РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12344 посетителя онлайн
Новости Фото Война в Украине Война
4 995 30
война (46506) Зеленский (16489) Купянск (332)

Зеленский посетил воинов в Купянске. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Владимир Зеленский посетил командный пункт защитников Купянска на Харьковщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офис Президента.

Во время визита глава государства и глава Минобороны Рустем Умеров заслушали доклад командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александра Сырского относительно оперативной ситуации на его участке. Был уточнен план дальнейших действий военных соединений, в частности, по обороне линии Купянск – Лиман.

"Кроме того, была заслушана информация от командира тактической группы "Купьянск" Александра Луценко и командира 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко Александра Бакулина. Также были обсуждены насущные потребности защитников: средства РЭБ, дроны, защита от вражеских БПЛА фортификационных укреплений", - говорится в сообщении.

Зеленский посетил воинов в Купянске 01

Читайте: Деоккупация Крыма может быть легче, чем Донбасса, - Зеленский

Зеленский также вручил награды пяти военнослужащим и передал 18 наград для вручения по месту службы.

Зеленский посетил воинов в Купянске 02

В частности, глава государства наградил отличием Президента "Крест боевых заслуг" полковника Александра Бакулина, полковника Павла Палис и майора Андрея Мацькала.

"Здесь присутствуют комбаты, комбриги, боевые командиры, которые на Купянском направлении защищают мирную жизнь в Украине, на Харьковщине… Знаю, что вы ежедневно теряете близких людей, побратимов. Все понимают, что это – самая высокая цена. Поэтому я вас очень прошу беречь себя, беречь своих побратимов, военных, офицеров, солдат, которые с вами рядом воюют ежедневно. Желаю вам победы, быть крепкими, не терять инициативы, защищать Харьковщину, Купянск, каждую нашу деревню, каждый квадратный метр нашей земли", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Есть договоренности об усилении Юга системами ПВО. Они приходят не так быстро, но все будет, - Зеленский
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+23
по центру фото Єрмак.

він розуміє і передасть куди треба
показать весь комментарий
30.11.2023 13:32
+11
І хлібало таке, ніби він в тій карті шось розуміє )))
показать весь комментарий
30.11.2023 13:31
+9
єрмак з умєровим теж великі воєнні стратеги...
показать весь комментарий
30.11.2023 13:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І хлібало таке, ніби він в тій карті шось розуміє )))
показать весь комментарий
30.11.2023 13:31 Ответить
по центру фото Єрмак.

він розуміє і передасть куди треба
показать весь комментарий
30.11.2023 13:32 Ответить
Сирський їх кишенькове цуценя. Сам все зробе, принесе і відзвітує.
Так що, це банальний селфік.
показать весь комментарий
30.11.2023 13:47 Ответить
6 травня 2019 року президент Петро Порошенко призначив новим командувачем операцією об'єднаних сил генерал-лейтенанта Олександра Сирського. То чиє він цуценя?
показать весь комментарий
30.11.2023 14:00 Ответить
І як посада називається зараз? Ким підписано?
показать весь комментарий
30.11.2023 14:22 Ответить
єрмак з умєровим теж великі воєнні стратеги...
показать весь комментарий
30.11.2023 13:33 Ответить
Єрмак, Сирський, Умєров і Зеленський? з однієї контори
показать весь комментарий
30.11.2023 13:38 Ответить
Хочете сказати, що Єрмак, Умєров і Зеленський розробляли план по звільненню Харківщини разом з Сирським?
показать весь комментарий
30.11.2023 13:45 Ответить
Хочу сказати, поки ця піздобратія не пхала свого носа (крім Сирського, спочатку) в ЗСУ, все йшло нормально.
показать весь комментарий
30.11.2023 13:55 Ответить
Ермак внимает во всю, как там поизиции и где
показать весь комментарий
30.11.2023 13:34 Ответить
Й**аний єрмак заколупав !
показать весь комментарий
30.11.2023 13:34 Ответить
Куди ж без ермака, кацапська гнида все фіксує.
показать весь комментарий
30.11.2023 13:37 Ответить
Як поїдуть, терміново змінюйте локацію скомпрометованого командного пункту
показать весь комментарий
30.11.2023 13:43 Ответить
Який командний пункт , чи ви думаєте, що він десь їздив ? Це підвал якоїсть багатоповерхівки .
показать весь комментарий
30.11.2023 16:27 Ответить
Здається в Сєвєродонецьк це чучело також приїзджало?
показать весь комментарий
30.11.2023 13:46 Ответить
Жопа Куп'янську. Ще й крота дЄрьмака приперло з собою
показать весь комментарий
30.11.2023 13:54 Ответить
Дуже ху#овий знак...
показать весь комментарий
30.11.2023 14:02 Ответить
Сподіваюсь, що йому показують несправжню карту.
показать весь комментарий
30.11.2023 14:03 Ответить
вальта бубєй
показать весь комментарий
30.11.2023 14:40 Ответить
Два в одному, розвідка позицій та намагання зміцнити похитнувшийся рейтінг
показать весь комментарий
30.11.2023 14:04 Ответить
Вот і вся компашка на фото. Сирський(якого ЗЄльман хоче протягнути на посаду містера Залужнєго) потворний сіро-зелений кардінал Дєрьмак,а також дурілка картонная , тіпа міністр оборони... Бракує тілко комісарши Мальвіни тпррр Маряни Безмозглої...)))
показать весь комментарий
30.11.2023 14:06 Ответить
Чмо ...та давай вже до нас ,на Кінбурн з десантурою плавати вмієш ...чи як ?
показать весь комментарий
30.11.2023 14:20 Ответить
23 км до ліні фронту? Не вірю
показать весь комментарий
30.11.2023 14:27 Ответить
***** Порошенко "пиарится" то дроны то тягачи для танков то **** медаваки передаёт!!!
Эти просто фоткаются.
Хотите поднять рейтинг? Не вопрос!
Покажите линию по производству дронов и боеприпасов!!!
Каждый месяц нужны десятки тысяч fpv дронов!!!!!!!!!!!!!! И снарядов
ПОКАЖИТЕ сколько километров забетанировали укреплений на основных направлениях: Купянск, Авдеевка, Роботино
****.КЛАДБИЩА В.КАЖДОМ ГОРОДЕ БЕСКОНЕЧНЫЕ.
Ну ладно Зе имени марьи двоешницы безумной не дружит с головой.
А.что..опозиция.сопли жует в раде.и Залужный молчит, пока.его генералов снимают, неужели нельзя собрать оппозицию.сирскому и Зе. чтобы..у боевых офицеров был свой голос
показать весь комментарий
30.11.2023 15:08 Ответить
цікаво,що Зе бачить на тій мапі?)))
показать весь комментарий
30.11.2023 15:24 Ответить
дивлюсь в книгу,бачу фігу
показать весь комментарий
30.11.2023 15:44 Ответить
"30.11.2023
Керівник офісу президента Андрій Єрмак відсутній на робочому місці з ‎23.‎11.‎2023.
26.11.2023

На протязі як мінімум доби 23.‎11.‎2023 на території урядового комплексу Білорусі "Лясковичі" (територія Національного парку "Прип'ятський") перебував керівник Офісу президента України Андрій Єрмак."

https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
показать весь комментарий
30.11.2023 17:18 Ответить
Тупорилий ішак дивиться на карту, як баран на нові ворота. Воно гадає, що така дешева пропаганда вплине на його мізерний рейтинг.
показать весь комментарий
30.11.2023 21:16 Ответить
 
 