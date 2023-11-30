СБУ проводит обыски в Почаевской лавре: Клирики УПЦ МП подвергали сомнению существование Украины как суверенного государства отдельно от РФ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Служба безопасности проводит следственные действия на территории Почаевской Успенской лавры УПЦ (МП) по факту причастности руководства Лавры к разжиганию национальной вражды и ненависти.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"По данным следствия, представители Почаевской лавры обнародовали на сайте монастыря публикацию, в которой оскорбляли национальную честь и достоинство иудеев, а также разжигали религиозную вражду по отношению к представителям всех церквей, кроме УПЦ. Кроме того, в этом сообщении клирики УПЦ (МП) ставили под сомнение существование Украины как суверенного государства отдельно от России", - говорится в сообщении.
Экспертиза подтвердила наличие в тексте интернет-публикации высказываний, разжигающих межнациональную вражду и ненависть.
В настоящее время продолжается расследование в рамках уголовного производства по ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков).
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Бо самі запроданці .
З такою демократією не перемогти.
для "птічки" прийшли?
з профілактичною бесідою