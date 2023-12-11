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Киев (24550) Воздушные атаки на Киев (353) баллистические ракеты (108)

Последствия ракетной атаки на Киев. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Обломки ракет повредили жилые дома.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал председателя Дарницкой районной в городе Киеве государственной администрации Николая Калашника.

Отмечается, что в микрорайоне в результате ракетной атаки повреждены жилые дома.

"На нескольких улицах в результате взрывной волны у десятка жилых домов вылетели окна. На месте спасательные службы и кареты скорой медицинской помощи работают следственно-оперативные группы. В ближайшее время к работе приступят коммунальные службы для ликвидации последствий ночной воздушной атаки", - говорится в сообщении.

Читайте: Утром рашисты атаковали Киев баллистикой, ПВО сбила 8 ракет

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Уроди недороблені.
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11.12.2023 07:12 Ответить
ОТ ПУТИНА СЕМЬИ НИЧЕГО ДОЛЖНО НЕ ОСТАТЬСЯ !!!
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11.12.2023 07:33 Ответить
було дуже голосно вночі, нажаль вава та скумрія не почули
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11.12.2023 07:51 Ответить
біжіть донатити на ЗСУ інакше ви наступні на черзі!!@
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11.12.2023 07:59 Ответить
а ось лук,янеенко валера та його старший братік саша. кажуть. що Україна "спровцировала", що самі викуваті.******* януковоща та *****. та бояться ЗСУ. Кому цікаво їхня думка.. 0508370458
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11.12.2023 08:02 Ответить
а хто це такі і нах їх тел. сюди всунув?
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11.12.2023 09:15 Ответить
вата ,яка любить ***** та ненавидить все українське але живе в Україні . Далі пояснення треба ?
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11.12.2023 13:25 Ответить
 
 