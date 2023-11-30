Еще 5 "схем для уклонистов" ликвидированы в пяти регионах Украины, - СБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Служба безопасности ликвидировала еще 4 схемы уклонения от мобилизации, действовавшие в разных регионах Украины. Среди задержанных – столичный владелец транспортной компании, имитирующей международные пассажирские перевозки, и должностное лицо одного из подразделений ГСЧС в Кировоградской области.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что за деньги фигуранты переправляли уклонистов в страны Евросоюза на основании поддельных документов или в обход контрольно-пропускных пунктов.
Стоимость таких "услуг" составила 8 тысяч американских долларов. Сумма зависела от срочности бегства и его способа.
Так, в Киеве и Тернопольской области разоблачены три дельца, отправлявшие уклонистов в страны Евросоюза в качестве водителей международных пассажирских рейсов.
Сделки организовал 48-летний киевлянин, который приобрел на подставное лицо транспортное предприятие.
Его сообщник из Тернопольской области подыскивал желающих избежать мобилизации. Для беспрепятственного пересечения границы их фамилии заранее вносили в информационную систему "Шлях" в качестве водителей зарубежных рейсов.
Еще одна сообщница фигурантов сопровождала псевдоводителей в заграничный пункт назначения и возвращалась в Украину уже за рулем микроавтобуса.
Для конспирации преступных действий фигуранты каждые две недели перерегистрировали и меняли номера своих автомобилей. При этом деньги за "услугу" дельцы пытались получать преимущественно через посредников.
"В Кропивницком задержан чиновник одного из подразделений Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Кировоградской области.
За взятки он предлагал потенциальным призывникам трудоустроиться в ГСЧС. Таким образом, фигурант "гарантировал" им "бронь" от мобилизации", - говорится в сообщении.
На Закарпатье двое жителей Тячевского района переправляли уклонистов в соседнюю европейскую страну вплавь через пограничную реку. В стоимость "услуги" входили гидрокостюмы, которым снаряжали клиентов.
На Буковине задержан житель Черновицкого района – работник местной строительной фирмы, который после работы за деньги переводил уклонистов в ЕС лесными тропами.
По всем раскры вшимся фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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Яку музику заказали, таку й відпрацьовують. А музику заказують ті, хто визначає/"пиляє" бюджет.
закрити вїзд назавжди та позбавити громадянства
Вони вже підготовлені, споряддені, живуть за рахунок держави але по кордонам шляються, замість того, щоб ворога знищувати
Що типу до бюджету - то яснапанятна. А далі - яке призначення? На армію, чи знову на офшори??
... а вона є)
Тисячі посадовців та волонтерів на цій темі "кормляться", за 2 роки так виїхали сотні тисяч (по 2÷10 тис.€ кожен).
хоч стали визнавати, що це саме "втікачі"="біженці".
Бо европейці вважають їх біженцями, і тільки Вєняславський вимагає від ЄС повернути якихось "ухилянтів"