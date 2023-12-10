В городе Днепр сгорел "народный мемориал" погибшим от удара России 14 января. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В Днепре сгорела остановка общественного транспорта, ставшая "народным мемориалом" памяти погибших от ракетного удара России по дому на Набережной Победе 14 января 2023 года.
Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.
Сегодня на остановке, где горожане оставляли игрушки, лампадки и цветы, чтобы почтить память жертв российского удара, произошло возгорание.
Полицейские устанавливают свидетелей происшествия, проверяют камеры видеонаблюдения, проводят все необходимые мероприятия по установлению причины пожара.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса. Продолжается следствие.
Местные жители возмущены произошедшим, передает "Суспільне".
"У меня слов просто нет. Здесь сколько людей, сколько слез, сколько смертей было. Игрушки, они что, мешали, это память, это люди принесли, чтобы выразить свое соболезнование тем, кто погиб в этом доме", – говорит местная жительница Людмила Никитина.
Валерий Кравченко живет недалеко от дома, в который попала ракета. Он рассказал, что 14 января был на месте происшествия спустя 15 минут после взрыва.
"Люди, погибшие в этом доме, их убили дважды, первый раз, когда прилетела ракета сюда, и второй раз, когда так поиздевались над их памятью", - сказал он.
Сейчас к "народному мемориалу" принесли новую игрушку, флаг и цветы.
Как известно, российские оккупанты 14 января 2023 года нанесли удар ракетой Х-22 "Буря" (советской сверхзвуковой крылатой противокорабельной ракетой воздушного базирования большой дальности) по многоэтажке в Днепре. В результате чего погибли 46 человек.
Пожалуйста, подождите...
П С. Ще було б непогано тавро "Зє" ставити тим, хто за нього голосував. Дуже зручно було б - глянув, і зразу зрозуміло - дибіл. На співбесідах би значно час HRам зекономило.
Фуріон часто перегибає палку, та все ж має рацію, мова це головна ознака здорової нації.
==
ти це рузькомовним штурмовикам розкажи, 3.14дрило кацапське.
ще раз напишу там де панує кацапен ізик там кожен другий ждун
Якщо ні, то не розповідайте більше про свічки. Спробуйте краще взимку вогнище розпалити. Все холодне та сире. Вам не вистачить свічки, щоби поліно запалити, а лавка на зупинці - це ті ж полінця. Тут без горючої речовини не обійшлося.
А якщо буде запах керосину, тоді що скажеш?👿
Це так, як у 2014 році на Майдані у Києві, альфовці з СБУ запалили Будинок Профспілок, де були поранені Майданівці!!
Яценюк Клюєв Луценко екс-мер попов сівкович Ярема Махніцкий можуть підтвердити, не кажучи про тих МАЙДАНІВЦІВ, які намагалися спасти побратимів
А через деякийсь час узкаАсвабадітільная балванка какімто чудам асвабаділа яво від внутрішніх органов.
Я ска так і нівіучіл узкій язік😷
Варто було б додати фото ДО, і чи доцільні є подібні меморіали на зупинках транспорту.
Якісь п'яні виродки понажиралися, і спалили ці легкозаймисті речі. Якраз вихідні були. Алкашня бухнула. Інша річ, що це якісь деградовані люмпени, без сумніву. Кацапо-совкового походження, швидше за все.
До того ж, їм нічого за це не буде.
Написали, "завели справу за пошкодження майна". Це все гра на публіку.
А фізична, чи юридична особа, яка постраждала в результаті цих дій, є? Тобто, власник майна встановлений? Ні! Бо це "народний меморіал".
Як би не було прикро, але нам пускають пилюку в очі.
Справу замнуть. Нікого не знайдуть. Та й наміру когось шукати, цілком очевидно, ні в кого немає.
Полум'я було такої сили, що обгорів навіть дах.