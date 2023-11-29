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Дания (441) Зеленский (16489) Николаевская область (1868) восстановление (174)

Дания патронирует восстановление Николаевской области – Зеленского ознакомили с ходом реализации проектов. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Экономика Происшествия

Президент Украины Владимир Зеленский в среду посетил Николаевскую область, где ознакомился с ходом реализации проектов в рамках патроната Дании над регионом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В сообщении отмечается: "Во время рабочей поездки в Николаевскую область президент Украины Владимир Зеленский принял участие в презентации проектов, реализуемых в рамках патроната Королевства Дания над регионом.

В частности, глава государства принял участие в презентации офиса посольства Дании в Николаеве и представительства датской компании Bright Bird, занимающейся управлением рисками и организацией контактов для датских компаний в Украине".

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Также Зеленский поблагодарил премьер-министра Дании Метте Фредериксен, парламент и общество этой страны за поддержку важных проектов в Украине.

"Нам нужны столь успешные истории с очень конкретными результатами", – сказал президент.

Глава государства отметил важность реализации программ патроната над Николаевской областью.

"Это действительно пример успеха. Программа патроната над этим регионом, особенно над теми регионами, которые ежедневно находятся под атаками, очень важна. Это пример, который демонстрирует другим странам, что мы можем сделать. И они могут помочь в восстановлении Украины сейчас, не ожидая глобальных послевоенных планов по восстановлению. Поэтому помогайте Украине, потому что наша страна сейчас живет в борьбе", - сказал Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина будет делать все возможное, чтобы сохранить инфраструктуру, институты и безопасность для бизнеса даже в условиях полномасштабной российской агрессии.

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Дания патронирует восстановление Николаевской области – Зеленского ознакомили с ходом реализации проектов 01
Дания патронирует восстановление Николаевской области – Зеленского ознакомили с ходом реализации проектов 02
Дания патронирует восстановление Николаевской области – Зеленского ознакомили с ходом реализации проектов 03
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Топ комментарии
+6
Судячи з осіб хлопців з Данії, вони зрозуміли, кому підуть гроші. На обличчі Кіма та його соратників жадібність так і лізе
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29.11.2023 18:45
+5
Так… Здається війна вжескінчилася. У чийсь порожній макітрі.
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29.11.2023 18:45
+4
Головне стабільность
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29.11.2023 18:46
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Судячи з осіб хлопців з Данії, вони зрозуміли, кому підуть гроші. На обличчі Кіма та його соратників жадібність так і лізе
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29.11.2023 18:45 Ответить
Ніяких грошей від данців до закінчення боьових дій не буде - вони про це попередили - тіки проекти. Але про обличчя вони теж знають.
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29.11.2023 20:13 Ответить
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29.11.2023 18:45 Ответить
Так… Здається війна вжескінчилася. У чийсь порожній макітрі.
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29.11.2023 18:45 Ответить
Головне стабільность
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29.11.2023 18:46 Ответить
клоунада
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29.11.2023 18:52 Ответить
Сьогодні відбудували,завтра кацапи знову обстріляли і усе по новій, поки кацапів не виженуть з території України у цьому відновленні немає сенсу. Йде війна, допомагати в першу чергу треба зброєю для перемоги
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29.11.2023 19:02 Ответить
Не-не, для пацанов из Николаевской администрации смысл точно есть.
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29.11.2023 19:09 Ответить
у данців норм підхід: забезпечення питною водою, обладнання для теплопостачання, передача комунальної техніки, профінансували фанеру щоб вікна забити... живі гроші не дають, капітально нічого не будується...
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29.11.2023 21:51 Ответить
Головне зелених на гарматний постріл до грошей не підпускати
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29.11.2023 19:15 Ответить
Данці про це знають.
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29.11.2023 20:14 Ответить
Данці тільки поводили... зеленим
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29.11.2023 20:49 Ответить
 
 