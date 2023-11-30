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Почаев (49) СБУ (18658) УПЦ МП (1455)

СБУ проводит обыски в Почаевской лавре: Клирики УПЦ МП подвергали сомнению существование Украины как суверенного государства отдельно от РФ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Служба безопасности проводит следственные действия на территории Почаевской Успенской лавры УПЦ (МП) по факту причастности руководства Лавры к разжиганию национальной вражды и ненависти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"По данным следствия, представители Почаевской лавры обнародовали на сайте монастыря публикацию, в которой оскорбляли национальную честь и достоинство иудеев, а также разжигали религиозную вражду по отношению к представителям всех церквей, кроме УПЦ. Кроме того, в этом сообщении клирики УПЦ (МП) ставили под сомнение существование Украины как суверенного государства отдельно от России", - говорится в сообщении.

Экспертиза подтвердила наличие в тексте интернет-публикации высказываний, разжигающих межнациональную вражду и ненависть.

В настоящее время продолжается расследование в рамках уголовного производства по ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков).

Смотрите также: Послушнику Почаевской лавры, оправдывающему российскую агрессию, сообщено в известность о подозрении, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ проводит обыски в Почаевской лавре: Клирики УПЦ МП подвергали сомнению существование Украины как суверенного государства отдельно от РФ 01
СБУ проводит обыски в Почаевской лавре: Клирики УПЦ МП подвергали сомнению существование Украины как суверенного государства отдельно от РФ 02
СБУ проводит обыски в Почаевской лавре: Клирики УПЦ МП подвергали сомнению существование Украины как суверенного государства отдельно от РФ 03
СБУ проводит обыски в Почаевской лавре: Клирики УПЦ МП подвергали сомнению существование Украины как суверенного государства отдельно от РФ 04
СБУ проводит обыски в Почаевской лавре: Клирики УПЦ МП подвергали сомнению существование Украины как суверенного государства отдельно от РФ 05
СБУ проводит обыски в Почаевской лавре: Клирики УПЦ МП подвергали сомнению существование Украины как суверенного государства отдельно от РФ 06
СБУ проводит обыски в Почаевской лавре: Клирики УПЦ МП подвергали сомнению существование Украины как суверенного государства отдельно от РФ 07
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Топ комментарии
+21
Депутати ВР, які проти заборони МП РПЦ в Україні мають теж піти під слідство, як співучасники.
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30.11.2023 11:58
+18
гнати цих кліриків сцаними ганчірками...
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30.11.2023 11:54
+16
Чому зелена монобільшість на законодавчому рівні не приймає закон про заборону цієї церкви ?

Бо самі запроданці .
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30.11.2023 12:00
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Правила форума Совет форумчан
Я їх розумію,це вороги української держави.
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30.11.2023 11:53 Ответить
Чому зелена монобільшість на законодавчому рівні не приймає закон про заборону цієї церкви ?

Бо самі запроданці .
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30.11.2023 12:00 Ответить
Чому їх навчали, до чого їх готували, те вони й робили та розповсюджували. Тому саме існування закладу, а саме УПЦ МП (а вірніше філіалу РПЦ) в Україні є загрозою державності України і якісь "реформи" цієї недоцеркви нічого не дадуть, бо знищення України як окремої, самостійної, незалежної держави й було метою її заснування, як паразит не може існувати без споживання організму за рахунок споживання та отруєння котрого він розмножується та продовжує жити. Ну а якби УПЦ МП вдалося б досягти своєї мети то й тоді у ній не було б потреби й вона просто злилась би із московськими попами у єдиний організм - РПЦ!
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30.11.2023 12:14 Ответить
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30.11.2023 12:20 Ответить
Навіть іще гірше.
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30.11.2023 12:29 Ответить
Це не церква, а фсбшна секта.
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30.11.2023 15:21 Ответить
класні в сектантів спецовки! Чорні халати,жилетки. Флісові шапки...
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30.11.2023 19:07 Ответить
Ворога розуміти не треба, бо він ворог. Ворога знищують. Нещадно. І якомога швидко.
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30.11.2023 14:25 Ответить
Ну а якщо з якоїсь причини їх не можна просто "відстрілювати", то ніхто не скасовував чинник нещасного випадку: йшов, спіткнувся, впав головою об бордюр; і так, якщо потрібно, кілька разів поспіль...
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30.11.2023 21:40 Ответить
гнати цих кліриків сцаними ганчірками...
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30.11.2023 11:54 Ответить
Женіть московських попів геть із Украіни , бо вони всі фсбшні потвори 😠
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30.11.2023 11:56 Ответить
Міцно засіли. Ви їх дустом не пробували?
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30.11.2023 11:58 Ответить
Депутати ВР, які проти заборони МП РПЦ в Україні мають теж піти під слідство, як співучасники.
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30.11.2023 11:58 Ответить
Нарешті! Дістались до цього кубла нквс!!!!
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30.11.2023 12:01 Ответить
Щось майже два роки "дістають" і все НІЯК, у відповідністю із "боротьбою з корупцією", кого з високопосадовців гучно не візьмуть за хабарі, потримають або у СІЗО чи під домашнім арештом декілька місяців а то й більше, чомусь завжди ми бачимо вже за кордоном без отримання покарання!!!
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30.11.2023 12:08 Ответить
Та годі їх вже піарити. Зробіть нарешті реальні кроки по припиненню їх існування як легальної мережі ФСБ.
З такою демократією не перемогти.
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30.11.2023 12:02 Ответить
До демократії це не має ніякого відношення, бо це суцільний піар на гучних справах БЕЗ здійснення та навіт планування, у реальності, покарання. Як то кажуть - гучний шум схожий на "роботу"!
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30.11.2023 12:10 Ответить
пАттужна група захоплення....

для "птічки" прийшли?
з профілактичною бесідою
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30.11.2023 12:02 Ответить
Ці ефесбешніки ще там? Гнати до бісової метері.
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30.11.2023 12:04 Ответить
Треба взяти попиків під білі ручки, на спину - рюкзачок з натільною білизною! Дати копняка під зад - і в Росію. А "мерседеси" там всілякі та особняки хай залишаються в Україні.
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30.11.2023 12:20 Ответить
Краще обмін, бо вони солдати іноземної держави.
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30.11.2023 12:40 Ответить
Щось довго збиралися ті "сусєки" шкребти.
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30.11.2023 12:24 Ответить
Та і зараз.. то просто імітація...
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30.11.2023 15:34 Ответить
Це гадюшник. Нвйбільш обурює те, що це кубло влаштоване у "віджатому" в УГКЦ монастирі, який монахи-василіяни (ЧСВВ) реконструювали до нинішнього вигляду за власні кошти, запросивши відомого архітектора Готфріда Гофмана.
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30.11.2023 12:28 Ответить
карасю віддайте кліриків на перевиховання...
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30.11.2023 12:29 Ответить
Проукраїнських священників вони називають розкольниками. В семінарії поширюють антиукраїнську пропаганду, українських військових називають братовбивцями. Такій секті не місце в Україні
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30.11.2023 12:30 Ответить
та нічого ви їм не зробите, поки мудрий нарід туди ходить, носить ім гельти і слухає їхні брехні
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30.11.2023 12:54 Ответить
Всех этих попов объявить "персонами-нон-грата" и вместе с их кадилами и банками - склянками выдворить из страны в течение 24 часов..
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30.11.2023 13:17 Ответить
Чому феесбешних сектантів не пакують в автозаки?
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30.11.2023 13:31 Ответить
В шею! Поганой метлой!
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30.11.2023 13:33 Ответить
І шо характерно - всім наплювати. Тож беремо московських клірикіа за нечесані бороди, витягуємо з лавр і на волю, в роісю.
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30.11.2023 14:27 Ответить
Ну нарешті черга дійшла до цього сатанинського кубла!
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30.11.2023 15:19 Ответить
Це вже в котрий раз... "а воз и ныне там..."
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30.11.2023 15:37 Ответить
Попи' вони як по'пи ...під рясою з тавром на неї , серпа та молота
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30.11.2023 18:11 Ответить
 
 