Последствия ракетной атаки на Киев. ФОТОрепортаж

Обломки ракет повредили жилые дома.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал председателя Дарницкой районной в городе Киеве государственной администрации Николая Калашника.

Отмечается, что в микрорайоне в результате ракетной атаки повреждены жилые дома.

"На нескольких улицах в результате взрывной волны у десятка жилых домов вылетели окна. На месте спасательные службы и кареты скорой медицинской помощи работают следственно-оперативные группы. В ближайшее время к работе приступят коммунальные службы для ликвидации последствий ночной воздушной атаки", - говорится в сообщении.

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