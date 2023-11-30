Последствия удара РФ по селу Садовое на Херсонщине. ФОТОрепортаж

В результате обстрела села российскими захватчиками известно о трех погибших.

Последствия удара обнародовал глава ГВА Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.

"По предварительной информации, россияне ударили по с. Садовому из авиации", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате удара по с. Садово погибли 3 человека.

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