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Враг ударил по Купянщине, есть повреждения. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Утром 10 декабря враг нанес удар по с. Куриловка Купянского района Харьковской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, в результате обстрелов повреждены 4 гаража.
"В одном из гаражных боксов произошел пожар", - говорится в сообщении.
По данным спасателей, жертв и пострадавших нет.
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