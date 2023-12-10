Враг ударил по Купянщине, есть повреждения. ФОТОрепортаж

Утром 10 декабря враг нанес удар по с. Куриловка Купянского района Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, в результате обстрелов повреждены 4 гаража.

"В одном из гаражных боксов произошел пожар", - говорится в сообщении.







По данным спасателей, жертв и пострадавших нет.

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