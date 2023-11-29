САП и НАБУ задержали депутата Миргородского горсовета на получении 66,7 тыс. дол. взятки за решение земельных вопросов. ФОТО

Правоохранители разоблачили депутата Миргородского городского совета, члена земельной комиссии, на получении взятки в сумме 66,7 тыс. дол. за решение земельных вопросов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

По данным следствия, чиновник высказал просьбу местному фермеру предоставить взятку в сумме 66,7 тыс. долларов за содействие в продлении срока действия аренды земельных участков и аренды новых. В частности, злоумышленник обещал проголосовать и обеспечить достаточное количество голосов за принятие нужных решений на заседании земельной комиссии и сессии городского совета.

Депутата разоблачили на "горячем" в момент передачи денежных средств и задержали согласно ст. 208 УПК РФ.

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Решается вопрос о сообщении о подозрении и избрании меры пресечения. Уголовное правонарушение квалифицировано по ч. 4 ст. 368 УК Украины.