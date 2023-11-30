Зеленский посетил воинов в Купянске. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский посетил командный пункт защитников Купянска на Харьковщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офис Президента.
Во время визита глава государства и глава Минобороны Рустем Умеров заслушали доклад командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александра Сырского относительно оперативной ситуации на его участке. Был уточнен план дальнейших действий военных соединений, в частности, по обороне линии Купянск – Лиман.
"Кроме того, была заслушана информация от командира тактической группы "Купьянск" Александра Луценко и командира 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко Александра Бакулина. Также были обсуждены насущные потребности защитников: средства РЭБ, дроны, защита от вражеских БПЛА фортификационных укреплений", - говорится в сообщении.
Зеленский также вручил награды пяти военнослужащим и передал 18 наград для вручения по месту службы.
В частности, глава государства наградил отличием Президента "Крест боевых заслуг" полковника Александра Бакулина, полковника Павла Палис и майора Андрея Мацькала.
"Здесь присутствуют комбаты, комбриги, боевые командиры, которые на Купянском направлении защищают мирную жизнь в Украине, на Харьковщине… Знаю, что вы ежедневно теряете близких людей, побратимов. Все понимают, что это – самая высокая цена. Поэтому я вас очень прошу беречь себя, беречь своих побратимов, военных, офицеров, солдат, которые с вами рядом воюют ежедневно. Желаю вам победы, быть крепкими, не терять инициативы, защищать Харьковщину, Купянск, каждую нашу деревню, каждый квадратный метр нашей земли", - сказал он.
Пожалуйста, подождите...
він розуміє і передасть куди треба
Так що, це банальний селфік.
Эти просто фоткаются.
Хотите поднять рейтинг? Не вопрос!
Покажите линию по производству дронов и боеприпасов!!!
Каждый месяц нужны десятки тысяч fpv дронов!!!!!!!!!!!!!! И снарядов
ПОКАЖИТЕ сколько километров забетанировали укреплений на основных направлениях: Купянск, Авдеевка, Роботино
****.КЛАДБИЩА В.КАЖДОМ ГОРОДЕ БЕСКОНЕЧНЫЕ.
Ну ладно Зе имени марьи двоешницы безумной не дружит с головой.
А.что..опозиция.сопли жует в раде.и Залужный молчит, пока.его генералов снимают, неужели нельзя собрать оппозицию.сирскому и Зе. чтобы..у боевых офицеров был свой голос
Керівник офісу президента Андрій Єрмак відсутній на робочому місці з 23.11.2023.
26.11.2023
На протязі як мінімум доби 23.11.2023 на території урядового комплексу Білорусі "Лясковичі" (територія Національного парку "Прип'ятський") перебував керівник Офісу президента України Андрій Єрмак."
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