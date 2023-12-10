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С погибшим воином и актером Василием Кухарским простились в Театре на Подоле. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня, 10 декабря, в Театре на Подоле в Киеве состоялось прощание с украинским актером, защитником Украины Василием Кухарским, скончавшимся после получения тяжелого ранения на фронте.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Отпевание Героя прошло во Владимирском соборе.
Как сообщалось, в сентябре этого года Василий получил тяжелое ранение. Ему собирали средства на сложное лечение и реабилитацию.
Кухарский сыграл главную роль в фильме 2022 года "Максим Оса: золото Песиголовця" по мотивам украинского комикса о казаке Максиме Осу.
Как сообщалось, актер и военнослужащий Вооруженных сил Украины Василий Кухарский умер 7 декабря от полученных ранее на фронте ранений
ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук
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