Зеленский провел разговор с Орбаном на инаугурации президента Аргентины Милея. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
Президент Владимир Зеленский коротко пообщался с премьером Венгрии Виктором Орбаном во время церемонии инаугурации новоизбранного президента Аргентины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда".
Орбан и Зеленский побеседовали в аргентинском парламенте в ложе гостей. Кадры их общения показал официальный YouTube-канал Сената Аргентины.
В Офисе президента пока не комментируют детали общения Зеленского и Орбана.
Известно, что уже из Аргентины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который принимал в пятницу Орбана в Париже.
После избрания Владимира Зеленского на пост президента в 2019 году оба лидера встречались только коротко. Президент Украины предлагал главе венгерского правительства полноценную встречу, однако она так и не состоялась, хотя Киев рассматривал потенциальную встречу как возможность открыть новую страницу в отношениях двух государств.
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Плідно поговорив.
@LidaSharko
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2 ч
Вираз твого обличчя, коли приймаюча сторона не зрозуміла (як варіант: правильно зрозуміла), хто в Україні прєзідєнт...
а патагонець- Чупа орган Орбан..