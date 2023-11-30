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Рашисты ударили ракетами С-300 по Донетчине, парамедики полиции спасли младенца. ВИДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Ночью под вражеский обстрел попали Покровск, Новогродовка и Мирноград. Рашисты обстреляли Донетчину ракетами С-300. В результате обстрелов пострадали 10 человек, среди них 4 ребенка. Еще пять человек ищут под завалами.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ

В Покровске повреждены многоквартирный и 9 частных домов, отдел полиции, автомобили, гаражи. Среди пострадавших – семья с двумя детьми: 16-летним парнем и 6-месячным младенцем. Также ранение получил 13-летний мальчик.

"Один из снарядов взорвался во дворе дома, где жила семья с двумя детьми. В результате обстрела была разрушена крыша и стены дома, семья оказалась под завалами. Парамедик полиции помог выбраться из-под руин мужчине, у которого на руках был окровавленный младенец. Осмотрев мальчика, полицейский закутал его и быстро доставил в больницу. Угрозы жизни полугодового Илая нет", - отметил Клименко.

Смотрите: Обстрелы Донетчины: под огнем - Новоукраинка, Торецк, Константиновка и Нью-Йорк. Ранены 7 человек. ФОТОрепортаж

В Новоградовке зафиксировано попадание в многоэтажный дом. 13-летний ребенок получил ранение.

"Пока на месте ракетного удара продолжают работать полицейские и работники ГСЧС. Под завалами, вероятно, могут находиться еще 5 человек, среди них ребенок", - рассказал министр МВД.

По Мирнограду россияне ударили 2 ракетами из ЗРК "С-300". Разрушениям подверглось отделение полиции.

Клименко добавил, что на местах попаданий всю ночь работают ГСЧС и полиция. Поисково-спасательная операция идет, полицейские документируют последствия российских ударов.

Рашисты ударили ракетами С-300 по Донетчине, парамедики полиции спасли младенца 01
Рашисты ударили ракетами С-300 по Донетчине, парамедики полиции спасли младенца 02
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малий не плаче, щось не то.
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30.11.2023 08:32 Ответить
У малого черепно-мозкова травма.
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30.11.2023 08:35 Ответить
я ж про то
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30.11.2023 08:36 Ответить
Ось така вона, відрижка "рюZZґє міра". Вбивати тих, кого рашисти, нібито, прийшли "захищати". Якщо український ударний БПЛА раптом впаде на дитячий садок в глибині рашистських ****** і закатрупить кількох личинок рашистів разом з їх виховательками - цей факт не повинен ні на секунду викликати співчуття в україців
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30.11.2023 08:33 Ответить
не думаю що у всих. ще коли на параші згоріла "зімняя вішня", я був у відпустці і тоді в колі нинішніх 40 річних був сказав, шо мало їх ***** там погоріло. то на мене там як наїхали "там дєткі малєнькіє пагарєлі!". більше з ними не спілкуюсь, але знаю чим ці гламурні займаються сьогодні. жоден з мужиків не на війні, а на "еканамічєскому фронті" (хоча за пару днів до 24 го п'ятами били себе в груди, що коли війна, то вони перші будуть на захисті києва), гарцюють з жалєльщіцами дєток вечерами по кабаках, бо вдень у жалельщіц нема часу з-за шопінгу. ну й ще по прімєру квартального лисого з своєю самочкою, ті теж понабивали собі патріотичні тату. впевнений на 100%- парашних дєток, майбутніх вагнеровців, будуть і сьогодні жалєть.
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30.11.2023 09:19 Ответить
Кацапські варвари цілеспрямовано знищують наших громадян і наші
оселі , якщо не буде нашої відповіді , так продовжуватиметься довго 😠
Так все відбувається століттями з бидляцькими сусідами 😡
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30.11.2023 09:44 Ответить
Ублюдни, нежить кацапськата .
Швидкого одужання крихітці та всім постарждалим.
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30.11.2023 15:23 Ответить
 
 