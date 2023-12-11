Рашисты перебрасывают "зубы дракона" на Угледарское направление, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

Російські загарбники перекидають "зуби дракона" на Вугледарський напрямок.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Зубы дракона. Вновь зафиксированы поставки зубов дракона с Новоазовского направления в сторону севера Донецкой области. Движение через Никольскую часть Мариупольского района (Угледарское направление)", - говорится в сообщении.

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