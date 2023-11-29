САП и НАБУ задержали депутата Миргородского горсовета на получении 66,7 тыс. дол. взятки за решение земельных вопросов. ФОТО
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Правоохранители разоблачили депутата Миргородского городского совета, члена земельной комиссии, на получении взятки в сумме 66,7 тыс. дол. за решение земельных вопросов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.
По данным следствия, чиновник высказал просьбу местному фермеру предоставить взятку в сумме 66,7 тыс. долларов за содействие в продлении срока действия аренды земельных участков и аренды новых. В частности, злоумышленник обещал проголосовать и обеспечить достаточное количество голосов за принятие нужных решений на заседании земельной комиссии и сессии городского совета.
Депутата разоблачили на "горячем" в момент передачи денежных средств и задержали согласно ст. 208 УПК РФ.
Решается вопрос о сообщении о подозрении и избрании меры пресечения. Уголовное правонарушение квалифицировано по ч. 4 ст. 368 УК Украины.
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Та показати цю кару на єдиному марахВОНІ!! Це не ОДИНОКИЙ ВИПАДОК в Україні!
ІОсь видали фліски розмір не відповідає етикетці, а матеріал якийсь контрафакт. Так це війна новий вид бізнесу?