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Последствия удара РФ по селу Садовое на Херсонщине. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В результате обстрела села российскими захватчиками известно о трех погибших.

Последствия удара обнародовал глава ГВА Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.

"По предварительной информации, россияне ударили по с. Садовому из авиации", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате удара по с. Садово погибли 3 человека.

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Последствия удара РФ по селу Садовое на Херсонщине 01
Последствия удара РФ по селу Садовое на Херсонщине 02
Последствия удара РФ по селу Садовое на Херсонщине 03
Последствия удара РФ по селу Садовое на Херсонщине 04
Последствия удара РФ по селу Садовое на Херсонщине 05
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Тільки я знаю чотири села Садове в Херсонській області. В тому, що в Голопристанському районі, живуть мої родичі, але навряд чи це воно.
Пишучи по "Садове в Херсонській області" треба вказувати ще й район.
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30.11.2023 14:47 Ответить
Білозерський,коло Микільського
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30.11.2023 14:54 Ответить
Дякую
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30.11.2023 15:50 Ответить
 
 