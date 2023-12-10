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Зеленский провел разговор с Орбаном на инаугурации президента Аргентины Милея. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

Президент Владимир Зеленский коротко пообщался с премьером Венгрии Виктором Орбаном во время церемонии инаугурации новоизбранного президента Аргентины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда".

Орбан и Зеленский побеседовали в аргентинском парламенте в ложе гостей. Кадры их общения показал официальный YouTube-канал Сената Аргентины.

В Офисе президента пока не комментируют детали общения Зеленского и Орбана.

Известно, что уже из Аргентины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который принимал в пятницу Орбана в Париже.

После избрания Владимира Зеленского на пост президента в 2019 году оба лидера встречались только коротко. Президент Украины предлагал главе венгерского правительства полноценную встречу, однако она так и не состоялась, хотя Киев рассматривал потенциальную встречу как возможность открыть новую страницу в отношениях двух государств.

Читайте также: Орбан назвал Украину "одной из самых коррумпированных стран мира" и еще раз выступил против вступления в ЕС

Зеленский провел разговор с Орбаном на инаугурации президента Аргентины Милея 01
Зеленский провел разговор с Орбаном на инаугурации президента Аргентины Милея 02
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Топ комментарии
+66
Є підозра, що розмова Зеленського з Орбаном може бути використана спецслужбами РФ для створення інформаційно-психологічної спецоперації проти України.
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10.12.2023 18:43
+65
Цікаво чи знає СБУ, що зеленський прийняв участь у російському ІПСО, спілкуючися з Орбаном в Аргентині? І чи заборонять тепер виїзд зеленському з України через роботу на ворога? Чи ета другоє??
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10.12.2023 18:46
+50
так що, це ж спецоперація ФСБ! Альо, СБУ, Малюк - спите?
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10.12.2023 18:43
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Союзники Орбана просуватимуть у США припинення допомоги Україні, - The Guardian

Плідно поговорив.
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10.12.2023 19:54 Ответить
что он мямлил и на каком языке интересно? венгерский изучил?
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10.12.2023 20:01 Ответить
"Венгри наші друзі. Повторюй."
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10.12.2023 22:35 Ответить
Інавгурація етикет костюм Зеленського… хоч не в плавках після Кабо-Верде..вираз гостей у ложі.

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10.12.2023 20:06 Ответить
Одразу кидається в очи його прикид на фоні інших.... Ну точно не лох якійсь там...
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10.12.2023 20:08 Ответить
Куди дивиться СБУ???
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10.12.2023 20:15 Ответить
Судячи з виразів портретів аргентинських слуг народу, їм глибоко начхати що до них приїхав клоун.
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10.12.2023 20:18 Ответить
Lida Sha

@LidaSharko

·

2 ч

Вираз твого обличчя, коли приймаюча сторона не зрозуміла (як варіант: правильно зрозуміла), хто в Україні прєзідєнт...
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10.12.2023 20:24 Ответить
Військовий побачив завгоспа у схожій на військову формі і віддає йому честь як лошара
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10.12.2023 20:39 Ответить
Де СБУ? Заборонити перетинати кордон!!!
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10.12.2023 20:26 Ответить
Два дебіла- єта сіла!Й
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10.12.2023 20:40 Ответить
Судячи з фото це не була розмова (діалог), а монолог. Зеленський щось казав Орбан з кислим їбалом слухав
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10.12.2023 20:41 Ответить
Здогадуюсь що зеля йому сказав , тіпа я ж нє лох, або : я ж нє *****, мне ж 45.
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10.12.2023 20:42 Ответить
Невже так коротко як наш прикордонник з російським кораблем?
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10.12.2023 20:43 Ответить
***** цьірк ....
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10.12.2023 20:49 Ответить
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10.12.2023 20:53 Ответить
І шо? Результат є?
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10.12.2023 21:15 Ответить
Є! Союзники Орбана просуватимуть у США припинення допомоги Україні, - The Guardian https://censor.net/ua/n3460699
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10.12.2023 21:22 Ответить
Стаття в Альджазіра про забутого для світу Зеленського
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10.12.2023 21:16 Ответить
Цікаво якою мовою вони спілкуватися, бо перекладача біля них я не бачу?
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10.12.2023 21:22 Ответить
язиком вони спілкувалися!
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10.12.2023 21:46 Ответить
Я пойду і шас єму дам. Так дам..... Держитє мєня сємєро.
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11.12.2023 17:04 Ответить
Что же вы на меня смотрите, как солдат на вошь? Обалдели от счастья?
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10.12.2023 21:52 Ответить
зеленський дав добро орбану ,донести інфу когресменам , на свою згоду здати Україну , це друга частина завдання від фсб ,після Оману
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10.12.2023 22:23 Ответить
Ну... думаю що лікарів тут всі відвідували, тож і аналізи здавали. Як пахне чуже гімно спитайте у тих, хто з цим стикається повсякденно - щоб ви не хворіли. Так і тут, - нічого дивного. АРХ М
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11.12.2023 04:58 Ответить
Он че, реально туда в спортивном костюме поперся? Ну, тогда надеюсь, что хоть в кроссовках, а не в туфлях
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11.12.2023 17:21 Ответить
Зелідор вже не оманський зрадник
а патагонець- Чупа орган Орбан..
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11.12.2023 19:40 Ответить
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