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СБУ (18658) уклонисты (177)

Еще 5 "схем для уклонистов" ликвидированы в пяти регионах Украины, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Служба безопасности ликвидировала еще 4 схемы уклонения от мобилизации, действовавшие в разных регионах Украины. Среди задержанных – столичный владелец транспортной компании, имитирующей международные пассажирские перевозки, и должностное лицо одного из подразделений ГСЧС в Кировоградской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что за деньги фигуранты переправляли уклонистов в страны Евросоюза на основании поддельных документов или в обход контрольно-пропускных пунктов.

Стоимость таких "услуг" составила 8 тысяч американских долларов. Сумма зависела от срочности бегства и его способа.

Так, в Киеве и Тернопольской области разоблачены три дельца, отправлявшие уклонистов в страны Евросоюза в качестве водителей международных пассажирских рейсов.

Еще 5 схем для уклонистов ликвидированы в пяти регионах Украины, - СБУ 01

Смотрите также: На Закарпатье разоблачен "семейный бизнес" по незаконной переправке лиц через границу, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Сделки организовал 48-летний киевлянин, который приобрел на подставное лицо транспортное предприятие.

Его сообщник из Тернопольской области подыскивал желающих избежать мобилизации. Для беспрепятственного пересечения границы их фамилии заранее вносили в информационную систему "Шлях" в качестве водителей зарубежных рейсов.

Еще одна сообщница фигурантов сопровождала псевдоводителей в заграничный пункт назначения и возвращалась в Украину уже за рулем микроавтобуса.

Еще 5 схем для уклонистов ликвидированы в пяти регионах Украины, - СБУ 02
Еще 5 схем для уклонистов ликвидированы в пяти регионах Украины, - СБУ 03

Также смотрите: В Румынию за €5 тыс.: В Черновицкой области задержан организатор схемы для уклонистов, - ГНСУ. ФОТО

Для конспирации преступных действий фигуранты каждые две недели перерегистрировали и меняли номера своих автомобилей. При этом деньги за "услугу" дельцы пытались получать преимущественно через посредников.

"В Кропивницком задержан чиновник одного из подразделений Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Кировоградской области.

За взятки он предлагал потенциальным призывникам трудоустроиться в ГСЧС. Таким образом, фигурант "гарантировал" им "бронь" от мобилизации", - говорится в сообщении.

Читайте также: 650 тыс. мужчин призывного возраста уехали из Украины в страны ЕС с начала полномасштабной войны, - СМИ

На Закарпатье двое жителей Тячевского района переправляли уклонистов в соседнюю европейскую страну вплавь через пограничную реку. В стоимость "услуги" входили гидрокостюмы, которым снаряжали клиентов.

На Буковине задержан житель Черновицкого района – работник местной строительной фирмы, который после работы за деньги переводил уклонистов в ЕС лесными тропами.

По всем раскры вшимся фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": За $8 тыс. помогали выехать через систему "Шлях": на Тернопольщине задержаны члены группировки. ФОТО

Еще 5 схем для уклонистов ликвидированы в пяти регионах Украины, - СБУ 04
Еще 5 схем для уклонистов ликвидированы в пяти регионах Украины, - СБУ 05
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Топ комментарии
+11
Дивишся і не на любуєшся, працюють же! Тільки питання, а як ви сина Портнова тоді випустили?
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30.11.2023 13:43
+10
Сцикуни ті хто ловлять.
Вони вже підготовлені, споряддені, живуть за рахунок держави але по кордонам шляються, замість того, щоб ворога знищувати
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30.11.2023 13:53
+9
а як же головна схема отримуєш 4 повістки , а потім керуєш генералами як пішаками ?
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30.11.2023 13:43
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ти з Польщі пишеш?
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30.11.2023 14:21 Ответить
Так , і ніколи цього не приховував. А що ?
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30.11.2023 14:41 Ответить
Просто за кордон зась, тому що воєнний стан, але в Польщі мабуть цього не зрозуміти
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30.11.2023 15:48 Ответить
Дивишся і не на любуєшся, працюють же! Тільки питання, а як ви сина Портнова тоді випустили?
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30.11.2023 13:43 Ответить
Прошмигальнув через кордон, що ніхто не побачив
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30.11.2023 13:51 Ответить
а як же головна схема отримуєш 4 повістки , а потім керуєш генералами як пішаками ?
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30.11.2023 13:43 Ответить
СБУ, ви б так хабарників у владі ловили, ціни б вам не було !!!
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30.11.2023 13:44 Ответить
Аби вони вас слухали, їм би допфінансування не було і збільшеного бюджета на наступний рік.
Яку музику заказали, таку й відпрацьовують. А музику заказують ті, хто визначає/"пиляє" бюджет.
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30.11.2023 13:58 Ответить
сцикуни продовжують тікати. нехай, тільки назад їм треба
закрити вїзд назавжди та позбавити громадянства
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30.11.2023 13:49 Ответить
Сцикуни ті хто ловлять.
Вони вже підготовлені, споряддені, живуть за рахунок держави але по кордонам шляються, замість того, щоб ворога знищувати
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30.11.2023 13:53 Ответить
+ процент з контрабанди .
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30.11.2023 14:56 Ответить
І ті , і ті скикуни .
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30.11.2023 18:57 Ответить
Спочатку СБУ ігнорує кротів, зрадників попередження про напад, а тепер боротьба з ухилянством подається як боротьба з тероризмом.
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30.11.2023 13:51 Ответить
Що тільки не придумаєш, щоб ухильнутися))
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30.11.2023 13:54 Ответить
Цікаво, а коли буде звіт на що йдуть конфісковані гроші? Кошти ввд реалізованого конфісканту та застави від втікачів?

Що типу до бюджету - то яснапанятна. А далі - яке призначення? На армію, чи знову на офшори??
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30.11.2023 13:53 Ответить
Досі не можу зрозуміти, чому якийсь Василь токар - ухилянт, а якісь артисти, футболісти, прокурори, чиновники - ні?
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30.11.2023 13:53 Ответить
Не бачиш різницю??
... а вона є)
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30.11.2023 13:55 Ответить
То було риторичне запитання
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30.11.2023 14:00 Ответить
Ну компанія 95кагал теж непогано організувала ''ухилянство'' . Правда для своїх , але надійно! Деякі на ТБ заявляють що не підуть в армію-і їм за це нічогісінько! А деяким ще й медальки дають!
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30.11.2023 13:58 Ответить
А тоді очільник цієї шобли заявляє, що мобресурс України лише в 4 рази менший ніж у РФ.
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30.11.2023 14:04 Ответить
Якщо людина панічно боїться армії і готова віддати всі заощадження аби туди не потрапити, то чи не краще дати можливість їй придбати на ті кілька тисяч безпілотників, медикаментів і т.б. та залишити в спокої? От мобілізують якогось боягуза і він в перший же день скоює суїцид або самокаліцтво і хто з цього виграє?
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30.11.2023 14:03 Ответить
Ви страшна людина-ви бажаєте смерті українській корупції!
Тисячі посадовців та волонтерів на цій темі "кормляться", за 2 роки так виїхали сотні тисяч (по 2÷10 тис.€ кожен).
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30.11.2023 14:12 Ответить
Тому що всі заборони придумують щоб отримувати потім піраміду потоків... Не бачив ні одного пограничника ще затриманого та інших хто там пасеться.....
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30.11.2023 14:53 Ответить
Боягузи суїцид не скоюють .
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30.11.2023 18:59 Ответить
Так, є така думка, що боягуз не здатен і на самогубство. Тоді, це люди, які на стільки не готові воювати/служити, що воліють краще померти. Поки передавали допомогу хлопці скаржилися, що ВЛК не виявляє такий контингент, а "геморой" у тих, до кого вони потрапляють.
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30.11.2023 20:42 Ответить
Пане , бояться всі . Перший день всіх колотить , трусить , тримаються побратимів , що давно на фронті . Другий -третій день вчаться слухати -що летить , куди летить ... На четвертий день попускає , побратими поряд , підстрахують , щоб не утнув дурні.
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30.11.2023 21:14 Ответить
Про такі випадки розповідали військові, яким ми допомагаємо і я не маю підстави їм не вірити. Звісно, це не масове явище, але навіть тут в коментарях доводилося читати, як писали що краще втопитися перепливаючи Тису чи вбити себе аби не воювати.
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30.11.2023 21:21 Ответить
Пане , майже в кожній родині є свій захисник в ЗСУ . Всі розповідають, то , що я вам написала , всіх попускає , стають страшенно злими , і мочать кацапів , стають справжніми Героями . А тих , про яких ви пишете дууууже мало , їх на якісь важкі технічні роботи відправляють , бо в ЗСУ легко не буває.
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30.11.2023 21:30 Ответить
"...залежала від терміновості втечі та її способу",-

хоч стали визнавати, що це саме "втікачі"="біженці".
Бо европейці вважають їх біженцями, і тільки Вєняславський вимагає від ЄС повернути якихось "ухилянтів"
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30.11.2023 14:07 Ответить
Якийсь ідіотизм виловлювать тих, хто НЕ хоче воювати і тікає з "країни мрії Зєльца". Як ви їх примусите? Заградзагони створите, як у Совку? Чи що? Вони перебіжать до кацапів в першому ж бою, та ще й своїх постріляють, щоб не заважали.
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30.11.2023 14:11 Ответить
Та охолоньте вже, шановні коментатори. Не хвилюйтеся так, все в порядку. Он, тут трошки вище, ГУР повідомляє свої розвіддані, що на кацапії зростає незадоволення населення війною.
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30.11.2023 15:05 Ответить
 
 