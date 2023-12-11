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Рашисты перебрасывают "зубы дракона" на Угледарское направление, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Російські загарбники перекидають "зуби дракона" на Вугледарський напрямок.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Зубы дракона. Вновь зафиксированы поставки зубов дракона с Новоазовского направления в сторону севера Донецкой области. Движение через Никольскую часть Мариупольского района (Угледарское направление)", - говорится в сообщении.

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Рашисты перебрасывают зубы дракона на Угледарское направление, - Андрющенко 01
Рашисты перебрасывают зубы дракона на Угледарское направление, - Андрющенко 02
Рашисты перебрасывают зубы дракона на Угледарское направление, - Андрющенко 03
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Просто у Вугледарі їм добряче зуби повибивали.
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11.12.2023 09:38 Ответить
возять туди-сюди для картинки
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11.12.2023 13:01 Ответить
мітять територію
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11.12.2023 09:43 Ответить
Під Авдієвкою "поля смерті" для рашистів,знищена техніка,тисячі тіл орків..
Вони хотіли з тилу зайти на наші позиції...і отримали по зубам.
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11.12.2023 09:47 Ответить
ти упевнена, бабо язиката? краще іди борщ варити!
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11.12.2023 09:51 Ответить
Діду,це офіціальна інформація від ЗСУ
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11.12.2023 09:59 Ответить
Виродки. А ми так робимо, ще знову неначасі.
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11.12.2023 09:53 Ответить
 
 