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Норвегия (564) Румыния (890) F-16 (297)

В Румынию прибыли первые три F-16, которые страна приобрела в Норвегии. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

Первые три истребителя F-16 Fighting Falcon, приобретенные Румынией в Норвегии, приземлились в среду, 29 ноября, на 86-й авиабазе "Лейтенант авиатор Георге Мочорнице" в городе Борча.

Об этом сообщает Министерство обороны Румынии, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что покупка истребителей повысит безопасность Румынии и защитит ее воздушное пространство, а также воздушное пространство НАТО "в мирное время и в кризисных ситуациях из-за постоянных боевых действий".

Государственный секретарь Министерства иностранных дел Норвегии Эйвинд Вад Петерссон заявил, что это "важный день для норвежско-румынского сотрудничества и безопасности союзников".

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"Правительство Норвегии ценит важность этой программы для Румынии и остается полностью приверженным поставке всех 32 самолетов вместе с необходимой поддержкой для развития этого потенциала в ближайшие годы", - отметил Петерссон.

Правительства Румынии и Норвегии заключили соглашение на закупку 32 самолетов F-16 с начальной логистической поддержкой и дополнительным пакетом товаров и услуг от США.

В настоящее время ВВС Румынии имеют в своем парке 17 самолетов F-16.

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В Румынию прибыли первые три F-16, которые страна приобрела в Норвегии 01
В Румынию прибыли первые три F-16, которые страна приобрела в Норвегии 02
В Румынию прибыли первые три F-16, которые страна приобрела в Норвегии 03
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Топ комментарии
+2
придбані Румунією для захисту Румунії
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30.11.2023 11:30
+2
Від кого їм захищатися? Від графа Дракули? Усе реальна війна зараз триває і завершиться на території України
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30.11.2023 11:32
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Ура.
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30.11.2023 11:28 Ответить
придбані Румунією для захисту Румунії
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30.11.2023 11:30 Ответить
Від кого їм захищатися? Від графа Дракули? Усе реальна війна зараз триває і завершиться на території України
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30.11.2023 11:32 Ответить
влад цепеш, сам, кого хочеш, за румунію, на кіл натягне.
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30.11.2023 11:45 Ответить
Ваш уйло бажав би продовжити.
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30.11.2023 12:22 Ответить
Румини вивчили англійський за три дні - Учіться
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30.11.2023 11:39 Ответить
румуни, римляни, ромале, це ж одне і теж.
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30.11.2023 11:46 Ответить
Ромалэ - это так себя, во множественном числе называют себя цыгане.
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30.11.2023 12:41 Ответить
Ну, да, руманештам они нужны позарез.
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30.11.2023 11:40 Ответить
Може варто їх перекупити разом з пілотами.
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30.11.2023 11:45 Ответить
а в Укрі у 2021-22(коли весь світ знав,що буде війна) потенційні мародери добудовували стадіони для хрен-болу та зненацьки ремотували якісь ділянки доріг, по яких років 40 як ніхто не їздив.
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30.11.2023 12:25 Ответить
думал это нам.... прям такая гордость за румын....
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30.11.2023 12:46 Ответить
Румунії в свій час хватило тямки розчавити свого упиря чаушеску і відчепитись від совкового потяга,їдучого в нікуди.Українці ж грались в демократію,перебираючи своїх поважних мародерів на посаді президента і у владі взагалі.Маємо логічний game over.За все в цьому світі треба платити.Ціна тільки буває різною.
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30.11.2023 14:18 Ответить
 
 