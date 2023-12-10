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С погибшим воином и актером Василием Кухарским простились в Театре на Подоле. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодня, 10 декабря, в Театре на Подоле в Киеве состоялось прощание с украинским актером, защитником Украины Василием Кухарским, скончавшимся после получения тяжелого ранения на фронте.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Отпевание Героя прошло во Владимирском соборе.

Как сообщалось, в сентябре этого года Василий получил тяжелое ранение. Ему собирали средства на сложное лечение и реабилитацию.

Смотрите: Обороняя Украину, сержант Измаильского пограничного отряда Владимир Гончаров погиб на Харьковщине. ФОТО

С погибшим воином и актером Василием Кухарским простились в Театре на Подоле 01
С погибшим воином и актером Василием Кухарским простились в Театре на Подоле 02
С погибшим воином и актером Василием Кухарским простились в Театре на Подоле 03
С погибшим воином и актером Василием Кухарским простились в Театре на Подоле 04
С погибшим воином и актером Василием Кухарским простились в Театре на Подоле 05
С погибшим воином и актером Василием Кухарским простились в Театре на Подоле 06
С погибшим воином и актером Василием Кухарским простились в Театре на Подоле 07
С погибшим воином и актером Василием Кухарским простились в Театре на Подоле 08
С погибшим воином и актером Василием Кухарским простились в Театре на Подоле 09
С погибшим воином и актером Василием Кухарским простились в Театре на Подоле 10
С погибшим воином и актером Василием Кухарским простились в Театре на Подоле 11
С погибшим воином и актером Василием Кухарским простились в Театре на Подоле 12
С погибшим воином и актером Василием Кухарским простились в Театре на Подоле 13
С погибшим воином и актером Василием Кухарским простились в Театре на Подоле 14
С погибшим воином и актером Василием Кухарским простились в Театре на Подоле 15
С погибшим воином и актером Василием Кухарским простились в Театре на Подоле 16
С погибшим воином и актером Василием Кухарским простились в Театре на Подоле 17
С погибшим воином и актером Василием Кухарским простились в Театре на Подоле 18
С погибшим воином и актером Василием Кухарским простились в Театре на Подоле 19
С погибшим воином и актером Василием Кухарским простились в Театре на Подоле 20
С погибшим воином и актером Василием Кухарским простились в Театре на Подоле 21
С погибшим воином и актером Василием Кухарским простились в Театре на Подоле 22
С погибшим воином и актером Василием Кухарским простились в Театре на Подоле 23
С погибшим воином и актером Василием Кухарским простились в Театре на Подоле 24
С погибшим воином и актером Василием Кухарским простились в Театре на Подоле 25
С погибшим воином и актером Василием Кухарским простились в Театре на Подоле 26
С погибшим воином и актером Василием Кухарским простились в Театре на Подоле 27
С погибшим воином и актером Василием Кухарским простились в Театре на Подоле 28
С погибшим воином и актером Василием Кухарским простились в Театре на Подоле 29
С погибшим воином и актером Василием Кухарским простились в Театре на Подоле 30
С погибшим воином и актером Василием Кухарским простились в Театре на Подоле 31
С погибшим воином и актером Василием Кухарским простились в Театре на Подоле 32
С погибшим воином и актером Василием Кухарским простились в Театре на Подоле 33
С погибшим воином и актером Василием Кухарским простились в Театре на Подоле 34
С погибшим воином и актером Василием Кухарским простились в Театре на Подоле 35
С погибшим воином и актером Василием Кухарским простились в Театре на Подоле 36
С погибшим воином и актером Василием Кухарским простились в Театре на Подоле 37
С погибшим воином и актером Василием Кухарским простились в Театре на Подоле 38
С погибшим воином и актером Василием Кухарским простились в Театре на Подоле 39
С погибшим воином и актером Василием Кухарским простились в Театре на Подоле 40
С погибшим воином и актером Василием Кухарским простились в Театре на Подоле 41
С погибшим воином и актером Василием Кухарским простились в Театре на Подоле 42
С погибшим воином и актером Василием Кухарским простились в Театре на Подоле 43
С погибшим воином и актером Василием Кухарским простились в Театре на Подоле 44
С погибшим воином и актером Василием Кухарским простились в Театре на Подоле 45
С погибшим воином и актером Василием Кухарским простились в Театре на Подоле 46

Кухарский сыграл главную роль в фильме 2022 года "Максим Оса: золото Песиголовця" по мотивам украинского комикса о казаке Максиме Осу.

Как сообщалось, актер и военнослужащий Вооруженных сил Украины Василий Кухарский умер 7 декабря от полученных ранее на фронте ранений

ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук
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Топ комментарии
+18
Вічна пам"ть тобі, воїне!
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10.12.2023 14:08
+16
Герої не вмирають! Героям Слава!
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10.12.2023 14:04
+15
Вічна Слава чудовій та талановитій Людині і Герою України 😪😪😪
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10.12.2023 14:13
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Герої не вмирають! Героям Слава!
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10.12.2023 14:04 Ответить
Вічна пам"ть тобі, воїне!
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10.12.2023 14:08 Ответить
море горя.... море....
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10.12.2023 14:08 Ответить
Вічна Слава чудовій та талановитій Людині і Герою України 😪😪😪
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10.12.2023 14:13 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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10.12.2023 14:16 Ответить
Вічна пам'ять Герою!

Але чому військові розчиняються в масі здорових молодих немобілізованих чоловіків?
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10.12.2023 14:19 Ответить
Світла пам'ять Герою-Захиснику!
Ні єрмака, ні отого стефанчука, а ні рахамій із служками чи безумною, так і не було…, а могли б і прийти, як би вболівали !!
Не заплакали б, але хоть би СКРИВИЛИСЯ, для фото…
Їм Україна баЙдуже!! Оманщина, перед очима…
Пильнуймо Україну!! Слава Захисникам !
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10.12.2023 14:30 Ответить
С.У.М.
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10.12.2023 15:55 Ответить
Багато світлин, багато знайомих облич, багато суму... Але хіба загибель інших, просто бійців, а не акторів, не вартує такої ж поваги? Хіба за ними не плачуть близькі і рідні, хіба це не така ж трагедія?
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10.12.2023 16:30 Ответить
Svitla Pam'yat'...🇺🇦
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10.12.2023 19:23 Ответить
 
 