Рашисты перебрасывают "зубы дракона" на Угледарское направление, - Андрющенко. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Російські загарбники перекидають "зуби дракона" на Вугледарський напрямок.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Зубы дракона. Вновь зафиксированы поставки зубов дракона с Новоазовского направления в сторону севера Донецкой области. Движение через Никольскую часть Мариупольского района (Угледарское направление)", - говорится в сообщении.
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Вони хотіли з тилу зайти на наші позиції...і отримали по зубам.