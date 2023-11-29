Сообщено о подозрении российскому генералу Поплавскому, руководившему репрессиями против украинцев во время захвата Лимана, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности собрала доказательную базу на российского генерал-лейтенанта Евгения Поплавского - заместителя командующего центральным военным округом России, который совершал военные преступления в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, после захвата Лимана в Донецкой области он лично руководил репрессиями против местных участников движения сопротивления. По его приказу оккупанты похищали украинских патриотов и подвергали их многочисленным пыткам.

Кроме того, задокументированы факты, когда фигурант лично участвовал в карательных акциях и пытках гражданских.

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"Так, 20 апреля 2022 года российский генерал вместе с четырьмя подчиненными ворвался в квартиру местного предпринимателя. Поплавский потребовал от мужчины передать складские помещения его компании для нужд оккупантов. Там захватчики планировали снимать постановочные видео о фейковой раздаче "гумпомощи рф", - говорится в сообщении.

Когда предприниматель со своей женой ответили отказом, российский генерал распорядился закрыть женщину в подвале собственного дома, а ее мужа приказал схватить и забрать с собой.

Пострадавшего отвезли на один из его складов. Перед отъездом Поплавский дал указание своему подчиненному бросить боевую гранату в подвал, куда заточили жену предпринимателя, если ее муж не вернется через час.

После приезда на склад фигурант приставил к виску потерпевшего пистолет, заставляя его на видео "поблагодарить оккупантов за оказанную помощь" местным жителям. В результате – бизнесмен таки согласился на условия оккупантов.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Поплавскому о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (издание приказа о совершении действий, направленных на нарушение законов и обычаев войны).

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Поскольку злоумышленник находится на неподконтрольной территории Украины, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против Украины.

Расследование проводилось при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.