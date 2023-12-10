В городе Днепр сгорел "народный мемориал" погибшим от удара России 14 января. ФОТОрепортаж

В Днепре сгорела остановка общественного транспорта, ставшая "народным мемориалом" памяти погибших от ракетного удара России по дому на Набережной Победе 14 января 2023 года.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Сегодня на остановке, где горожане оставляли игрушки, лампадки и цветы, чтобы почтить память жертв российского удара, произошло возгорание.

Полицейские устанавливают свидетелей происшествия, проверяют камеры видеонаблюдения, проводят все необходимые мероприятия по установлению причины пожара.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса. Продолжается следствие.

Местные жители возмущены произошедшим, передает "Суспільне".

"У меня слов просто нет. Здесь сколько людей, сколько слез, сколько смертей было. Игрушки, они что, мешали, это память, это люди принесли, чтобы выразить свое соболезнование тем, кто погиб в этом доме", – говорит местная жительница Людмила Никитина.





Валерий Кравченко живет недалеко от дома, в который попала ракета. Он рассказал, что 14 января был на месте происшествия спустя 15 минут после взрыва.

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"Люди, погибшие в этом доме, их убили дважды, первый раз, когда прилетела ракета сюда, и второй раз, когда так поиздевались над их памятью", - сказал он.

Сейчас к "народному мемориалу" принесли новую игрушку, флаг и цветы.

Как известно, российские оккупанты 14 января 2023 года нанесли удар ракетой Х-22 "Буря" (советской сверхзвуковой крылатой противокорабельной ракетой воздушного базирования большой дальности) по многоэтажке в Днепре. В результате чего погибли 46 человек.