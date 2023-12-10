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Враг ударил по Купянщине, есть повреждения. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Утром 10 декабря враг нанес удар по с. Куриловка Купянского района Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, в результате обстрелов повреждены 4 гаража.

"В одном из гаражных боксов произошел пожар", - говорится в сообщении.

Враг ударил по Купянщине, есть повреждения 01

Враг ударил по Купянщине, есть повреждения 02
Враг ударил по Купянщине, есть повреждения 03
Враг ударил по Купянщине, есть повреждения 04

По данным спасателей, жертв и пострадавших нет.

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