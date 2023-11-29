Дания патронирует восстановление Николаевской области – Зеленского ознакомили с ходом реализации проектов. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский в среду посетил Николаевскую область, где ознакомился с ходом реализации проектов в рамках патроната Дании над регионом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В сообщении отмечается: "Во время рабочей поездки в Николаевскую область президент Украины Владимир Зеленский принял участие в презентации проектов, реализуемых в рамках патроната Королевства Дания над регионом.

В частности, глава государства принял участие в презентации офиса посольства Дании в Николаеве и представительства датской компании Bright Bird, занимающейся управлением рисками и организацией контактов для датских компаний в Украине".

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Также Зеленский поблагодарил премьер-министра Дании Метте Фредериксен, парламент и общество этой страны за поддержку важных проектов в Украине.

"Нам нужны столь успешные истории с очень конкретными результатами", – сказал президент.

Глава государства отметил важность реализации программ патроната над Николаевской областью.

"Это действительно пример успеха. Программа патроната над этим регионом, особенно над теми регионами, которые ежедневно находятся под атаками, очень важна. Это пример, который демонстрирует другим странам, что мы можем сделать. И они могут помочь в восстановлении Украины сейчас, не ожидая глобальных послевоенных планов по восстановлению. Поэтому помогайте Украине, потому что наша страна сейчас живет в борьбе", - сказал Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина будет делать все возможное, чтобы сохранить инфраструктуру, институты и безопасность для бизнеса даже в условиях полномасштабной российской агрессии.

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