.
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29.11.2023 18:57 Ответить
Таке, - високий відсоток аж 50 - можуть посадити. А можуть і не посадити - теж високий.
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30.11.2023 18:46 Ответить
 
 