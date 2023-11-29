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НАБУ (4030) взятка (5956) депутат (3233) Миргород (43) САП (1946)

САП и НАБУ задержали депутата Миргородского горсовета на получении 66,7 тыс. дол. взятки за решение земельных вопросов. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Правоохранители разоблачили депутата Миргородского городского совета, члена земельной комиссии, на получении взятки в сумме 66,7 тыс. дол. за решение земельных вопросов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

САП и НАБУ задержали депутата Миргородского горсовета на получении 66,7 тыс. дол. взятки за решение земельных вопросов 01

По данным следствия, чиновник высказал просьбу местному фермеру предоставить взятку в сумме 66,7 тыс. долларов за содействие в продлении срока действия аренды земельных участков и аренды новых. В частности, злоумышленник обещал проголосовать и обеспечить достаточное количество голосов за принятие нужных решений на заседании земельной комиссии и сессии городского совета.

Депутата разоблачили на "горячем" в момент передачи денежных средств и задержали согласно ст. 208 УПК РФ.

САП и НАБУ задержали депутата Миргородского горсовета на получении 66,7 тыс. дол. взятки за решение земельных вопросов 02

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Решается вопрос о сообщении о подозрении и избрании меры пресечения. Уголовное правонарушение квалифицировано по ч. 4 ст. 368 УК Украины.
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Топ комментарии
+12
Для порядку треба і повісити, цю гниду, біля тієї РАДИ!!
Та показати цю кару на єдиному марахВОНІ!! Це не ОДИНОКИЙ ВИПАДОК в Україні!
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29.11.2023 19:45
+4
Те що посадовці в 90 відсотках хабарники та кончені підараси це зрозуміло. Але зверніть увагу хто дає такі великі гроші. Це фермер. Це той який із року в рік бідкається про мінус у вирощувані сільгоспкультур та затримує нещасні сто доларів у рік за оренду сусідського паю. Це той який не гребує наймати працівників за їжу, звісно ж посилаючий на дуже обмежені економічні можливості. Це той, хто вспіває взяти дотації з держави та одночасно закупити нові квартири синам внукам у великих містах. Якось так.
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29.11.2023 20:52
+2
А депутата чия? Замовчують, отже зелений. Відмажеться
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29.11.2023 19:47
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Вломили депутата - хапугу 😠
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29.11.2023 19:44 Ответить
Для порядку треба і повісити, цю гниду, біля тієї РАДИ!!
Та показати цю кару на єдиному марахВОНІ!! Це не ОДИНОКИЙ ВИПАДОК в Україні!
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29.11.2023 19:45 Ответить
Погоджуюсь з Вами 🙂
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29.11.2023 19:47 Ответить
Тоді повісьте їх обох.
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29.11.2023 20:00 Ответить
А заявника набуя вішати? Відповідно закону він звільняється від відповідальності
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29.11.2023 20:04 Ответить
Як приклад. Щоб наступний, хто дає гроші, був у курсі. В іншому випадку це все ще буде безкінечне порочне коло попиту та пропозиції.
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29.11.2023 21:22 Ответить
А депутата чия? Замовчують, отже зелений. Відмажеться
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29.11.2023 19:47 Ответить
по ходу Лавицький - рідне місто.якщо не помиляюсь.
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29.11.2023 19:59 Ответить
Це риги, сині бактерії - материнський вид для зелених бактерій.
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29.11.2023 20:34 Ответить
"Синєгнійні" (якщо точно)
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01.12.2023 05:53 Ответить
А хлопці за що гинуть?
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29.11.2023 20:03 Ответить
Та скільки ця х√йня буде тривати? Як для нас рядових військових закони крепкі прийняли. Як для хапуг корупціонерів - всюди льготи.
ІОсь видали фліски розмір не відповідає етикетці, а матеріал якийсь контрафакт. Так це війна новий вид бізнесу?
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29.11.2023 20:08 Ответить
Поки нервову систему організму - владу - заражено зеленими бактеріями - буде тільки так, або гірше.
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29.11.2023 20:35 Ответить
Здається це вже невиліковне. А може не так лікуємо? Потрібно лікувати свинцем? Мабуть потрібно. Однак ні при нинішній владі.
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29.11.2023 20:35 Ответить
хабар у сумі 66,7 тис. доларів Обычно сумма взятки "круглая"... При обыске несколько тысяч потерялись?
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29.11.2023 20:45 Ответить
Триста пішло на пиво.
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29.11.2023 20:56 Ответить
Те що посадовці в 90 відсотках хабарники та кончені підараси це зрозуміло. Але зверніть увагу хто дає такі великі гроші. Це фермер. Це той який із року в рік бідкається про мінус у вирощувані сільгоспкультур та затримує нещасні сто доларів у рік за оренду сусідського паю. Це той який не гребує наймати працівників за їжу, звісно ж посилаючий на дуже обмежені економічні можливості. Це той, хто вспіває взяти дотації з держави та одночасно закупити нові квартири синам внукам у великих містах. Якось так.
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29.11.2023 20:52 Ответить
Депутат якої партії?!Мабуть тої яку більше всього на Цензорі піарять?
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29.11.2023 21:06 Ответить
рідне місто.а ти про яку подумав ?
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30.11.2023 07:23 Ответить
Хух, добре що решта депутатів - порядні і чесні люди. )))
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29.11.2023 21:43 Ответить
Не той тепер Миргород
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29.11.2023 21:52 Ответить
А в Миргороді таки юмористи-депутати, беруть на трьох і частки всіх складають 22200, 100 баксів тому хто доставив.
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30.11.2023 01:25 Ответить
 
 