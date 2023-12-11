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Последствия ракетной атаки на Киев. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Обломки ракет повредили жилые дома.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал председателя Дарницкой районной в городе Киеве государственной администрации Николая Калашника.
Отмечается, что в микрорайоне в результате ракетной атаки повреждены жилые дома.
"На нескольких улицах в результате взрывной волны у десятка жилых домов вылетели окна. На месте спасательные службы и кареты скорой медицинской помощи работают следственно-оперативные группы. В ближайшее время к работе приступят коммунальные службы для ликвидации последствий ночной воздушной атаки", - говорится в сообщении.
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