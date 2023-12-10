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В городе Днепр сгорел "народный мемориал" погибшим от удара России 14 января. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Днепре сгорела остановка общественного транспорта, ставшая "народным мемориалом" памяти погибших от ракетного удара России по дому на Набережной Победе 14 января 2023 года.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Сегодня на остановке, где горожане оставляли игрушки, лампадки и цветы, чтобы почтить память жертв российского удара, произошло возгорание.

Полицейские устанавливают свидетелей происшествия, проверяют камеры видеонаблюдения, проводят все необходимые мероприятия по установлению причины пожара.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса. Продолжается следствие.

В городе Днепр сгорел народный мемориал погибшим от удара России 14 января 01

Местные жители возмущены произошедшим, передает "Суспільне".

"У меня слов просто нет. Здесь сколько людей, сколько слез, сколько смертей было. Игрушки, они что, мешали, это память, это люди принесли, чтобы выразить свое соболезнование тем, кто погиб в этом доме", – говорит местная жительница Людмила Никитина.


В городе Днепр сгорел народный мемориал погибшим от удара России 14 января 02

Валерий Кравченко живет недалеко от дома, в который попала ракета. Он рассказал, что 14 января был на месте происшествия спустя 15 минут после взрыва.

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"Люди, погибшие в этом доме, их убили дважды, первый раз, когда прилетела ракета сюда, и второй раз, когда так поиздевались над их памятью", - сказал он.

Сейчас к "народному мемориалу" принесли новую игрушку, флаг и цветы.

В городе Днепр сгорел народный мемориал погибшим от удара России 14 января 03

Как известно, российские оккупанты 14 января 2023 года нанесли удар ракетой Х-22 "Буря" (советской сверхзвуковой крылатой противокорабельной ракетой воздушного базирования большой дальности) по многоэтажке в Днепре. В результате чего погибли 46 человек.
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Топ комментарии
+27
Цензор , чого пишете "росія" з великої літери ?
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10.12.2023 19:02
+21
В ждунах 👿
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10.12.2023 19:17
+14
Само собою воно не загорілося це робота якоїсь прорашиської паскуди яке чекає "русский мир," що б ви горіли в пеклі.
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10.12.2023 19:28
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Проблема не в іграшках, а в свічках.
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10.12.2023 18:59 Ответить
В ждунах 👿
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10.12.2023 19:17 Ответить
Скільки горя принесла рашка в Україну, а вони курви продовжують чекати на друге пришестя буйла ! 👿
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10.12.2023 19:22 Ответить
Активних ждунів, треба саджати. А пасивним, ну таким які нічого не роблять, але чекають і вважають що рашка прийде і їм принесе щастя - треба **** тавро на лобі ставити у вигляді двоголової курки, щоб всі зразу розуміли, що мають справу з повними дибілом.

П С. Ще було б непогано тавро "Зє" ставити тим, хто за нього голосував. Дуже зручно було б - глянув, і зразу зрозуміло - дибіл. На співбесідах би значно час HRам зекономило.
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10.12.2023 20:05 Ответить
А чому "Зє"?Зразу "Д".І якщо вже на те пішло-то ті хто самий,самий-цифри-23 і букву-"Р"-розумний.А якщо ще й в однотурових виборах брав участь-то "Р-2".З януковичем може не вийти-наче стверджуєш про себе все-і дибіл,і розумний...
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11.12.2023 18:52 Ответить
У Дніпрі процент ждунів не більше ніж під Говерлою, а скоріше нижче.
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10.12.2023 20:08 Ответить
там де узкій якіз так кожен другий ждун, на заході ждуни це хіба переселені зі сходу чи кацапії за совка або сектанти придуркуваті моспархату, відсоток цих імбіцилів на щастя не такий великий.
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10.12.2023 20:17 Ответить
тобі лаври посланої хваріон спокою не дають?
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10.12.2023 20:24 Ответить
угу, мав "щастя" спілкуватись з нею в живу коли вчився.
Фуріон часто перегибає палку, та все ж має рацію, мова це головна ознака здорової нації.
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10.12.2023 20:45 Ответить
там де узкій якіз так кожен другий ждун
==
ти це рузькомовним штурмовикам розкажи, 3.14дрило кацапське.
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10.12.2023 20:25 Ответить
от ті штурмовики якраз хводять в число УКРАЇНЦІВ.
ще раз напишу там де панує кацапен ізик там кожен другий ждун
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10.12.2023 20:40 Ответить
Це не твоє собаче діло - стверджувати чи кожен другий чи кожен сотий десь там ждун. Дніпровський регіон за статистикою мав найбільшу кількість загиблих у АТО, тому прикрий ротяру.
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10.12.2023 20:58 Ответить
Честь і хвала Героям з Дніпра, але вся Волинська обл, з містами і селами, має кількість населення близьку до кількості населення одного міста Дніпро. В деякий період, саме волинян було найбільше загиблих на тисячу населення. Зараз уже ніхто точно не порахує жертв клятих рашистів.
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10.12.2023 23:19 Ответить
я не збирався мірятись пиписьками, просто дебіл зверху поплутав Дніпро з Луганськом або Кримом, мабуть географію гуляв у школі.
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11.12.2023 00:07 Ответить
Так, кілька днів тому, в центрі Луцька, везуть загиблого, сигналять, а старий пердун "ідіть у сраку". Я йому сказала, що про нього думаю, але що з того толку. Падлюка не змінить свого нутра.
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10.12.2023 23:05 Ответить
Воно згоріло в липні після двотижневої посухи?
Якщо ні, то не розповідайте більше про свічки. Спробуйте краще взимку вогнище розпалити. Все холодне та сире. Вам не вистачить свічки, щоби поліно запалити, а лавка на зупинці - це ті ж полінця. Тут без горючої речовини не обійшлося.
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11.12.2023 01:09 Ответить
Цензор , чого пишете "росія" з великої літери ?
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10.12.2023 19:02 Ответить
вони не знають правописа, росія пишеться з малої літери , літера "Р" пишеться велика в середині слова паРаша, підаРасія
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10.12.2023 20:48 Ответить
Так, вони не знають правопису. Слово "росія" починається з літери "м", пишеться з малої літери та конкретно отак: "московія".
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10.12.2023 20:56 Ответить
підаРPасія
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10.12.2023 23:18 Ответить
Я взагалі пропоную слова синоніми: кацапстан, параша, срашка.
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10.12.2023 20:54 Ответить
Або московія - територія нащадків андрофагів ...
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10.12.2023 21:11 Ответить
Є якийсь голодний ждун… який за мідякі русняві влаштував перформенс … думаю копи і камери знайдуть..
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10.12.2023 19:08 Ответить
Там все банальніше. Горючі матеріали та відкритий вогонь.
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10.12.2023 19:09 Ответить
Щось ти дуже підозріло топиш за "відкритий вогонь"

А якщо буде запах керосину, тоді що скажеш?👿
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10.12.2023 19:20 Ответить
Просто непотрібно всюди шукати зраду. Там м'які іграшки були, купа паперових виробів і лампадки та свічки. Подув вітер, вогонь попав на щось горюче і все. Згоріла навіть лавка.
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10.12.2023 20:09 Ответить
зраду в Україні можна знайти стопроцентово, куда не плюь
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10.12.2023 20:15 Ответить
Ну так куди не плюнь - там або шашличні уйопки, або свідки сватів, або окацаплені ждуни.
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10.12.2023 20:31 Ответить
Отнавіщо ви так про Дніпро?Ви хоч там були в своєму житті?Підпал,та ще й умисний,можна розглядати,як версію.Але погляньте на місце пожежі...Горіло певне довго і повільно.Чому не гасив ніхто?Просто розкидати те що займилося...І залишилось після"підпалу"-багатенько....Дніпропетровці-патріоти,і поважають пам*ять невинно вбитих.Так що не потрібно оце гниле-ждуни....
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11.12.2023 19:01 Ответить
Ну я про всю Україну писав, але в Дніпрі цих мерзотників не меньше ніж в будь-якому іншому населеному пункті.
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12.12.2023 07:08 Ответить
Московські ЖДУНИ і підпалили, сама територія зупинки, НІКОЛИ не запалає від лампад !!
Це так, як у 2014 році на Майдані у Києві, альфовці з СБУ запалили Будинок Профспілок, де були поранені Майданівці!!
Яценюк Клюєв Луценко екс-мер попов сівкович Ярема Махніцкий можуть підтвердити, не кажучи про тих МАЙДАНІВЦІВ, які намагалися спасти побратимів
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10.12.2023 19:16 Ответить
Ожидаемо
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10.12.2023 19:25 Ответить
В дружковкє жив собі і в... не дув Саша-"Арбіта" пацріот, ох і абрадавался узкій рагуль коли бомбили аеродоом в краматорскє, він тоді мені видав фразу ..учі узкій язик он тібе пірігадіца..
А через деякийсь час узкаАсвабадітільная балванка какімто чудам асвабаділа яво від внутрішніх органов.
Я ска так і нівіучіл узкій язік😷
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10.12.2023 19:25 Ответить
Само собою воно не загорілося це робота якоїсь прорашиської паскуди яке чекає "русский мир," що б ви горіли в пеклі.
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10.12.2023 19:28 Ответить
могло само від свічки, а міг якийсь ***** недопалом кинути.
Варто було б додати фото ДО, і чи доцільні є подібні меморіали на зупинках транспорту.
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10.12.2023 20:22 Ответить
росія тепер ЗАВЖДИ з маленької літери як і москва як і кремль, нащо писати з великої ?
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10.12.2023 19:56 Ответить
Принцип "бритви Оккама", - якщо є якесь просте пояснення будь-якої хєрні, то воно і є, швидше за все правдивим.

Якісь п'яні виродки понажиралися, і спалили ці легкозаймисті речі. Якраз вихідні були. Алкашня бухнула. Інша річ, що це якісь деградовані люмпени, без сумніву. Кацапо-совкового походження, швидше за все.
До того ж, їм нічого за це не буде.
Написали, "завели справу за пошкодження майна". Це все гра на публіку.
А фізична, чи юридична особа, яка постраждала в результаті цих дій, є? Тобто, власник майна встановлений? Ні! Бо це "народний меморіал".
Як би не було прикро, але нам пускають пилюку в очі.
Справу замнуть. Нікого не знайдуть. Та й наміру когось шукати, цілком очевидно, ні в кого немає.
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10.12.2023 20:10 Ответить
Сама споруда зупинки постраждала. Мабуть власність міста.
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10.12.2023 20:32 Ответить
Бл , та подивились камери спостереження і вичислили за пів дня уйопків. Але це не з нашими ледачими мусорами з трійними підборіддями, які нхя не роблять поки їм не буде це вигідно.
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10.12.2023 20:28 Ответить
Якщо полити бензином і підпалити, то буде "займання".
Полум'я було такої сили, що обгорів навіть дах.
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10.12.2023 21:21 Ответить
Місцева кацапнацменшина "озоруєт".... Закликати СБУ ім.Баканова-Наумова до пильності марно,есбеушні чекісти не здатні спіймати навіть ********** на власному лобку....
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10.12.2023 22:27 Ответить
Bogdan ******** Як Фахівець , судячи по фото 99% ЛВЗ , один відсоток віддам на блисковку . Усе крапка Хто це не розуміє, або розповідає про свічки та плюшеві іграшки , як причину , той на 99% Трроль ,або на 1% дурень користний Підапал є підпал І це стсття по карному праву
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10.12.2023 22:30 Ответить
Ось якби зловить підпалювача і на тій зупинці повісити,щоб другим зась таке робить? І не пишіть,що це не гуманно!
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11.12.2023 21:51 Ответить
 
 