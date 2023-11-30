В Румынию прибыли первые три F-16, которые страна приобрела в Норвегии. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
Первые три истребителя F-16 Fighting Falcon, приобретенные Румынией в Норвегии, приземлились в среду, 29 ноября, на 86-й авиабазе "Лейтенант авиатор Георге Мочорнице" в городе Борча.
Об этом сообщает Министерство обороны Румынии, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что покупка истребителей повысит безопасность Румынии и защитит ее воздушное пространство, а также воздушное пространство НАТО "в мирное время и в кризисных ситуациях из-за постоянных боевых действий".
Государственный секретарь Министерства иностранных дел Норвегии Эйвинд Вад Петерссон заявил, что это "важный день для норвежско-румынского сотрудничества и безопасности союзников".
"Правительство Норвегии ценит важность этой программы для Румынии и остается полностью приверженным поставке всех 32 самолетов вместе с необходимой поддержкой для развития этого потенциала в ближайшие годы", - отметил Петерссон.
Правительства Румынии и Норвегии заключили соглашение на закупку 32 самолетов F-16 с начальной логистической поддержкой и дополнительным пакетом товаров и услуг от США.
В настоящее время ВВС Румынии имеют в своем парке 17 самолетов F-16.
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